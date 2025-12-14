Justiția, ruptă în două. Cine sunt semnatarii listei de susținere a magistraților din reportajul Recorder și cine sunt marii absenți

Reportajul Recorder, în care mai mulți magistrați denunță ceea ce ei consideră încălcări grave ale libertății judecătorilor și în urma căruia se cere schimbarea schimbarea șefilor din Justiție, i-a împărțit pe magistrați. În tabăra care cere aceste schimbări sunt peste 800 de magistrați, unii dintre ei controversați și acuzați de-a lungul anilor că ar fi încălcat la rândul lor principiile Justiției.

Documentarul „Justiție capturată”, care a fost realizat de Recorder și a fost difuzat de televiziunea publică, într-un gest fără precedent, a împărțit în două lumea Justiției și a ostilizat două tabere de magistrați. În prima se află cei care solicită schimbarea șefilor de la Curtea de Apel București, de la Înalta Curte, de la DNA, de la Parchetul General, dar și schimbarea ministrului Justiției, Radu Marinescu. Pentru această tabără, documentarul Recorder a venit exact ca o mănușă, justificându-i solicitările.

Într-o țară oricum puternic polarizată, nu doar magistrații se înfruntă de pe poziții ireconciliabile, ci și aparent întreaga societate. De partea contestatarilor actualei conduceri a Justiției se plasează o parte a societății civile, ONG-uri, politicieni și persoane publice, inclusiv influenceri.

Printre cei 811 de semnatari se aflau 49 de judecători pensionari și 43 de procurori pensionari. Ceilalți sunt magistrați activi, procurori și judecători.

Printre semnatari se regăsesc nume importante, începând cu Laura Corduța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, învăluită în controverse și contestată de o parte a magistraților români pe vremea când conducea autointitulata luptă anticorupție din România. De altfel, asupra multora dintre cei care au semnat lista prin care cer independența magistraților și o justiție corectă, punându-i la zid pe cei care o conduc azi, planează suspiciuni și semne de întrebare.

Soțul consilierei lui Bolojan s-a iscălit pe listă

Laura Codruța Kovesi a condus ani de zile DNA, iar contestatarii ei și ai lui Crin Bologa, cel care i-a urmat în funcție, susțin că ar l-ar fi favorizat pe fostul președinte Klaus Iohannis, deși o instanță din Brașov a constatat, în 2005, că un imobil din Sibiu ar fi intrat în posesia familiei Iohannis prin acte false.

Pe aceeași listă și-a pus semnătura și judecătorul Alin Bodnar de la Tribunalul București și secretarul general al Forumului Judecătorilor din România. Alin Bodnar este căsătorit cu Bianca-Teodora Firezar, consiliera fostului președinte interimar, actualmente prim-ministru, Ilie Bolojan și îl implică astfel, chiar dacă doar indirect, și pe actualul premier.

Un alt magistrat controversat și-a iscălit numele pe lista susținătorilor ideilor prezentate în Recorder. Procuror cu un parcurs profesional de invidiat, Neculai Cârlescu este vizat de suspiciuni cǎ și-ar fi agresat soția., dar și privind legături de afaceri cu un executor judecătoresc, în condițiile în care magistraților le este interzis să aibă relații profesionale cu executorii.

Neculai Cârlescu este procuror din 2009, iar anterior a fost polițist timp de șase ani. Ca procuror, a activat, printre altele, la DNA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și DIICOT. De la începutul lunii martie s-a mutat de la DNA la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Neculai Cârlescu a invocat încălcarea independenței, imixtiune în dosare și, ulterior, îndepărtarea sa din anchetele penale chiar într-un articol publicat de Recorder. Motivul, potrivit sursei citate, l-ar reprezenta relațiile de prietenie ale șefului DNA, Marius Voineag, cu cei pe care procurorul îi ancheta până la începutul acestui an.

Inițiatoarea listelor cu semnături își faultează singură principiile

Însăși inițiatoarea listei semnăturilor, judecătoarea Sorina Marinaș, este implicată într-o controversă, după ce o discuție internă între magistrați a ajuns în spațiul public. Judecătoarea Sorina Marinaș pare că ar susține în realitate idei incompatibile cu cele pentru care pretinde că luptă.

Întrebată de un coleg de ce ar accepta să fie delegatǎ, daca ar avea spre soluționare dosare sub iminența prescripției, aproape de finalizare, Sorina Marinaș a oferit un răspuns care fără îndoială nu ar fi pe placul miilor de persoane ieșite în stradă să ceară independența Justiției, dar nici pe placul magistraților aflați în aceeași tabără:

„Poate pentru că, așa cum știm toți, delegarea este anticamera transferului. Poate îți dorești de ani de zile asta și ăsta e parcursul impus actual. E ca și cum te-ai întreba de ce te înscrii la promovare dacă ai dosare în prag de prescripție pe rol...”, a răspuns Sorina Marinaș, după care a revenit și a susținut că nu există riscul să nu fie finalizate dosarele respective. „Nu este chiar așa. Ai posibilitatea să finalizezi astfel de dosare până pleci. Nu sunt proceduri care se fac de pe o zi pe alta. Repet, mă refer la cele în care ai totul făcut și trebuie să dai doar soluția. Este o chestiune de conștiință până la urmă. În celelalte cazuri pot exista suspiciunile prezentate în documentar. Și numai o anchetă „concretă și efectivă” poate lămuri aceste acuzații extrem de grave”, a adăugat ea, arătând că tratează problema ca pe una de carieră, nu ca pe una de impact asupra actului de justiție.

De altfel, demersul judecătoarei Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a strânge semnături pentru „reforma” Justiției se confruntă cu o serie de probleme, scrie Gândul. Potrivit sursei citate, o parte dintre semnatari, dar și oameni din sistemul judiciar s-ar fi revoltat după ce judecătoarea ar fi schimbat textul inițial al mesajului, iar scandalul de pe grupurile interne a ajuns în public, pe rețelele de socializare. Practic, dacă inițial textul protestului se referea explicit la „repercusiuni preconizate” în privința altor doi magistrați – Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar și la Secția pentru Judecători și Secția de Procurori ale CSM – ulterior, din textul mesajului au dispărut atât magistrații cât și secțiile din CSM.

Și procurorul Ciprian Man, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, a fost implicar în controverse și i-au fost aduse o serie de acuzații. Fost șef al DNA Oradea, Man, alături de Cristian Ardelean, a fost cercetat pentru suspiciuni de fabricare a unor dosare penale împotriva unor judecători care nu ar fi dat decizii favorabile DNA. După mai mulți ani de anchete disciplinare, aceștia au rămas în magistratura.

