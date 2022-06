LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ucraina a primit primele cadavre ale apărătorilor din Mariupol de la „Azovstal”. Se cunoşte numărul navelor ruse purtăatoare de rachete din Marea Neagră

UPDATE 05.45 Marina ucraineană a respins flota rusă, ceea ce va uşura deblocarea porturilor - ISW

Marina ucraineană a declarat că a împins flota Rusiei la 100 de km de coasta ucraineană. Blocarea porturilor sudice din Ucraina de către ocupanţii ruşi ar putea fi atenuată din cauza plecării navelor de război ruseşti de pe ţărmurile ucrainene. Acest lucru a fost raportat de Institutul pentru Studii de Război (ISW) în rezumat.

„Marina ucraineană a declarat că a împins flota rusă de la Marea Neagră la mai mult de 100 de km în largul coastei Ucrainei, ceea ce este probabil să uşureze presiunea blocadei ruse asupra porturilor din sudul Ucrainei”, prevăd analiştii.

Institutul s-a referit la rapoartele marinei ucrainene şi ale serviciilor secrete britanice conform cărora marina rusă a fost forţată să-şi schimbe tactica în Marea Neagră şi să se bazeze mai mult pe sistemele de apărare de coastă din Bal şi din Crimeea ocupate, precum şi să-şi sporească apărarea antiaeriană din Insula Şerpilor.

„Împreună, aceste rapoarte sugerează că presiunea navală ucraineană şi rachetele antinavă, inclusiv cele furnizate de Marea Britanie şi de alte naţiuni, ar fi putut forţa gruparea rusă din nord-vestul Mării Negre să se bazeze mai mult pe apărarea de coastă şi aeriană, deoarece au fost îndepărtate de coasta ucraineană”, au spus analiştii.

„Ucraina va încerca probabil să folosească aceste succese pentru a atenua presiunea economică a blocadei ruse asupra porturilor ucrainene şi pentru a căuta sprijin economic suplimentar în Occident, inclusiv prin deschiderea de noi rute pentru ajutorul internaţional către Ucraina”, prevăd experţii ISW.

Anterior, potrivit unui corespondent UNIAN, Rusia este panicată din cauza armelor grele ale Ucrainei şi de aceea sunt şi mai puţine nave în Marea Neagră. La sfârşitul lunii mai, mai multe nave au plecat în zona Crimeei ocupată temporar. Este de remarcat faptul că mai devreme, purtătorul de cuvânt al OVA de la Odesa, Serhiy Bratchuk, a asigurat că Ucraina are încă suficiente rachete pentru a scufunda întreaga flotă a Mării Negre a Federaţiei Ruse.

UPDATE 04.20 Se cunoaşte câte port-rachete de croazieră are Rusia în Marea Neagră

Rusia deţine trei nave port-rachete de croazieră pregătite pentru luptă în Marea Neagră. Un grup de trupe ruseşti în Marea Neagră continuă să ţină pregătite două nave de suprafaţă şi un submarin. Toate sunt purtătoare de rachete de croazieră, potrivit centrului de presă al Comandamentului Operaţional „Sud”.

În plus, potrivit acestora, o navă mare de debarcare a Marinei Ruse este gata de acţiune, a declarat OK "Sud".

UPDATE 03.10 „Nimic condamnabil în participarea copiilor la evenimente de susţinere a operaţiunii speciale”

Maria L'vova-Belova, Avocatul Poporului pentru Copii al Federaţiei Ruse, a declarat că nu vede nimic condamnabil în participarea copiilor la evenimente de susţinere a „operaţiunii speciale”.

UPDATE 02.48 Ucraina a primit primele cadavre ale apărătorilor din Mariupol de la „Azovstal” - AP

Primele cadavre ale militarilor ucraineni care au murit în timpul luptelor pentru Mariupol au fost aduse la Kiev. Zeci de cadavre au fost scoase din ruinele uzinei Azovstal şi duse în Ucraina, unde se efectuează analize ADN pentru identificarea lor. Acest lucru a fost raportat de Associated Press citându-i pe fostul comandant al Regimentului Azov, Maxim Zhorin şi pe purtătoareade cuvânt a regimentului, Anna Golovko.

Potrivit lui Golovko, cele 52 de cadavre transferate ale morţilor sunt din cadrul unor regimente militare.

UPDATE 00.15 Zelensky: Severodoneţk şi Lysichansk sunt oraşe „moarte”

Preşedintele Ucrainei a spus că Forţele Armate ale Ucrainei încă rezistă în lupta pentru Severodoneţk, dar sunt depăşite numeric de trupele ruse. Aşa arată acum Severodnetsk şi Lisichansk.

ŞTIRE INIŢIALĂ Persoane din regiunea Cernihiv reţinute pentru colborare cu forţele ruse

Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei reţine 3 persoane acuzate că au colaborat cu ruşii în regiunea Cernihiv. Se presupune că se pregăteau să ajute trupele ruse în cazul unei a doua invazii a regiunii. SSU a găsit în casele lor un arsenal de arme ale forţelor speciale ruse.