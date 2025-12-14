Justiția, ruptă în două. Cine sunt semnatarii listei de susținere a magistraților din reportajul Recorder și cine sunt marii absenți

Justiția, ruptă în două. Cine sunt semnatarii listei de susținere a magistraților din reportajul Recorder și cine sunt marii absenți0
Reportajul Recorder, în care mai mulți magistrați denunță ceea ce ei consideră încălcări grave ale libertății judecătorilor și în urma căruia se cere schimbarea schimbarea șefilor din Justiție, i-a împărțit pe magistrați. În tabăra care cere aceste schimbări sunt peste 800 de magistrați, unii dintre ei controversați și acuzați de-a lungul anilor că ar fi încălcat la rândul lor principiile Justiției.
Documentarul „Justiție capturată”, care a fost realizat de Recorder și a fost difuzat de televiziunea publică, într-un gest fără precedent, a împărțit în două lumea Justiției și a ostilizat două tabere de magistrați. În prima se află cei care solicită schimbarea șefilor de la Curtea de Apel București, de la Înalta Curte, de la DNA, de la Parchetul General, dar și schimbarea ministrului Justiției, Radu Marinescu. Pentru această tabără, documentarul Recorder a venit exact ca o mănușă, justificându-i solicitările.
Într-o țară oricum puternic polarizată, nu doar magistrații se înfruntă de pe poziții ireconciliabile, ci și aparent întreaga societate. De partea contestatarilor actualei conduceri a Justiției se plasează o parte a societății civile, ONG-uri, politicieni și persoane publice, inclusiv influenceri.
Printre cei 811 de semnatari se aflau 49 de judecători pensionari și 43 de procurori pensionari. Ceilalți sunt magistrați activi, procurori și judecători.
Printre semnatari se regăsesc nume importante, începând cu Laura Corduța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, învăluită în controverse și contestată de o parte a magistraților români pe vremea când conducea autointitulata luptă anticorupție din România. De altfel, asupra multora dintre cei care au semnat lista prin care cer independența magistraților și o justiție corectă, punându-i la zid pe cei care o conduc azi, planează suspiciuni și semne de întrebare.
Soțul consilierei lui Bolojan s-a iscălit pe listă
Laura Codruța Kovesi a condus ani de zile DNA, iar contestatarii ei și ai lui Crin Bologa, cel care i-a urmat în funcție, susțin că ar l-ar fi favorizat pe fostul președinte Klaus Iohannis, deși o instanță din Brașov a constatat, în 2005, că un imobil din Sibiu ar fi intrat în posesia familiei Iohannis prin acte false.
Pe aceeași listă și-a pus semnătura și judecătorul Alin Bodnar de la Tribunalul București și secretarul general al Forumului Judecătorilor din România. Alin Bodnar este căsătorit cu Bianca-Teodora Firezar, consiliera fostului președinte interimar, actualmente prim-ministru, Ilie Bolojan și îl implică astfel, chiar dacă doar indirect, și pe actualul premier.
Un alt magistrat controversat și-a iscălit numele pe lista susținătorilor ideilor prezentate în Recorder. Procuror cu un parcurs profesional de invidiat, Neculai Cârlescu este vizat de suspiciuni cǎ și-ar fi agresat soția., dar și privind legături de afaceri cu un executor judecătoresc, în condițiile în care magistraților le este interzis să aibă relații profesionale cu executorii.
Neculai Cârlescu este procuror din 2009, iar anterior a fost polițist timp de șase ani. Ca procuror, a activat, printre altele, la DNA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și DIICOT. De la începutul lunii martie s-a mutat de la DNA la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Neculai Cârlescu a invocat încălcarea independenței, imixtiune în dosare și, ulterior, îndepărtarea sa din anchetele penale chiar într-un articol publicat de Recorder. Motivul, potrivit sursei citate, l-ar reprezenta relațiile de prietenie ale șefului DNA, Marius Voineag, cu cei pe care procurorul îi ancheta până la începutul acestui an.
Inițiatoarea listelor cu semnături își faultează singură principiile
Însăși inițiatoarea listei semnăturilor, judecătoarea Sorina Marinaș, este implicată într-o controversă, după ce o discuție internă între magistrați a ajuns în spațiul public. Judecătoarea Sorina Marinaș pare că ar susține în realitate idei incompatibile cu cele pentru care pretinde că luptă.
