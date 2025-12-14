15 decembrie: Se naște arhitectul Gustave Eiffel, creatorul celebrului turn din Paris și al podului de la Ungheni, ambele purtându-i numele

Pe 15 decembrie 1832 se naște arhitectul francez Gustave Eiffel, cel care a realizat turnul din Paris care îi poartă numele. Tot pe 15 decembrie, în 1467, Ștefan cel Mare îl învinge pe Matia Corvin în Bătălia de la Baia.

1467: Ștefan cel Mare îl învinge pe Matia Corvin al Ungariei în Bătălia de la Baia

Bătălia de la Baia a avut loc pe 14/15 decembrie 1467. A fost o confruntare între domnul Moldovei, Ştefan cel Mare (1457 – 1504), şi regele Ungariei, Mathias I Corvin (1458 – 1490), determinată de apropierea lui Ştefan de Polonia şi de faptul că Ungaria îl adăpostea din 1459 pe rivalul acestuia, fostul domn Petru Aron (1451 – 1452, 1454 – 1457), scrie Enciclopedia României.

Ştefan atacase ţinuturile secuieşti (1461), Chilia (1462) şi sprijinise răscoala nobililor din Transilvania (1467).

În aceste condiţii, Mathias Corvin decide să-l pedepsească pe Ştefan şi să-l înlocuiască cu Petru Aron, pe care-l adăpostea din anul 1459 şi care-i făgăduise ascultare.

În noiembrie 1467, regele maghiar Mathias Corvin a trecut pasul Oituz cu o armată de 25–40.000 de oameni, îndreptându-se spre Suceava și dând foc orașului Roman la 7 decembrie. Ștefan cel Mare, cu o oaste de circa 12–20.000 de oameni, a decis să-l înfrunte la Baia.

Atacul moldovenilor a avut loc noaptea, iar victoria lui Ștefan a fost completă, deși o parte a boierimii, posibil trădătoare, nu a atacat conform planului, ceea ce a dus la execuția unor boieri după bătălie.

Victoria de la Baia a consolidat prestigiul intern și internațional al lui Ștefan și a pus pe noi baze relațiile moldo-maghiare.

1832: Se naște Gustave Eiffel, arhitectul care a realizat celebrul turn din Paris

Alexandre Gustave Eiffel, născut pe 15 decembrie 1832, în comuna Dijon din Franța, a fost un inginer francez, cunoscut în special pentru realizarea Turnului Eiffel.

Numele de Eiffel a fost preluat de la unul dintre strămoșii germani la început de secol XVIII. În 1855, Eiffel a absolvit École Centrale des Arts et Manufactures, în același an când Parisul a fost gazda primei expoziții internaționale.

După absolvire, unchiul său i-a oferit o slujbă în Dijon, Franța. Cu toate acestea, o dispută de familie a anulat această șansă și Eiffel a acceptat în curând un post într-o companie care proiecta poduri pentru trenuri în Bordeaux.

În 1876, Gustave Eiffel a construit Podul Eiffel, la Ungheni. În 1882 Gustave Eiffel a retușat la Iași, pe pământ românesc, într-unul din centrele care a polarizat conștiințele și energiile întregii țări, Grand Hotel Traian, din Piața Unirii. El poate fi admirat și astăzi.

Tot în Iași, Gustave Eiffel construise, în 1873, Hala Mare (devenită Hala Centrală), structură ce avea sa fie demolată în anii 1960.

S-a stins din viață pe 27 decembrie 1923, la Paris.

1966: Moare producătorul american Walt Disney

Walt Disney s-a născut pe 5 decembrie 1901, în Chicago, statul american Illinois. A fost un animator, producător de film, actor de voce și antreprenor american.

Pionier al industriei americane de animație, el a introdus numeroase inovații în producția de desene animate. Ca producător de film, deține recordul pentru cele mai multe premii Oscar câștigate (22) și nominalizări (59) de către o singură persoană.

A primit două premii speciale Golden Globe și un premiu Emmy, printre alte distincții. Mai multe dintre filmele sale sunt incluse în Registrul Național de Filme al Bibliotecii Congresului și au fost, de asemenea, numite printre cele mai mari filme din toate timpurile de către American Film Institute.

Disney a fost acuzat de antisemitism după ce i-a oferit propagandistei naziste Leni Riefenstahl un tur al studioului său, la o lună după Kristallnacht.

Vizita a fost inițiată de pictorul și balerinul Hurbert „Jay” Stowitts, prieten al lui Riefenstahl, iar un purtător de cuvânt Disney a declarat că dacă ar fi știut cine face parte din grup, aceasta nu ar fi fost primită.

Unele teorii sugerează motive financiare, însă biograful Neal Gabler arată că Disney era apolitic și nu simpatiza nazismul; în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, el a realizat filme de propagandă împotriva naziștilor și filme de instruire pentru guvernul SUA.

Deși unele desene animate din anii 1930 includ stereotipuri etnice, Disney a susținut regulat organizații evreiești și a angajat numeroși colaboratori evrei. Niciun angajat, inclusiv criticii săi, nu l-a acuzat de antisemitism, iar biograful Gabler concluzionează că reputația i s-a atașat din asocierea cu organizații anti-comuniste cu presupuse accente antisemitice.

Disney a mai fost acuzat de rasism, în special pentru filmele sale din anii 1930–1950, inclusiv Song of the South, dar el a avut relații apropiate și sprijin concret pentru actori și colaboratori de culoare, precum James Baskett și animatorul Floyd Norman.