Suspiciuni și controverse

Cristian Ardelean a fost chiar anul trecut reînvestit șef al secției Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, după ce a fost judecat de CSM. Acesta a fost fost numit pe 17 ianuarie 2024, pe o perioadă de 3 ani, iar apoi a fost reintegrat în cadrul DNA, după ce a câștigat un proces la Curtea de Apel Cluj, unde a contestat revocarea sa din funcția de procuror DNA.

Potrivit hotărârii CSM, magistratul orădean era acuzat de „nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa”, notează Bihon.ro

Surprinzător este faptul că pe listă se găsește și numele lui Marius Vartic, fost procuror DNA, intrat în conflict cu Laura Codruța Kovesi, după ce DNA îi arestase fratele. Vartic a instrumentat dosarul Toni Greblă, fostul judecător al CCR, achitat de Înalta Curte. Mai mult, acesta, alături de Doru Tulus și Mihaela Iorga Moraru, a reclamat-o pe Kovesi la CSM.

Judecătorul pensionar de lux și activist nu lipsește de pe listă

De pe listă nu lipsește nici fostul magistrart-activist Cristi Vasilică Dănileț, cunoscut pentru pozițiile sale controversate. Numele lui Dănileț a fost asociat cu o serie de controverse. El a inflamat spiritele atunci când a afirmat că pedofilia nu ar trebui incriminată, ci tratată medical. Potrivit Libertatea, el ar fi spus că „Pedofilia este o tulburare mintală şi nu o infracțiune în România.”

„S-a creat falsa impresia în spațiul public că rolul magistraților este să prindă şi să sancționeze pedofili. Pedofilia este o tulburare mintală şi nu o infracțiune în România. Noi, ca magistrați, sancționam doar actele îndreptate împotriva minorilor pe care legea le consideră abuzive, dar nu simplele înclinații sexuale. Atât timp cât o înclinație sexuală deviantă rămâne doar la nivel de idei, de simțire, de emoție , ea nu intră sub incidenta legii penale”, a spus Dănileț, potrivit sursei citate.

Un alt scandal în care a fost implicat Dănileț a fost provocat de postările sale pe rețelele sociale, care au provocat de multe ori controverse și au inflamat spiritele. De altfel, Cristi Vasilică Danileț a fost exclus din magistratură de CSM pentru postările sale, între 2021 până și 2023. Ulterior, instanța i-a dat câștig de cauza. Dănileț s-a pensionat la 48 de ani și este printre pensionarii de lux ai sistemului.

Un alt pensionar de lux al sistemului, fost procuror general al României, Augustin Lazăr, a semnat pe lista „reformiștilor”.

Alt semnatar al petiției, procurorul Lucian Onea a fost suspendat din funcție în iulie 2019, când a fost deferit justiției de Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Lucian Onea a fost acuzat de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat ordinul de revocare din Direcția Națională Anticorupție a procurorului Onea, sentință fără precedent a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Și fostul adjunct DNA Codrin Gavra și-a pus semnătura pe listă, iar numele său este menționat de luju.ro, care îl acuză că ar fi „fabricat” un dosar împotriva a patru parlamentari. Tribunalul Arad a restituit cauza în instanță, după ce a constatat neregularitatea rechizitoriului în ceea ce privește descrierea unora din infracțiunile pentru care unii inculpați au fost trimiși în judecată.

Gavra, la fel ca și Andrei Bodean, de la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel (și el semnatar al petiției), au fost schimbați după venirea noului șef al DNA. În acest context, decizia lor de a cere demisia acestuia este privită și ca o răzbunare.

Cine sunt marii absenți

Pe listă nu se află în schimb fostul adjunct al Laurei Codruța Kovesi, Marius Iacob, cunoscut și ca „procurorul Elodia” și „Elodiu”, pentru că s-a ocupat de cazul care a devenit celebru în România, în urmă cu mai bine de un deceniu. De asemenea, de pe listă lipsește numele lui Daniel Morar, fost șef al DNA.

Nici Gabriela Scutea, fost procuror general, nu a aderat la lista magistraților activiști, la fel cum nici Laura Oprean, și ea fost procuror general și fost adjunct al lui Morar nu a găsit necesar să se implice. Un alt nume cunoscut care lipsește este cel al lui Lucian Papici, fost procuror DNA, șef de secție cu dosare importante pe vremea lui Daniel Morar.

Lista actualizată, prezentată de un procuror-șef al DIICTOT Pitești

Peste 800 de magistrați au semnat până acum lista, iar procurorul Antonia Diaconu o prezintă integral pe Facebook, însoțită de următorul text: „Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.”

