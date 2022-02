LIVE TEXT | Război în Ucraina. Bătălia pentru Kiev: ucrainenii ar fi distrus coloana de tancuri a forţelor speciale cecene. NATO va trimite ajutoare militare

UPDATE 08.23 O companie ucraineană responsabilă cu construirea şi întreţinerea drumurilor a declarat că îndepărtează toate indicatoarele rutiere care ar putea fi folosite de forţele ruseşti invadatoare pentru a-şi găsi drumul în ţară. Compania, Ukravtodor, a postat pe Facebook: „Inamicul are comunicaţii slabe, nu poate naviga pe teren. Să-i ajutăm să ajungă direct în iad.”

UPDATE 08.20 Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite urmează să voteze duminică pentru a solicita o sesiune specială de urgenţă a Adunării Generale, formată din 193 de membri, cu privire la invazie, au declarat diplomaţii. Votul are nevoie de nouă voturi pentru. Diplomaţii spun că este probabil să treacă. Din 1950 au fost convocate doar 10 astfel de sesiuni speciale de urgenţă.

UPDATE 08.18 NATO a decis să trimită ajutoare militare (arme, muniţie, rachete, echipamente de apărare aeriană şi antitanc).

UPDATE 08.12 Rachetele ruseşti au lovit un depozit de deşeuri nucleare din afara Kievului şi au distrus echipamentul care poate detecta scurgeri de material radioactiv. Potrivit siteului ucrainean BNO, „ca urmare a bombardării masive a Kievului cu toate tipurile de arme antiaeriene şi de rachete disponibile ale Federaţiei Ruse, a fost lovit locul de depozitare a deşeurilor radioactive din Kiev. BNO susţine că „nu există nicio dovadă a unei scurgeri”, dar apoi a explicat că „sistemul automat de monitorizare a radiaţiilor nu mai funcţionează” – ceea ce înseamnă că ar fi putut foarte bine să fie scăpat materiale nucleare periculoase.

Autorităţile spun că o „evaluare preliminară” a arătat că nu există „nicio ameninţare de expunere radioactivă” pentru persoanele din imediata vecinătate, urmând să aibă loc o examinare suplimentară atunci când zona va fi sigură. Explozia a avut loc în timp ce două oraşe ucrainene au fost zguduite de explozii ruseşti la primele ore ale zilei de duminică, când Vladimir Putin şi-a intensificat invazia - înfuriat de lipsa de progres a armatei sale.

UPDATE 08.00 „Acum câteva ore, trupele ucrainene de elită SpetzNaz „Alfa” l-au eliminat pe comandantul de top al forţelor cecene, generalul Magomed Tushaev, şi întregul său regiment de „kadyrovtsi”, care au aterizat în zona Gostomel lângă Kiev. Confirmat. Mai multe detalii în curând”, a scris pe Twitter Victor Kovalenko, jurnalist specializat în Ucraina.

Generalul cecen Magomed Tushaev a fost unul dintre cei 56 de soldaţi de elită ucişi.

Cecenii au negat informaţia şi au spus că vor veni cu dovezi.

Liderul cecen Ramzam Kadîrov a anunţat că s-a deplasat împreună cu luptătorii săi în Ucraina, pentru a se alătura trupelor ruseşti, scrie BBC.

Liderul republicii din sudul Rusiei este un aliat-cheie al preşedintelui rus Vladimir Putin, mai menţionează BBC.

Pentru a justifica invazia, el spune că decizia lui Putin de a intra în Ucraina va împiedica duşmanii Moscovei să lanseze atacuri asupra Rusiei.

UPDATE 06.15 Un civil a fost ucis în oraşul ucrainean Harkov, după ce tiruri de artilerie au lovit un bloc de apartamente, transmite CNN. De asemenea, conform unui medic de la un spital din Kiev, un băieţel de şase ani a fost ucis şi mai multe persoane au fost rănite.

Serviciile de urgenţă ucrainene au anunţat că o clădire rezidenţială de nouă etaje din Harkov a fost lovită de ”artileria inamică”, sâmbătă noptea, ucigând o femeie.