Întrebată de un coleg de ce ar accepta să fie delegatǎ, daca ar avea spre soluționare dosare sub iminența prescripției, aproape de finalizare, Sorina Marinaș a oferit un răspuns care fără îndoială nu ar fi pe placul miilor de persoane ieșite în stradă să ceară independența Justiției, dar nici pe placul magistraților aflați în aceeași tabără:
„Poate pentru că, așa cum știm toți, delegarea este anticamera transferului. Poate îți dorești de ani de zile asta și ăsta e parcursul impus actual. E ca și cum te-ai întreba de ce te înscrii la promovare dacă ai dosare în prag de prescripție pe rol...”, a răspuns Sorina Marinaș, după care a revenit și a susținut că nu există riscul să nu fie finalizate dosarele respective. „Nu este chiar așa. Ai posibilitatea să finalizezi astfel de dosare până pleci. Nu sunt proceduri care se fac de pe o zi pe alta. Repet, mă refer la cele în care ai totul făcut și trebuie să dai doar soluția. Este o chestiune de conștiință până la urmă. În celelalte cazuri pot exista suspiciunile prezentate în documentar. Și numai o anchetă „concretă și efectivă” poate lămuri aceste acuzații extrem de grave”, a adăugat ea, arătând că tratează problema ca pe una de carieră, nu ca pe una de impact asupra actului de justiție.
De altfel, demersul judecătoarei Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a strânge semnături pentru „reforma” Justiției se confruntă cu o serie de probleme, scrie Gândul. Potrivit sursei citate, o parte dintre semnatari, dar și oameni din sistemul judiciar s-ar fi revoltat după ce judecătoarea ar fi schimbat textul inițial al mesajului, iar scandalul de pe grupurile interne a ajuns în public, pe rețelele de socializare. Practic, dacă inițial textul protestului se referea explicit la „repercusiuni preconizate” în privința altor doi magistrați – Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar și la Secția pentru Judecători și Secția de Procurori ale CSM – ulterior, din textul mesajului au dispărut atât magistrații cât și secțiile din CSM.
Și procurorul Ciprian Man, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, a fost implicar în controverse și i-au fost aduse o serie de acuzații. Fost șef al DNA Oradea, Man, alături de Cristian Ardelean, a fost cercetat pentru suspiciuni de fabricare a unor dosare penale împotriva unor judecători care nu ar fi dat decizii favorabile DNA. După mai mulți ani de anchete disciplinare, aceștia au rămas în magistratura.
Suspiciuni și controverse
Cristian Ardelean a fost chiar anul trecut reînvestit șef al secției Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, după ce a fost judecat de CSM. Acesta a fost fost numit pe 17 ianuarie 2024, pe o perioadă de 3 ani, iar apoi a fost reintegrat în cadrul DNA, după ce a câștigat un proces la Curtea de Apel Cluj, unde a contestat revocarea sa din funcția de procuror DNA.
Potrivit hotărârii CSM, magistratul orădean era acuzat de „nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa”, notează Bihon.ro
Surprinzător este faptul că pe listă se găsește și numele lui Marius Vartic, fost procuror DNA, intrat în conflict cu Laura Codruța Kovesi, după ce DNA îi arestase fratele. Vartic a instrumentat dosarul Toni Greblă, fostul judecător al CCR, achitat de Înalta Curte. Mai mult, acesta, alături de Doru Tulus și Mihaela Iorga Moraru, a reclamat-o pe Kovesi la CSM.
Judecătorul pensionar de lux și activist nu lipsește de pe listă
De pe listă nu lipsește nici fostul magistrart-activist Cristi Vasilică Dănileț, cunoscut pentru pozițiile sale controversate. Numele lui Dănileț a fost asociat cu o serie de controverse. El a inflamat spiritele atunci când a afirmat că pedofilia nu ar trebui incriminată, ci tratată medical. Potrivit Libertatea, el ar fi spus că „Pedofilia este o tulburare mintală şi nu o infracțiune în România.”
