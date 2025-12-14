search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
Femeile depistate cu lepră la Cluj au intrat în contact cu artiștii de la festivalul Untold. DJ Tiesto, printre clienți

Femeile depistate cu lepră în Cluj-Napoca, angajate la un salon Spa din oraș, au intrat în contact cu zeci de clienți. În vară, ele au participat la festivalul de muzică Untold, unde au făcut sesiuni de masaj.

Femeile au oferit sesiuni de masaj la Untold FOTO Shutterstock
Cele două femei au participat în vară şi la un festival de muzică electronică din Cluj-Napoca (Untold), unde au oferit sesiuni de masaj unor artişti celebri, printre care şi DJ Tiesto.

"În data de 2 noiembrie am avut o programare la masaj, era o domnișoară asiatică. De acolo nu m-a sunat nimeni, nici de la salon, nici de la DSP. Nu intru în panică. O oarecare îngrijorare există", a precizat o clientă pentru Observator News.

Ministrul Sănătăţii a dat asigurări că se va face o anchetă complexă. Printre cei vizaţi ar putea fi chiar şi artiştii internaţionali care au fost prezenți la festival și care ar fi putut intra în contact cu acestea.

Amintim că două femei din Bali, de 21 și 25 de ani, angajate la un salon Spa din Cluj, au fost acasă în septembrie şi au stat cu mama lor, care ulterior a fost diagnosticată cu lepră. Primele simptome le-au observat la finalul lunii trecute, când au şi ajuns la spital, fiind ulterior diagnosticate la rândul lor cu această boală.

Alte două colege ale tinerelor au simptome şi se așteaptă rezultatele de laborator.

"Dorim să vă informăm cu responsabilitate și transparență în legătură cu o situație medicală apărută recent în echipa noastră. O colegă a fost diagnosticată cu boala Hansen, o afecțiune tratabilă, după ce s-a întors din Indonezia unde a participat la ceremonia de înmormântare a tatălui său. La câteva săptămâni după revenirea în țară, pe fondul unui nivel scăzut al imunității cauzat de stresul emoțional, au apărut iritații cutanate care, în urma investigațiilor dermatologice, au dus la stabilirea diagnosticului. Imediat după confirmare, colega noastră a fost izolată într-un spațiu dedicat, iar în prezent urmează tratament specializat. Pentru a acționa cu maximă responsabilitate, THAIco Spa a decis suspendarea temporară a activității cu publicul, pentru a putea implementa complet toate măsurile de siguranță. Suntem în contact permanent cu Direcția de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, iar toate protocoalele medicale au fost activate și suplimentate. De asemenea, am intensificat procedurile de igienizare și control, astfel încât mediul nostru să rămână unul sigur pentru toți vizitatorii. Specialiștii care au evaluat activitatea noastră confirmă că nu există niciun risc pentru clienți, iar spațiul nostru este sigur", se menţionează în comunicatul transmis de reprezentanţii salonului SPA din Cluj.

Cluj-Napoca