1. Mihaela Niță - Curtea de Apel București

2. Ruxandra Grecu - Curtea de Apel București

3. Alina Guluțanu - Curtea de Apel București

4. Corina Ciobanu - Curtea de Apel București

5. Cristina Grecu - Curtea de Apel București

6. Marilena Neacșu - Curtea de Apel București

7. Mariana Constantinescu - judecător pensionar Curtea de Apel București

8. Cristina Craiu - judecător pensionar Curtea de Apel București

9. Veronica Găina - judecător pensionar Curtea de Apel București

10. Risantea Găgescu - judecător pensionar Curtea de Apel București

11. Raluca Cîrjan - judecător pensionar Curtea de Apel București

12. Orășanu Bogdana - judecător pensionar Curtea de Apel București

13. Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București

14. Ionuț Matei - judecător pensionar ÎCCJ

15. Anca Alexandrescu - judecător pensionar ÎCCJ

16. Anca Viciu - judecător pensionar ÎCCJ

17. Sorina Marinaș - Curtea de Apel Craiova

18. Andrei Bodean - Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militara de Apel

19. Antonia Diaconu - DIICOT ST Pitești

20. Valentin Teodorescu - DIICOT ST Ploiești

21. Ioan Fundătureanu - Curtea de Apel Pitești

22. Diana Mușuroiu - Curtea de Apel Pitești

23. Pîrlea Alexandru Claudiu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

24. Maria Rădulescu - Judecătoria Ploiești

25. Achiței Dragoș Bogdan - Tribunalul Prahova

26. Ardelean Cristian - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

27. Ciprian Coșniță - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

28. Ciprian Man - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

29. Ciprian Puie - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

30. Donici Viorel - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

31. Cătălina Pădeanu - Curtea de Apel Craiova

32. Lăncrănjan Alexandra - PÎCCJ

33. Cosmin Iordache - procuror

34. Raluca Mirică - PÎCCJ

35. Ionela Crina Bălan - DNA

36. Ramona Jărdieanu - DNA

37. Mihaela Beldie - procuror

38. Mihai Ghica - Curtea de Apel Cluj

39. Marius Vâlcu - PÎCCJ

40. Marius Vartic - procuror pensionar DNA

41. Sortan Monica - Curtea de Apel Cluj

42. Răzvan Alexandru Băra - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

43. Ramona Mungiu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

44. Raluca Gheorghe Anghel - DNA

45. Liviu Cîrneciu - Tribunalul Covasna

46. Alexandra Dordea - DIICOT

47. Marian Clement Virgil - Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla

48. Arpinte Nicoleta - procuror pensionar

49. Deriuș Laura - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1

50. Iulian Nica - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

51. Carnariu Bianca Diana - DIICOT ST Satu Mare

52. Ioan Amariei - procuror

53. Palaghia Monica - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași

54. Nicolae Cârlescu - procuror

55. Cătălina Stoian - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

56. Morar Ciprian - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

57. Sas George Florin - DIICOT

58. Cristian Jarca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea

59. Sorin Beteringhe - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

60. Moroiu Laura - Tribunalul Neamț

61. Cristi Danileț - judecător pensionar

62. Ioana Maria Câmpean - Tribunalul Timiș

63. Lavinia Rus - procuror

64. Ana Mureșan - PÎCCJ

65. Daniel Florin Ungureanu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

66. Cazac Anca - Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

67. Mateescu Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

68. Dumitru Alexandra - Judecătoria Cluj

69. Antonia Novițchi - Tribunalul Timiș

70. Pîrvu Ana Maria - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

71. Andrei Doncea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu

72. Ursuț Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

73. Andreea Luca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

74. Andrei Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

75. Claudiu Eduard Corobană - Tribunalul București

76. Radu Ganea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

77. Diac Ana Maria - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

78. Ancuța Ailene - Tribunalul Iași

79. Mirtha Elena Meleaca - Curtea de Apel Craiova

80. Mihai Negulescu - DIICOT

81. Emanuel Mihoc - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

82. Anda Ungurean - Tribunalul Botoșani

83. Mihaela Bojin - Tribunalul Brașov

84. Bocai Tudor Florin - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

85. Anca Boeriu - DIICOT

86. Maria Rîmniceanu - DIICOT

87. Lilișor Câțu - DIICOT

88. Cătălin Moraru - DIICOT

89. George Gavrilă - DIICOT

90. Florea Sanda Cristina - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

91. Codreanu Alexandru - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

92. Baciu Maria Magdalena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1

93. Tisu Cristina - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

94. Rarinca Felicia Tincuța - Tribunalul Brașov

95. Nanu Vladimir - DIICOT

96. Monica Cornea - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

97. Cristea Emilia - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

98. Daniel Giorgian - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

99. Ungurean Andreea Elisabeta - Judecătoria Cluj-Napoca

100. Sadîc Zafer - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

101. Sava Diana - Judecătoria Brașov

102. Pîslaru Doina - DIICOT

103. Alexandra Crina Tanasa - Tribunalul pentru minori și familie Brașov

104. Negulescu Raluca - DIICOT

105. Raducu Mihai - DIICOT

106. Răducu Mădălina - DIICOT

107. Simion Daniel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

108. Mitrofan Iuliana Floarea - Tribunalul Bistrița Năsăud

109. Vasut Claudia Diana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea

110. Soltan Alexandru - PICCJ

111. Ungureanu Cerasela - procuror pensionar

112. Alma Dundev - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș

113. Claudiu Dorian Statache - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

114. Cerbu Mircea Theodor - Judecătoria Brașov

115. Cristina Moisa - Curtea de Apel Brașov

116. Zârnă Ioana Artemiza - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

117. Cosmin Cristescu - DIICOT

118. Corina Dinică - DIICOT

119. Cristina Dufour- DIICOT

120. Paiuși Marius - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

121. Constantin Mîndroceanu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

122. Radu Emilia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

123. Minea Grigoraș Cristina Florentina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

124. Ana Maria Păun - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

125. Ștefăniță Gogea - DIICOT

126. Tudor Filip - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

127. Tudor Vasiu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș

128. Cristina Gogea - Curtea de Apel Brașov

129. Iulia Crișan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4

130. Bogdan Niculescu - DIICOT

131. Cosmin Puiulescu - DIICOT

132. Rus Bogdan Florin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4

133. Iordache Irina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1

134. Dan Bubuiug - DIICOT

135. Adrian Țîrlea - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

136. Alexandra Pop - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

137. Gherghina Alina Nicoleta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

138. Dinga Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

139. Marius Borta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4

140. Ioana Vlaston - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

141. Bucșă Nicoleta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

142. Alexandru Ghinea - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

143. Andrei Iustin Costel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

144. Andreea Vișan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

145. Zlate Nadia - DNA

146. Enescu George - DIICOT

147. Valeriu Iordache - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș

148. Alina Andrițoiu - PICCJ

149. Ancuța Andrițoiu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

150. Căpăstraru Mila Ramona - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

151. Constantin Botea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

152. Vlad Crăciun - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

153. Ioana Pasculet - Curtea de Apel Cluj

154. Florin Zereș - Tribunalul Sibiu

155. Violeta Andrei - DIICOT

156. Dumitru Alexandru Daniel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

157. Bradea Vlad - DIICOT

158. Botea Raluca Cristiana - procuror pensionar

159. Oana Bunea - Curtea de Apel Timiș

160. Scorta Robert - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timiș

161. Florentina Ivăncioiu - Tribunalul București

162. Radu Dusa - Curtea de Apel Cluj

163. Vlad Alexandru Bențan - DIICOT

164. Ioan Gaga - Tribunalul Cluj

165. Cosmin Constantin Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș

166. Tokos Lehel - DIICOT

167. Ghenu Andreea - DNA

168. Simona Ștefaniu - DIICOT

169. Teona Gabriela Boteanu - Tribunalul Cluj

170. Ibănescu Larion Alexandra - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

171. Maria Filip - Tribunalul Specializat Cluj

172. Bogdan Ștefaniu - DIICOT

173. Todea Laurențiu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș

174. Pop Ciprian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș

175. Vîlceanu Florin - Tribunalul București

176. Silvia Pietraru - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș

177. Constantin Grăjdeanu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

178. Taghiev Ramona - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău

179. Antaloae Ovidiu - Judecătoria Oltenița

180. Alexandru Marin - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

181. Șerban Viorel - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

182. Felicia Vlad - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

183. Corina Dragu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

184. Ioana Nicoară - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

185. Roșca Anda Elena - Judecătoria Cluj-Napoca

186. Iulia Ianovici - Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare

187. Baldea Diana - procuror pensionar

188. Ducu Gavril - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

189. Andrei Drăgan - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

190. Alexandra Barea Brezae - Tribunalul București

191. Elena Blidaru Mateescu - Tribunalul București

192. Olaru Camelia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4

193. Alexandra Simona Mănescu - Tribunalul București

194. Denisa Iordan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

195. Platon Mihai Felix - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1

196. Pecincu Alina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

197. Cristea Stefan Georgian - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași

198. Stefan Ispășoiu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

199. Grip Paul Tudor - Tribunalul Covasna

200. Bojin Bogdan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea

201. Roșca Sergiu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca

202. Vieriu Tudor Ionuț - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

203. Vieriu Dorina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman

204. Mihai Valentin - DIICOT

205. Radu Adrian - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

206. Corina Unguraș Ciaușu - Tribunalul Cluj

207. Rares Ciaușu - DIICOT

208. Mădălina Bîrlog - Tribunalul București

209. Simona Anghel - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

210. Drăgan Adrian - DIICOT

211. Oana Valeria Naș - Tribunalul București

212. Manuela Orzață - Tribunalul București

213. Ciorba Eva - Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare

214. Mare Georgiana - Tribunalul Sibiu

215. Cocoșilă Corina - Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu

216. Cincă Valeriu Bogdan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

217. Carnariu Mihai Mădălin - DIICOT

218. Bunduc Marian Cătălin - DIICOT

219. Bocai Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia

220. Popa Alina Diana - DIICOT

221. Rusca Alexandra Ioana - Tribunalul Iași

222. Alexandra Mocanu - Tribunalul București

223. Marta Chiș - procuror pensionar

224. Andreea Bușulescu - Tribunalul București

225. Mihai Zgripcea - PICCJ

226. Cosmin Ungureanu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea

227. Rebecca Dinu - Tribunalul București

228. Cristina Ionescu Lupeanu - Tribunalul București

229. Mihaela Moacă - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

230. Florin Cîrciumaru - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

231. Secota Iuliana Georgiana - Tribunalul Gorj

232. Ghiugan Ionela Mariana - judecător pensionar

233. Alina Simionescu Baron - Tribunalul București

234. Varvara Maria Cristiana - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași

235. Olimpia Maria Trastau - DIICOT

236. Moraru Alina - DNA

237. Mandache Ionut - DNA

238. Coca Daniel Alin - DNA

239. Alămaie Andreea Lavinia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

240. Mihai Stanciu - procuror pensionar

241. Ionuț Cosmin Măgureanu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

242. Camelia Stanciu - procuror pensionar

243. Ștefan Bălănescu - PICCJ

244. Vlad Andrei Donțu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

245. Irina Hrușcă - judecător pensionar

246. Nicodim Ioan - procuror pensionar

247. Mădălina Nicoleta Vârtopeanu - Curtea de Apel București

248. Răduică Lucian - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți

249. Bacheș Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești

250. Iuliana Velniciuc Ciuparca - Tribunalul Cluj

251. Bucur Ioana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj

252. Munge Mircea Florin - DIICOT

253. Bordianu Dragoș - DIICOT

254. Dâscă Adrian Nicolae - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

255. Filită Cristian Dragoș - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

256. Neacșu Mirel Emanuel - Judecătoria Bolintin Vale

257. Marcu Corina Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Mureș

258. Bulz Julieta - procuror pensionar

259. Stanță Doina - procuror pensionar

260. Ana Maria Ghiață - Tribunalul Iași

261. Tăbîrță Lorin - DIICOT

262. Tăbîrță Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

263. Diana Călinescu Drăgan - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

264. Naș Bogdan Emil - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

265. Cristea Ana - DIICOT

266. Nica Loredana - DIICOT

267. Candale Laura Camelia - Tribunalul Bistrița Năsăud

268. Dinu Mihai Adrian - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

269. Dărângă Ioana Codruța - PICCJ

270. Lorelei Golea - Judecătoria Brașov

271. Alexandra Vărzaru - PICCJ

272. Florin Daniel Cășuneanu - procuror pensionar

273. Emanuela Dulgheru - jud. Pensionar

274. Mădălina Munteanu - Judecătoria Brașov

275. Monalisa Mircea Gherasim - Judecătoria Suceava

276. Andrei Claudia Ioana - Judecătoria Suceava

277. Sofrone Florina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

278. Ciurcă Roznovăț Roxana - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași

279. Bordianu Pleșescu Roxana Angela - PJ Iași

280. Marinel Mihai Nicolae - DIICOT

281. Ivan Maria - Judecătoria Bistrița

282. Cudalb Adrian Dan - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

283. Panainte Iulian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

284. Dumitru Alexandru Florentin - DIICOT

285. Ioana Alin Costin - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița

286. Fit Cosmin Marius- Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

287. Neagu Adrian - Tribunalul Arad

288. Neagu Ana Maria - Tribunalul Arad

289. Marius Stancu - Curtea de Apel București

290. Laura Nicoleta Bosie - Curtea de Apel București

291. Dănuț Cătălin Manea - Curtea de Apel București

292. Nebunu Georgeta Ramona - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5

293. Dana Cristina Burduja - PICCJ

294. Abutnăriței Andreea Ionela - Curtea de Apel Brașov

295. Cătălin Borcoman - procuror EPPO

296. Irina Sfîca - DIICOT

297. Georgiana Cecilia Giurgiu - Tb Sibiu

298. Dogaru Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria 4

299. Fânariu Stefan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi

300. Florin Lucian Arion - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

301. Filip Radu Daniel - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

302. Paul Teodor Leontica - procuror

303. Buzamat Irina - Tribunalul Brăila

304. Pintea Răzvan Mihăiță - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

305. Ciocoiu Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle

306. Bratu Tiberiu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

307. Cătălin Marginea - DIICOT

308. Anca Elena Ștefănescu - Tribunalul București

309. Starasciuc Ana Maria - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

310. Florina Dinescu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

311. Ioana Mădălina Mihai - Judecătoria Brașov

312. Florea Ionela - procuror pensionar

313. Patras Alexandra Maria - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași

314. Mintari Mihaela - DIICOT

315. Cristina Georgiana Ciulpan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

316. Baran Florin - DIICOT

317. Marius Romaș - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

318. Mihaela Păcuraru - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

319. Marcela Antofie - Tribunalul Ilfov

320. Andreea Tiglăr - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești

321. Radu Oprescu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

322. Diana Rusu - Curtea de Apel Brașov

323. Angela Hanga - Farcaș - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea

324. Gabriela Brandiu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași

325. Taus Simona - Curtea de Apel Brașov

326. Tarnovschi Alexandra - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

327. Marius Liță - Curtea de Apel Brașov

328. Anca Codreanu - Curtea de Apel Brașov

329. Melinda Codreanu - Curtea de Apel Brașov

330. Necula Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

331. Meszaros Tiberiu - Tribunalul Satu Mare

332. Gradina Valentina Laura – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București

333. Mihai Bălănescu - Tribunalul București

334. Căruțașu Ioana - DIICOT

335. Mădălina Potârniche - CA Brașov

336. Gîtan Dan Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj

337. Dan Constantinescu- Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila

338. Arina Corsei Vultureanu - DIICOT

339. Mare Felix - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

340. Ciprian Dominte - DNA

341. Georgian Huști - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea

342. Florin Bogdan Munteanu - procuror

343. Ana Maria Gorcea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

344. Bogdana Irina Pînta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

345. Mihai Laura Adina - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj

346. Monica Munteanu - PCA Brașov

347. Sergiu Coșoreanu - Tribunalul Brașov

348. Stan Bianca Amalia -Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

349. Soponar Adriana - Tribunalul Satu Mare

350. Gabriela Chihaia - Curtea de Apel Brașov

351. Vlad Neagoe - Curtea de Apel Brașov

352. Antonescu Romeo - judecător pensionar

353. Paisa Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu

354. Alba Radu - DNA

355. Andreea Beatrice Popa - Tribunalul Brașov

356. Bîrgoan Andree - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

357. Alexandru Puiu - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

358. Tudor Mădălin Hurducaciu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

359. Mădălina Voiculescu - PTB

360. Ioana Meszaros - Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare

361. Baches Cristian Ionuț - Judecătoria Brașov

362. Bălășanu Alexandru - Tribunalul Botoșani

363. Maria Bobocel - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

364. Simon Oana - DIICOT

365. Daciana Deritei - procuror pensionar

366. Monea Crina Corina - procuror pensionar

367. Bădan Mihai Claudiu - DNA

368. Esanu Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

369. Marian Andrei Marius - Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta

370. Monica Nicola - judecător pensionar

371. Liana Anișoara Cociș - judecător pensionar

372. Maxim Cezar Sebastian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița

373. Chiper Adrian - Judecătoria Zărnești

374. Ioana Maftei - Tribunalul Brașov

375. Elena Ecaterina Grama - Tribunalul Brașov

376. Ene Silviu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

377. Cristea Dănuț - DIICOT

378. Hălălău Cosmin - DNA

379. Cornaciu Larisa - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

380. Iulia Lupu - Tribunalul Timiș

381. Dordea Alina - Tribunalul Sibiu

382. Raluca Munteanu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

383. Stere Corina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

384. Alexandru Liviu Colcieru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului

385. Cristina Boaje - Tribunalul București

386. Cristolovean Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman

387. Păiuși Liviu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

388. Cosmina Mihaela Colcieru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești

389. Adina Fundătureanu - Curtea de Apel Pitești

390. Ecaterina Florea - Tribunalul București

391. Bursuc Andreea Claudia - DIICOT

392. Urziceanu Liviu - Judecătoria Arad

393. Alexandru Nistor Cîrstoc - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

394. Sava Alexandra Teona - Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău

395. Eva Emanuel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

396. Carmen Dena - DIICOT

397. Alexandru Adrian Anghel - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

398. Olteanu Mihaela - Curtea de Apel Brașov

399. Andrada Ioana Petrescu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești

400. Sofranca Dragos Vlad - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1

401. Miron Andreea Daniela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare

402. Grumezescu Iuliana Gina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

403. Babenco Dragoș - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

404. Corda Liviu - Tiberiu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj

405. Vîntu Ana Maria - Tribunalul Bistrița Năsăud

406. Benchea Vlad Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig

407. Sohorca Florin - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud

408. Grip Alexandra Laura - Tribunalul Harghita

409. Anca Loredana Gheorghiu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

410. Liviu Bontea - Tribunalul Covasna

411. Vlad Gabriel Ciocan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești

412. Pîrvanescu Florin Daniel - Judecătoria Brașov

413. Pîrvanescu Theodora Maria - Judecătoria Brașov

414. Fabiana Gabriela Sosoi - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

415. David Maricel - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

416. Secheres Cristiana Gesara - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

417. Iordan Laurentiu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

418. Alin Bodnar - Tribunalul București

419. Dragoș Călin - Curtea de Apel București

420. Lucia Zaharia - Curtea de Apel București

421. Grăjdeanu Oana - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

422. Ana Maria Candet - judecător pensionar

423. Irina Raclaru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara

424. Irina Isar - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

425. Mihnea Stoicescu - Tribunalul București

426. Stela Stoicescu - Tribunalul București

427. Andreea Oana Nica - DNA

428. Baboș Florin Eugen - Judecătoria Jibou

429. Diana Mădălina Budau - Judecătoria Bacău

430. Adriana Grigore - Judecător pensionar

431. Andronie Violeta Diana - Judecătoria Brașov

432. Alexandru Olaru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu

433. Olteanu Dragoș - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

434. Ramona Dumitru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu

435. Naghiu Dida Adina - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

436. Andra Mutu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5

437. Brîndea Dan Eugen - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

438. Anamaria Renata Vida - Tribunalul Arad

439. Pecincu Alexandru - judecător pensionar

440. Cristea Oriana Lavinia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău

441. Ghidarcea Cristian Lucian - Judecătoria Brașov

442. Raluca Veștemeanu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

443. Simon Cristina Ingrid - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

444. Tatar Emanuela Anca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5

445. Mitocaru Bianca Elena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5

446. Mocanu Vlad - jud. Câmpulung Moldovenesc

447. Mocanu Macar Ioana - Judecătoria Câmpulung Moldovenesc

448. Agisuna Hacan Emrah - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

449. George Victor Ciornei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni

450. Ana Maria Stoica - Tribunalul București

451. Bacinschi Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași

452. Stoica Florin - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița

453. Hodorogea Ana Maria - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

454. Negruț Catalina - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

455. Lavinia Cobiscan - Tribunalul București

456. Botezatu Andreea - Tribunalul Brașov

457. Sorin Flonta - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

458. Andreea Grancea - Curtea de Apel Iași

459. Stanculeanu Maria Gabriela - Curtea de Apel Iași

460. Moraru Marius Andrei - Curtea de Apel Iași

461. Mititelu Maricica - Curtea de Apel Iași

462. Tarlion Gabriel - Curtea de Apel Iași

463. Victoria Oana Daniela - Curtea de Apel Suceava

464. Tamas Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț

465. Spoeala Valentina - procuror pensionar

466. Arsene Ion Cătălin - procuror pensionar

467. Pîrlea Denisa - Judecătoria Sighișoara

468. Irina Perjoiu - DNA

469. Luchian Ana Maria - DNA

470. Crina Muntean - Tribunalul Bihor

471. Delia Mihai - DNA

472. Fota Carmen - DIICOT

473. Ioana Elena Câmpean - PÎCCJ

474. Teodora Sorescu - judecător pensionar

475. Coadă Ciprian - judecător pensionar

476. Daniela Mitrea Muntean - judecător pensionar

477. Cătălina Dan - Curtea de Apel Pitești

478. Elena Popescu - judecător pensionar

479. Ioana Bâlciu - procuror

480. Corina Voicu - judecător pensionar Curtea de Apel Pitești

481. Rusu Larisa - procuror pensionar

482. Lavinia Cîrciumaru - Tribunalul București

483. Anda Băleanu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

484. Alina Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș

485. Nicolae Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș

486. Ligia Coman-Tribunalul Maramureș

487. Mihai Popa - procuror

488. Dragoș Păduraru - procuror

489. Marius Bulancea - procuror pensionar

490. Cosmin Grancea - procuror

491. Lucian Rus - procuror

492. Ana Dana - procuror

493. Paul Daniel Moglan - Tribunalul Bacău

494. Horațiu Dumbravă - judecător pensionar

495. Laurențiu Hetriuc - Curtea de Apel Suceava

496. Ciulei Georgiana - DIICOT

497. Gîdea Iulian - DIICOT

498. Cristian Borș - DIICOT

499. Mihai Constantinescu - DIICOT

500. Vlad Grigorescu - DIICOT

501. Daniela Matei - PÎCCJ

502. Teofil Ilisie - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

503. Dieac Ana - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

504. Kovesi Codruța Laura - procuror șef EPPO

505. Daniela Panioglu - judecător CAB

506. Gabi Stanciu - EPPO

507. Tudor Vasile - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta

508. Livia Bunu - Tribunalul Argeș

509. Mihaela Achimoiu - Tribunalul Argeș

510. Ruxandra Vișinoiu - Tribunalul Argeș

511. Dan Sarău - procuror DIICOT pensionar

512. Julien Stoiculescu - DIICOT

513. Sas Remus - judecător pensionar

514. Paul Dumitriu - procuror pensionat

515. Cozma Alin - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

516. Aurora Coadă - Tribunalul Constanța

517. Elena Veronica Andreea Iura - Curtea de Apel București

518. Alexandru Bogdan Georgescu - procuror pensionat

519. Mihaela Neacșa - Curtea de Apel Pitești

520. Natalia Stoiculescu - judecător pensionar Curtea de Apel Craiova

521. Luchian Constantin Constantinescu - Curtea Militară de Apel București

522. Marinela Mitan - judecător pensionar

523. Felicia Marcu - judecător pensionat

524. Mihaela Vlăsceanu - judecător pensionar

525. Monica Tănase - judecător pensionar

526. Lucian Onea - procuror pensionar

527. Liliana Gliga - PICCJ

528. Anca Avram-Platon - Tribunalul Maramureș

529. Elena Aneta Popa - CA București

530. Adriana Danciu-Abraham - Tribunalul Maramureș

531. Claudia Veronica Vasiliu - Tribunalul Neamț

532. Mihaela Mihai Popa - DNA ST Suceava

533. Boca Tudor Dragoș - Judecătoria Pașcani

534. Ana-Irina Sarcane-Rotărescu - Judecătoria Câmpulung

535. Cristina Bădălan-Voicu - procuror

536. Constantin Irina - procuror

537. Mihai Radu Cristian - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș

538. Codrin Gavra - procuror pensionat

539. Larisa Blănaru - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

540. Roxana Dan - Tribunalul Specializat Cluj

541. Adriana Mesaroș-Pau - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

542. Dăianu Alexandru Mădălin - Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj

543. Cristina Florența Birtoc - Judecătoria Cluj-Napoca

544. Dănescu Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

545. Ramona Muscalu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

546. Laurențiu Palaghiea - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș

547. Bondar Elena Teodora - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

548. Andrei Soare - Tribunalul Brașov

549. Florian Darius - Judecătoria Zalău

550. Diana Călbeaza - Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad

551. Alexandru Cobiscan - Tribunalul București

552. Ionela Florina Tinca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

553. Stanciu Denisa Ramona - Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești

554. Zaharia Ștefania Nicoleta - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

555. Enculescu Veta - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

556. Bocai Adina - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

557. Ana Elena Huțanu - DIICOT BT Sibiu

558. Ana Maria Ruta - Tribunalul București

559. Violeta Trăistaru - procuror pensionar

560. Curea Maria Laura - procuror pensionar DNA

561. Raluca Vîlculescu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș

562. Simona Nițescu - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

563. Alexandru Vasile Barcan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

564. Moldoveanu Mitruț Cosmin - Judecătoria Brașov

565. Sava Petria Gabriela - Judecătoria Brașov

566. Cătălin Rusu - Tribunalul Covasna

567. Monica Macovei - Tribunalul Brașov

568. Gheorghe Mihai Andrei - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș

569. Fiț Mădălina - Judecătoria Satu Mare

570. Bicu Ilie - Tribunalul Botoșani

571. Mihaela Apostol - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

572. Tremura Mirel Cristian - Tribunalul Botoșani

573. Dorin Parascheva - Tribunalul Constanța

574. George Vioreanu - Curtea de Apel Brașov

575. Ancuța Vioreanu - Curtea de Apel Brașov

576. Angelica Ulianov - Curtea de Apel Brașov

577. Mihai Birtoc - DNA ST Cluj

578. Floriana Miroiu - DNA

579. Ramona Lungu - DNA ST Timișoara

580. Vlangar Ștefan Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1

581. Stoler Andy Christian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

582. Sirca Luana Letiția - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

583. Tomșa Ileana Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

584. Stegeran Roxana - Parchetul de pe lângă Tribunalul Baia Mare

585. Pirscoveanu Andra - Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin

586. Ulianov Gabriel - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

587. Luciana Vîlcea - DIICOT

588. Irina Sandu - Tribunalul Brașov

589. Pârvu Magdalena - judecător pensionar

590. Daniela Croitoru - DIICOT

591. Ligia Oprea - DIICOT

592. Ion Florina - DIICOT

593. Georgică Ivănescu - DIICOT

594. Țurlui Cristina - DNA

595. Banea Marian - procuror pensionar

596. Cătălin Serghei - Tribunalul Neamț

597. Condac Ciobanu Irina Andreea - Judecătoria Iași

598. Schipor Cristina - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași

599. Ungureanu Cerasela Mihaela - procuror pensionar PT Vâlcea

600. Draghiciu Denisa - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

601. Răzvan Plic - DIICOT

602. Iulia Alina Zedler - Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia

603. Oaneș Corina Raluca - DIICOT

604. Andrei Daniel Olaru - Tribunalul București

605. Flavius Bidihon - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

606. Rusanda Cojocar - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

607. Mona Anton - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu

608. Temeian Marius - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

609. Istovan Anda Izabela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

610. Couti Roxana Andreea - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș

611. Maris Constantina Lenuța - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș

612. Buda Mihaela - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș

613. Brânzei Alexandru - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș

614. Violeta Hobincu Acsinte - procuror

615. Teodoru Raluca - Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova

616. Bălineanu Adrian - DIICOT BT Bistrița Năsăud

617. Iulian Păcurar - judecător pensionar

618. Florina Carmen Ionescu - Tribunalul Neamț

619. Roncea Ecaterina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău

620. Daniel Oltean - procuror pensionar

621. Berende Ruxandra - DNA

622. Ghira Raluca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

623. Fesnic Jakab Timea - Judecătoria Turda

624. Petrescu Ileana Luminița - Tribunalul Sibiu

625. Daniel Popescu - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

626. Lapadat Coralia - Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș

627. Elena Curea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu

628. Niță Burcea Andreea Laura - Tribunalul București

629. Niță Burcea Ionuț Nicușor - PICCJ

630. Bărbulescu Ramona - Tribunalul Brașov

631. Ionel Răileanu - Tribunalul București

632. Năstase Alexandru Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești

633. Dohan Oana - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

634. Bic Denisa Maria - Curtea de Apel Alba Iulia

635. Alexandru Șerban - judecător pensionar

636. Diana Bulancea - Curtea de Apel București

637. Cioplea Augustina Maria - DIICOT

638. Bojin Marian Daniel - DIICOT

639. Halută Andrei Georgian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

640. Mirăuță Daniel - Curtea de Apel Iași

641. Sorin Iercoșan - procuror pensionar

642. Nicolae Marin - procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ

643. Moglan Lăcrămioara - judecător pensionar Curtea de Apel Bacău

644. Borca Dan - Parchetul Militar Timișoara

645. Nicolescu Roberta Lia - procuror pensionar DNA

646. Nica Viorel Ioan - procuror pensionar

647. Galan Marius - judecător pensionar

648. Turculeț Ana Maria - Curtea de Apel Suceava

649. Șerbănoiu Eusebiu Octavian - procuror militar pensionar

650. Guș Octavia Raluca - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

651. Gheorghiță Vlad-Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea

652. George Pelican - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București

653. Crăciun Ioana Alexandra - Judecătoria Sibiu

654. Cristea Valentin Nicușor - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud

655. Mitu Stegaru - judecător pensionar Tribunalul București

656. Ispas Angela Bianca - DIICOT

657. Bianca Grosu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București

658. Lăloianu Constantin - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

659. Alina Mihaela Niță - Tribunalul Neamț

660. Thea Zinca - Tribunalul Bihor

661. Tudorache-Stroe Corina - Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău

662. Debreni Cristian Desideriu - judecător pensionar

663. Debreni Camelia Lucia - judecător pensionar

664. Cătălin Galcea - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

665. Ionuț Iftimie - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București

666. Ștefania Anton - Curtea de Apel Suceava

667. Iuliana Mihai - Curtea de Apel Brașov

668. Diana Pop - Curtea de Apel Brașov

669. Anca Mihaela Ion - Curtea de Apel Brașov

670. Pojoga Valerian Adrian - Tribunalul Brașov

671. Levinta Elvira - Judecătoria Rupea

672. Alexandru Cotelnic - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

673. Iordache Viorel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București

674. Moldoveanu Mihai Dan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

675. Tudorache Neluța Marinica - judecător pensionar Tribunalul Călărași

676. Georgiana Delea - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj

677. Dana Iulia Stancu - Curtea de Apel Pitești

678. Sorin Chiriazi - PICCJ

679. Vlad Vrânceanu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București

680. Vasile Adriana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București

681. Colceriu Sorin-Mihai - DIICOT BT Harghita

682. Budușan Dan - DIICOT BT Sălaj

683. Livia Chiriazi - Tribunalul București

684. Bianca Laura Găzdac - DIICOT

685. Mircea Radu Wechter - DIICOT

686. Costin Andrei Stancu - Curtea de Apel Pitești

687. David Flavius Ionuț - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București

688. Maria Camelia Stoina - procuror pensionar DIICOT

689. Florentin Riza - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București

690. Carmen Simona Ricu - procuror pensionar DNA

691. Andreea Verde - Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

692. Lucaciu Nicoleta - Tribunalul Brașov

693. Cristina Nedea - Tribunalul București

694. Chetraru Mariana - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș

695. Bisca Elena Daniela - judecător pensionar

696. Scarlat Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

697. Codreanu Victor - procuror pensionar

698. Maciuc Sorin Ilie - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6

699. Raluca Olteanu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

700. Andrei Liviu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași

701. Oana Hîncu - DIICOT

702. Teslovan-Sîrbu Teodor Calin - Tribunalul București

703. Teslovan-Sîrbu Roxana Beatrice - Judecătoria Sectorului 6

704. Munteanu Maria-Mirabela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

705. Obreja Irinciuc Andreea - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

706. Vale Daniel - DIICOT

707. Drulă Carim - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți

708. Tudose Ionuț Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

709. Laurențiu Călina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

710. Cristina Mocioi - DNA Constanța

711. Laloianu Lucia - Curtea de Apel Craiova

712. Ana Maria Lixandru - Tribunalul Olt

713. Mihaela Cristina Lică - Tribunalul București

714. Laura Nadia Pena - procuror pensionar

715. Nastac Radu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

716. Costin Bîrlează - Judecătoria Sibiu

717. Tudor Cristian Ciobanu - Tribunalul Iași

718. Camelia Ivănuș - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

719. Duros Delia - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

720. Manoli Lucian - Tribunalul Covasna

721. Adrian Petrescu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2

722. Cristina Garda - Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia

723. Nicoleta Oancea - procuror pensionar

724. Cristian Oancea - procuror pensionar

725. Alina Neculai - Curtea de Apel Suceava

726. Ciprian Căzăceanu - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

727. Popescu Cristian Ovidiu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt

728. Corbu Georgiana Corina - Tribunalul București

729. Bivolaru Ștefania Irinel - Tribunalul București

730. Valentina Petrescu - judecător pensionar

731. Pop Paula - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca

732. Constandache Alexandra Nicoleta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani

733. Nicoleta Grigorescu - judecător pensionar

734. Iftode Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava

735. Roxana Sintimbrean - Judecătoria Brașov

736. Georgiana Iorguță - Curtea de Apel Ploiești

737. Kegyes Monika - Tribunalul Bihor

738. Niță Cosmin - Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău

739. Niță Manole Simona Daniela - Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău

740. Androne Larisa - Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău

741. Magdalena Dietrich - Curtea de Apel Timișoara

742. Sandru Alexandra - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

743. Constantin Topliceanu - DIICOT

744. Narcisa Vintilă - judecător pensionar

745. Topalea Iulian - Curtea de Apel Suceava

746. Augustin Lazăr - procuror pensionar PÎCCJ

747. Monica Niculescu - judecător pensionar

748. Bianca Patraș - judecător pensionar

749. Maria Monica Niță - Tribunalul Neamț

750. Oana Elena Gheorghe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești

751. Simona Troacă - DNA

752. Maria Izdrugă - DNA

753. Vasile Liviu Lupu - Judecătoria Roman

754. Eleonora Centea - procuror pensionar PICCJ

755. Alexandrina Cucu - Tribunalul București

756. Salar Felix Lucian - Curtea de Apel București

757. Adrian Voinigescu – PÎCCJ

758. Mihai Gavril Lazăr - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

759. Cristina Păun - Judecătoria Sibiu

760. Constantinescu Bertha - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj

761. Lucan Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj

762. Dumitrică Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj

763. Harnagea Ștefan Petrișor - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

764. Ioana Ciobănescu - Judecătoria Turda

765. Cristina Florea - judecător pensionar

766. Florin Tohătan - DIICOT BT Maramureș

767. Crețan Daniel-Alexandru - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

768. Andreea-Alexandra Nechita - Tribunalul Iași

769. Alunaru Cristian Claudiu - Tribunalul Arad

770. Mocanu Marius - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

771. Macasoiu Raluca Cristina - Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad

772. Rad Alina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca

773. Acatrinei Alexandru - Tribunalul Suceava

774. Jere Amalia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc

775. Chiriac Dragoș - Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc

776. Tudor Radian - EPPO

777. Lapteş-Zănoagă Tatiana - Tribunalul Brașov

778. Gheorghe Cristian - procuror pensionar

779. Constantin Florydana - Judecătoria Zărnești

780. Papp-Todea Andra Maria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș

781. Ochean Alina-Nicoleta - Judecătoria Sectorului 3

782. Popescu Corina Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani

783. Adriana Lucia Pușcașu - Judecătoria Turda

784. Dohan Ioan Călin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău

785. Neagoe Ana Petruța - Tribunalul Brașov

786. Maria-Luiza Căpăţînă - procuror pensionar DNA

787. Șestacovschi Simona Cristina - procuror pensionar PICCJ

788. Alexandru Narcis Lăzărescu - DNA

789. Navadaru Mădălin-Ionuț - DIICOT BT Brăila

790. Sandu Marcel - PÎCCJ

791. Vasile Prața - DIICOT

792. Palihovici Liliana - judecător pensionar Curtea de Apel Iași

793. Popescu Getty Gabriela - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați

794. Mădălina Iuliana Larion - Curtea de Apel București

795. Nestor Raul Alexandru - Tribunalul București

796. Valeriu Ciucă - judecător pensionar TUE

797. Daniel Otovescu - Curtea de Apel Craiova

798. Florinela Baroană - PJ Câmpina

799. Mihai Andrei Balan - judecator pensionar

800. Cristian Mihai Ban - procuror pensionar

801. Florin Deac - procuror pensionar

802. Balint Kinga - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț

803. Venter Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș

804. Călin Daniela - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș

805. Cristina Daina – DIICOT

806. Pop Stefan Roxana Maria - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș

807. Bogatu Iulian – DIICOT

808. Andreea Alexandra Mateescu - Tribunalul București

809. Elena Bezdadea - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

810. Iulia Fadei - Tribunalul Cluj

811. Alina Ghinescu - procuror pensionar

Istoricul Marius Oprea îl acuză pe fondatorul Recorder de legături cu Securitatea

Istoricul Marius Oprea, expert în istoria comunismului și a Securității, susține că publicația Recorder își are originile în anii ’90, când a fost înființată de Dragoș Vâlcu, la doar 20 de ani, cu banii tatălui său, ambasador în regimul comunist. Potrivit Gândul, Marius Oprea a precizat că tatăl lui Dragoș Vîlcu a fost ambasador de la o vârsta de 28 de ani, pe vremea regimului Ceaușescu.

„Tatăl a fost ambasador, la 28 de ani. E cam straniu în anii lui Ceaușescu, să intri în Ministerul Afacerilor Externe, imediat după ce te-a ți-ai terminat stagiatură ca absolvent. Tânărul Vîlcu a avut ca traiectorie direct afaceri, direct pe busines și pe bani mulți”, a declarat Marius Oprea. În ceea ce privește publicația Recorder, Oprea susține că e foarte posibil ca platforma să fie utilizată de serviciile secrete.

„Creează o mare neîncredere în toate instituțiile statului, a precizat istoricul”. „Recorder e folosit de serviciile secrete externe”, a subliniat acesta.