„S-a creat falsa impresia în spațiul public că rolul magistraților este să prindă şi să sancționeze pedofili. Pedofilia este o tulburare mintală şi nu o infracțiune în România. Noi, ca magistrați, sancționam doar actele îndreptate împotriva minorilor pe care legea le consideră abuzive, dar nu simplele înclinații sexuale. Atât timp cât o înclinație sexuală deviantă rămâne doar la nivel de idei, de simțire, de emoție , ea nu intră sub incidenta legii penale”, a spus Dănileț, potrivit sursei citate.
Un alt scandal în care a fost implicat Dănileț a fost provocat de postările sale pe rețelele sociale, care au provocat de multe ori controverse și au inflamat spiritele. De altfel, Cristi Vasilică Danileț a fost exclus din magistratură de CSM pentru postările sale, între 2021 până și 2023. Ulterior, instanța i-a dat câștig de cauza. Dănileț s-a pensionat la 48 de ani și este printre pensionarii de lux ai sistemului.
Un alt pensionar de lux al sistemului, fost procuror general al României, Augustin Lazăr, a semnat pe lista „reformiștilor”.
Alt semnatar al petiției, procurorul Lucian Onea a fost suspendat din funcție în iulie 2019, când a fost deferit justiției de Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Lucian Onea a fost acuzat de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat ordinul de revocare din Direcția Națională Anticorupție a procurorului Onea, sentință fără precedent a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Și fostul adjunct DNA Codrin Gavra și-a pus semnătura pe listă, iar numele său este menționat de luju.ro, care îl acuză că ar fi „fabricat” un dosar împotriva a patru parlamentari. Tribunalul Arad a restituit cauza în instanță, după ce a constatat neregularitatea rechizitoriului în ceea ce privește descrierea unora din infracțiunile pentru care unii inculpați au fost trimiși în judecată.
Gavra, la fel ca și Andrei Bodean, de la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel (și el semnatar al petiției), au fost schimbați după venirea noului șef al DNA. În acest context, decizia lor de a cere demisia acestuia este privită și ca o răzbunare.
Cine sunt marii absenți
Pe listă nu se află în schimb fostul adjunct al Laurei Codruța Kovesi, Marius Iacob, cunoscut și ca „procurorul Elodia” și „Elodiu”, pentru că s-a ocupat de cazul care a devenit celebru în România, în urmă cu mai bine de un deceniu. De asemenea, de pe listă lipsește numele lui Daniel Morar, fost șef al DNA.
Nici Gabriela Scutea, fost procuror general, nu a aderat la lista magistraților activiști, la fel cum nici Laura Oprean, și ea fost procuror general și fost adjunct al lui Morar nu a găsit necesar să se implice. Un alt nume cunoscut care lipsește este cel al lui Lucian Papici, fost procuror DNA, șef de secție cu dosare importante pe vremea lui Daniel Morar.
Lista actualizată, prezentată de un procuror-șef al DIICTOT Pitești
Peste 800 de magistrați au semnat până acum lista, iar procurorul Antonia Diaconu o prezintă integral pe Facebook, însoțită de următorul text: „Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.
Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.”
Istoricul Marius Oprea îl acuză pe fondatorul Recorder de legături cu Securitatea
Istoricul Marius Oprea, expert în istoria comunismului și a Securității, susține că publicația Recorder își are originile în anii ’90, când a fost înființată de Dragoș Vâlcu, la doar 20 de ani, cu banii tatălui său, ambasador în regimul comunist. Potrivit Gândul, Marius Oprea a precizat că tatăl lui Dragoș Vîlcu a fost ambasador de la o vârsta de 28 de ani, pe vremea regimului Ceaușescu.
„Tatăl a fost ambasador, la 28 de ani. E cam straniu în anii lui Ceaușescu, să intri în Ministerul Afacerilor Externe, imediat după ce te-a ți-ai terminat stagiatură ca absolvent. Tânărul Vîlcu a avut ca traiectorie direct afaceri, direct pe busines și pe bani mulți”, a declarat Marius Oprea. În ceea ce privește publicația Recorder, Oprea susține că e foarte posibil ca platforma să fie utilizată de serviciile secrete.
„Creează o mare neîncredere în toate instituțiile statului, a precizat istoricul”. „Recorder e folosit de serviciile secrete externe”, a subliniat acesta.