Conform aceleiaşi surse, clădirea a fost afectată şi aproximativ 80 de oameni au fost salvaţi. Cei mai mulţi se adăposteau în subsolul clădirii.

De asemenea, conform unui medic de la spitalul Okhmatdyt din Kiev, un băieţel de şase ani a fost ucis, iar doi adolescenţi şi doi adulţi au fost răniţi în urma tirurilor de artilerie.

GALERIE FOTO

05:50 ONU raportează cel puţin 240 de victime civile, inclusiv cel puţin 64 de morţi, în Ucraina, de la începutul războiului.

Daunele provocate locuinţelor şi infrastructurii au lăsat sute de oameni fără acces la apă şi electricitate, notează BBC.

05:30 Rezervoare în flăcări la baza aeriană Vaylkov. Un incendiu a avut loc la baza aeriană de la sud-vestul Kievului. Alte două explozii s-au auzit lângă Vasylkov.

Aeronavele ruseşti au fost interzise în spaţiul aerian german.

În timpul focurilor de sâmbătă seară a murit un copil de şase ani şi au fost rănite alte persoane, într-un cartier de vest al capitalei Kiev.

01:30 O nouă explozie puternică a avut loc în zona celui de-al doilea aeroport al Kievului, relatează CNN.

01: 20 Explozii şi focuri de armă la Kiev şi Harkov. Mai multe postări de pe Twitter arată cum o serie de explozii au loc în sud-vestul Kievului şi la Harkov. Conform unor surse, neconfirmate, ar fi fost atacat un depozit de combustibil în apropiere de baza militară de la Vasylkov.

🔴‼️Un dépôt de pétrole près de Kyiv bombardé par des russes. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/oDDTEgsTkt — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) February 26, 2022

01:00 O explozie masivă a luminat cerul în partea de sud-vest a Kievului. Conform CNN, explozia ar fi avut loc la aproximativ 20 de kilometri de centrul capitalei.

00:55 Capitala Kiev este în beznă. Locuitorii aşteaptă un atac masiv din partea Rusiei în această noapte.

Numeroase bănci ruseşti excluse din sistemul de plăţi SWIFT.

00:30 Mai multe bănci ruseşti sunt excluse din platforma SWIFT, declară guvernul german.

00:10 Soldaţi ruşi par a fi paraşutaţi la Kiev, conform unor imagini apărute pe Twitter. Sirenele antiaeriene se aud în capitala Ucrainei.

26 februarie:

23:20 Hackerii Anonymus au piratat canale TV ruseşti pentru a relata adevărul despre ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei.

23:15 Sirenele de avertizare răsună din nou în capitala Kiev. Cetăţenii se pregătesc de noi atacuri pe parcursul nopţii.

UPDATE 23:10 Un oficial NATO afirmă că Rusia întâmpină probleme la înaintarea pe teritoriul Ucrainei. Soldaţii ruşi au probleme cu combustibilul, "se mişcă mult prea încet şi moralul este în mod evident o piedică", relatează CNN.

UPDATE 22:55 Franţa a anunţat că va livra mai multe echipamente militare Ucrainei. De asemenea, guvernul francez pregăteşte noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Olanda confirmă că va trimite sprijin militar suplimentar în Ucraina. Transportul va include 200 de rachete Stinger şi 50 de arme antitanc Panzerfaust-3 cu 400 de rachete.

UPDATE 22:35 Youtube blochează mai multe canale ruseşti. Canalul de Youtube Russia Today nu va mai putea fi accesat în Ucraina. Alte canale ruseşti sunt suspendate de la monetizare.

Mii de ucraineni sunt în gara Liov încercând să prindă un tren spre Polonia.

Un lansator de bombe termobarice al armatei ruse a fost văzut de o echipă CNN, la sud de Belgorod.

UPDATE 22:15 Noi imagini din Kiev arată că ucrainenii ar fi atacat mai mulţi ruşi cu coctailuri Molotov. Ruşii ar face parte dintr-o echipă de infiltrare.