Disney fusese un fumător înrăit încă din Primul Război Mondial. La începutul lunii noiembrie 1966, i s-a diagnosticat cancer pulmonar și a fost tratat cu terapie cu cobalt.

Crezând că tratamentul a avut succes, s-a întors la muncă, însă pe 30 noiembrie s-a simțit rău și a fost transportat cu ambulanța de acasă la Spitalul St. Joseph, unde, pe 15 decembrie, la vârsta de 65 de ani, a murit din cauza unui colaps circulator provocat de cancer.

1993: Se naște artista Alina Eremia

Alina Eremia s-a născut pe 15 decembrie 1993, în Buftea, județul Ilfov. Este o actriță de televiziune și cântăreață română, participantă la Junior Eurovision Song Contest în 2005.

Membră a formației Lala Band, aceasta este cunoscută și pentru evoluția din serialul muzical „Pariu cu viața”, difuzat pe postul de televiziune Pro TV și pentru telenovela românească „O nouă viață”, difuzată pe postul Acasă TV.

Alina Eremia și-a început cariera solo cu melodia „With or Without You”, o colaborare cu Mister Z, care nu a avut succes.

În aprilie 2013 a cunoscut însă consacrarea cu „Tu ești vara mea”, compusă de Adrian Sînă, difuzată intens la radio și care a strâns foarte multe vizualizări pe YouTube. Au urmat hiturile „În dreapta ta” (cu Vescan) și „Cum se face”. În 2014 a lansat „Când luminile se sting”, iar în 2015 „Played You”. Colaborarea cu Novaspace a adus single-ul „Out of My Mind” și primul album, 360.

Din 2019, Eremia colaborează cu Global Records.

2000: A fost închisă definitiv centrala nucleară rusă de la Cernobîl

Centrala Nucleară de la Cernobîl (ChNPP) este o centrală nucleară aflată în proces de dezafectare. ChNPP se află în apropierea orașului abandonat Pripiat, în nordul Ucrainei.

La 26 aprilie 1986, în timpul unui test de siguranță, reactorul 4 a explodat, expunând miezul și eliberând radiații, ceea ce a marcat începutul faimoasei catastrofe de la Cernobîl.

Accidentul de la Cernobîl a provocat zeci de victime directe și este unul dintre singurele două accidente nucleare clasificate cu severitate maximă pe Scara Internațională a Evenimentelor Nucleare, alături de Fukushima (2011).

Operațiunea de răspuns a implicat peste 500.000 de persoane și a costat aproximativ 84,5 miliarde de dolari (2025), iar costul total al dezastrului este estimat la 700 miliarde de dolari, fiind cel mai scump accident din istorie.

Accidentul a avut loc în timpul unui test de siguranță, când încercarea de a opri reactorul a dus la o creștere bruscă a puterii, urmată de explozii de abur, topirea reactorului și incendiu, răspândind radiații în Uniunea Sovietică și Europa. Inițial, a fost creată o zonă de excludere de 10 km, fiind evacuate 49.000 de persoane, ulterior extinsă la 30 km, cu alte 68.000 evacuări.

Două persoane au murit imediat, iar 28 de lucrători cu sindrom acut de radiații au decedat în trei luni; alte decese legate de radiații sunt foarte rare în istoria nucleară civilă. Aproximativ 6.000 de copii au dezvoltat cancer tiroidian, 15 decese fiind raportate. Estimările totale ale victimelor sunt variabile, WHO sugerând 9.000 de decese cauzate de cancer în Ucraina, Belarus și Rusia.

La 15 decembrie 2000, reactorul 3 a fost oprit, după ce funcționase scurt timp din martie 1999, în urma a aproape trei luni de reparații, iar centrala a încetat să mai producă energie electrică.

La închiderea sa, centrala a fost reclassificată ca „Întreprindere Specială de Stat”, iar denumirea „V. I. Lenin” a fost eliminată după obținerea independenței Ucrainei.

2002: România a fost nominalizată pentru prima dată în cadrul galei Premiilor MTV Europa

Premiile MTV Europe Music 2002 au avut loc la Palau Sant Jordi, Barcelona.

Printre momentele artistice s-au numărat „Dirrty” interpretată de Christina Aguilera cu Redman, cântând într-o ring de box, Aguilera purtând pantaloni de piele tip chaps. Au mai urcat pe scenă Whitney Houston, Pink, Bon Jovi, Foo Fighters, precum și Coldplay și Eminem, ambele trupe făcând debutul la EMA.

Câștigătorii serii au inclus-o pe Jennifer Lopez, care a primit pentru al doilea an consecutiv premiul Best Female.

În cadrul ediției, România a fost nominalizată pentru prima dată prin introducerea secțiunii „Cel mai bun artist român”, câștigătoare fiind trupa „Animal X”.

Animal X a fost o formație românească de muzică pop/dance.

Înființată în anul 1999, este prima trupă din țară care a fost premiată la MTV Europe Music Awards. Trupa a lansat 8 albume de studio și mai multe hit-uri printre care: „N-am crezut”, „Iubirea mea”, „Pentru ea”, „Fără tine”, „Să pot ierta”, „Mai mult ca oricând”, „Băieți derbedei”, „Balada”, „Nisip purtat de vânt”.

Trupa era formată din: