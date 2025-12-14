Structura uriașă descoperită sub Insulele Bermude, unică pe Pământ: ar explica de ce arhipelagul pare să plutească

O echipă de cercetători a identificat un strat de rocă neobișnuit, de peste 20 de kilometri grosime, sub crusta oceanică de sub Insulele Bermude, care ar putea explica de ce arhipelagul pare „să plutească” deasupra Oceanului Atlantic. Această grosime nu a fost observată până acum în niciun alt loc similar din lume, notează Live Science.

„De obicei, sub crusta oceanică te aștepți să fie mantaua. Dar la Bermude există acest strat suplimentar, plasat sub crustă, în interiorul plăcii tectonice pe care se află arhipelagul”, a explicat William Frazer, seismolog la Carnegie Science din Washington D.C.

Originea acestui strat nu este încă complet clară, dar el poate explica misterul valului oceanic pe care stă Bermuda. „Insulele stau pe o zonă unde crusta oceanică este mai ridicată decât în jur, fără nicio activitate vulcanică actuală — ultima erupție cunoscută a avut loc acum 31 de milioane de ani”, a adăugat Frazer. Studiul sugerează că ultima erupție a injectat roca mantalei în crustă, unde s-a solidificat, formând un fel de „plută” care ridică fundul oceanului cu aproximativ 500 de metri.

Geologul Sarah Mazza de la Smith College, care nu a participat la studiu, a explicat că „există material rămas din perioada vulcanismului activ sub Insulele Bermude, care ajută, probabil, la menținerea lor ca zonă cu altitudine ridicată în Atlantic. Faptul că suntem într-o regiune care a fost nucleul ultimului supercontinent face acest fenomen unic.”

Frazer și colegul său Jeffrey Park de la Yale University au folosit înregistrările seismice ale unor cutremure îndepărtate pentru a obține imagini până la 50 de kilometri adâncime sub Insulele Bermude. Studiul lor, publicat pe 28 noiembrie în Geophysical Research Letters, a descoperit că stratul de rocă este mai puțin dens decât restul rocilor din jur.

Frazer a subliniat că cercetarea acestei zone extreme este importantă pentru înțelegerea proceselor geologice normale și a celor extreme care au loc pe Pământ. El intenționează să examineze și alte insule din lume pentru a vedea dacă există straturi similare sau dacă Insulele Bermude sunt cu adevărat unice.