Дарницкий район Киева. При попытке прорыва ДРГ оккупантов была отправлена в ад pic.twitter.com/QYIwbScp3v — Аслан (@antiputler_news) February 26, 2022

UPDATE 22:10 Rusia încetineşte avansarea pe teritoriul Ucrainei, pentru negocieri, relatează NATO.

Un oficial NATO susţine că Rusia progresează lent invazia deoarece ia o pauză pentru a avea timp de negocieri.

Oficialul NATO a precizat şi că Rusia are probleme în acest moment: Le lipseşte motorina, încetinesc şi moralul este o problemă, relatează CNN.

Roman Abramovici renunţă la administrarea clubului londonez, Chelsea.

UPDATE 21.53 Cei 13 poliţişti de frontieră de pe Insula Şerpilor, raportaţi ca fiind ucişi de militarii ruşi, ar putea fi, totuşi, în viaţă, anunţă, sâmbătă, Serviciul de Grăniceri al Ucrainei. Autorităţile încearcă să confirme informaţia.

„Credem cu tărie că toţi apărătorii ucraineni ai Insulei Şerpilor ar putea fi în viaţă”, este mesajul postat, sâmbătă, pe pagina de Facebook a Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.

UPDATE 21.37 Statele Unite estimează că peste 50% din puterea de luptă rusă desfăşurată la frontiera Ucrainei a intrat în această ţară, declară un oficial american de rang din domeniul Apărării, relatează The Associated Press.

Vineri, Statele Unite estimau că o treime din aceste forţe se aflau în Ucraina.

Sursa citată sub protecţia anonimatului nu precizează care este numărul exact al militarilor ruşi implicaţi în Războiul din Ucraina.

Statele Unite estimează că Rusia a comasat la frontiera cu Ucraina cel puţin 150.000 de militari.

Forţele ruse care au intrat în Ucraina se aflau sâmbătă la aproximativ de 30 de kilometri de Kiev, precizează această sursă.

Un număr nedeterminat de „elemente de recunoaştere” au pătruns în Kiev, apreciază ea.

UPDATE 21.30 Comandanţii ruşi devin din ce în ce mai frustraţi de viteza lentă a înaintării lor prin Ucraina şi încep să se confrunte cu probleme logistice, spune un înalt oficial american al apărării.

Se pare că Moscova nu şi-a aprovizionat trupele cu suficient combustibil şi, în consecinţă, comandanţii au fost forţaţi să-şi ajusteze planurile, a declarat oficialul agenţiei de presă Reuters.

UPDATE 21:10 Cancelarul german Olaf Scholz a anunţat sâmbătă că va trimite în Ucraina 1.000 de arme anti-tanc şi 500 de rachete Stinger.

UPDATE 21.07 Rusia pare să fi început să deplaseze alte trupe peste graniţa cu Ucraina, potrivit relatărilor CNN şi Al Jazeera. La lăsarea serii, intrând în a patra zi a invaziei, luptele continuă în nord, la Kiev, în est, vest şi sud.

Un clip publicat de CNN surprinde o coloană uriaşă de tancuri pornind din apropiere de Belgorod şi îndreptându-se spre graniţa de lângă Harkov, potrivit CNN.

UPDATE 21.00 În plin asalt asupra Kievului, preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis în cursul serii de sâmbătă un nou mesaj de mobilizare către cetăţeni: „Vom lupta atâta timp cât este necesar pentru a ne elibera ţara”.

UPDATE 20:13 Germania a aprobat livrarea a 400 de grenade propulsate de rachete în Ucraina din partea Olandei, relatează Reuters.

„Cancelaria germană a confirmat”, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării.

Armele anti-tanc provin din Germania. Ţările care vor să trimită arme de fabricaţie germană în Ucraina trebuie să obţină aprobarea Berlinului.

UPDATE 20:05 Corespondentul Al Jazeera aflat în oraşul Volgograd (sud-vest) spune că unităţile militare din zonă au început să fie trimise peste graniţa cu Ucraina.

„Convoaie cu echipamente militare continuă să inunde graniţele ruso-ucrainene; sunt blindate şi rachete montate pe vehicule”, scrie ea.

Acestea „vor participa la operaţiunile militare în curs, iar cele mai îndârjite lupte se duc pe frontul din Donbas. Aceeaşi scenă are loc peste tot: convoaiele ruseşti trec linia frontierei în Ucraina”.

UPDATE 19:10 În oraşul Nipru din estul Ucrainei, corespondenţii BBC au găsit femei confecţionând cockteiluri Molotov pentru a-şi apăra casele şi străzile de avansul trupelor ruseşti. Aceste femei care sunt profesoare, avocaţi sau casnice spun că nu vor să se gândească prea mult la ce fac, pentru că, a mărturisit una din ele, este „prea înfricoşător.

Deşi oraşul de aproape un milion de locuitori nu a fost încă atacat de armata rusă, femeile vor să fie pregătite mai ales că spitalul local ce are o capacitate de 400 de paturi este plin de soldaţi ucraineni răniţi aduşi de pe câmpurile de luptă estice.

Femei lucrând la cocktailuri Molotov în Nipru FOTO BBC

UPDATE 18.39 Forţele ruse au distrus un baraj construit în regiunea Herson din Ucraina în 2014 pentru a întrerupe apa în Crimeea, a anunţat sâmbătă agenţia de presă RIA, citându-l pe guvernatorul Peninsulei, Serghei Aksionov. Ucraina a întrerupt alimentarea cu apă proaspătă a Crimeei prin îndiguirea unui canal care asigurase 85% din nevoile peninsulei înainte ca Moscova să anexeze Crimeea în 2014.

Canalul din epoca sovietică a fost construit pentru a canaliza apa din râul Nipru către zonele aride din regiunea Herson a Ucrainei şi Crimeea.

UDATE 18:20 Un cetăţean britanic al cărui apartament din Kiev a fost distrus vineri de bombardamentele ruseşti a declarat pentru BBC că a fost oprit la vamă în România, după ce a mers opt kilometri pe jos până la graniţă.

„Le-am arătat paşapoartele şi ne-au spus: Nu, nu contează naţionalitatea, nu lăsăm bărbaţii să treacă”, a spus el, adăugând că stă la o coadă de circa 1.000 de persoane.

Ucraina a decretat legea marţială potrivit căreia bărbaţii între 18 şi 60 de ani nu pot părăsi ţara.

„Abia în jurul orei 20 (vineri) au început să lase să treacă bărbaţi. Dar ritmul este doar cinci persoane la o jumătate de oră”, a spus cetăţeanul britanic.

UPDATE 18:05 Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă, în apropiere de Kiev, un transportator rus de trupe , ucigând un număr mare de paraşutişti ruşi.

BBC nu a verificat în mod independent aceste afirmaţii, iar ministerul rus al Apărării nu a oferit încă comentarii.

Ministerul apărării de la Kiev a anunţat pe Facebook că avioanele de luptă ucrainene Su-27 au interceptat un transportator de trupe rus IL-76 MD în jurul orei 00:30, ora locală, sâmbătă, în timp ce încerca să debarce paraşutişti în regiunea Kiev. Conform specificaţiilor producătorilor, apartul poate transporta până la 167 de soldaţi, precum şi un echipaj de şase până la şapte persoane.

„Aceasta este răzbunare pentru Lugansk 2014”, a scris pe Facebook comandantul armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, referindu-se la doborârea unui avion ucrainean în urmă cu opt ani, în urma căruia au fost ucişi 40 de paraşutişti şi nouă membri ai echipajului.

UPDATE 17:58 Corespondentul Al Jazeera care relatează de pe o autostradă din centrul Ucrainei, spune că s-a creat o „atmosferă de tensiune” în zonele rurale ale ţării.

„Sunt o mulţime de puncte de control, baricade şi rezervişti”, a spus Simmons.

„Par stresaţi şi caută aşa-numiţi sabotori. Un număr de sabotori au fost arestaţi şi ucişi... şi, desigur, asta creează un pericol pentru oricine se află pe străzi”, a adăugat el.



FOTO EPA-EFE

UPDATE 17.53 Primăria Kievului anunţă sâmbătă o interdicţie de circulaţie, începând de la ora locală 17.00 (şi ora României) şi până luni, la ora locală 8.00 (şi ora României), în timp ce confruntări armate violente aveau loc în capitala ucraineană, relatează AFP.

„Interdicţia de circulaţie începe de sâmbătă, la ora (locală) 17.00, şi până luni, la ora (locală) 8.00”, anunţă într-un comunicat Primăria Kievului.

Toate persoanele care se vor afla pe stradă în această perioadă „vor fi considerate membri ai unor grupuri de sabotori inamici”, avertizează primăria.

UPDATE 17.47 Liderul din Cecenia spune că şi-a desfăşurat luptătorii în Ucraina pentru a se alătura luptei cu trupele ruse. Într-un videoclip postat online, Ramzan Kadîrov a spus că forţele cecene au capturat până acum cu succes o instalaţie militară ucraineană fără a suferi pierderi.

UPDATE 17:40 Grupul de hackeri „Anonymous” susţine că se află în spatele unor atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale ruse. Sâmbătă, o parte din acestea, între care site-ul Kremlinului şi al Ministerului Apărării, nu puteau fi fi accesate, după ce au cazutt şi vineri.

Într-un mesaj postat pe Twitter, grupul „Anonymous” a anunţat că lucrează la menţinerea site-urilor guvernamentale offline, astfel încât „populaţia rusă să fie eliberată din maşinăria de cenzură de stat a lui Putin”.

După ce aceste site-uri ale guvernului rus au căzut temporar vineri, media de stat a respins afirmaţiile că ar fi fost atacate de grupul de hackeri.

UPDATE 17,16 SUA au anunţat încă 350 de milioane de dolari „sprijin imediat” pentru Ucraina , ceea ce a dus suma totală a ajutorului militar în ultimul an la peste 1 miliard de dolari.

Secretarul de stat, Anthony Blinken, a declarat că va ajuta la finanţarea apărării Ucrainei , inclusiv împotriva unităţilor aeriene şi blindatelor ruse.

Tot mai multe ţări şi-au anunţat sprijinul pentru Ucraina în ultimele ore: Olanda a anunţat că va livra Ucraine "cât mai curând" 200 de rachete antiaeriene Stinger. Cehia a anunţat că va trimite "în următoarele ore" arme în valoare de 7,6 milioane de euro, iar Belgia că va aproviziona Kievul cu 2.000 de mitraliere şi 3.800 de tone de combustibil.

UPDATE 16.42 Ministrul ucrainean al Dezvoltării Digitale, Mihail Fedorov, a făcut apel la miliardarul Elon Musk cu o cerere de a oferi Ucrainei acces la internet prin satelit. Printre măsurile de sprijin cerute de Fedorov, pe contul său de Telegram se numără accesul la programul spaţial de internet prin satelit Starlink.

UPDATE 16.28 Serviciul ucrainean al poliţiei de frontieră a anunţat sâmbătă că Rusia a închis partea de nord-vest a Mării Negre pentru navigaţie, transmite Reuters.

''Prezenţa navelor şi a ambarcaţiunilor în această zonă va fi considerată ca o ameninţare teroristă'', a precizat acesta într-un comunicat.

UPDATE 16.15 Ucraina a negat că a refuzat negocierile cu Rusia, aşa cum a susţinut sâmbătă Kremlinul.

Şeful biroului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihail Podoliak a spus că este neadevărat şi că Rusia a stabilit „condiţii inacceptabile [şi] cereri de ultimatum” . Sâmbătă, secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Putin a ordonat oprirea avansului Rusiei pentru negocieri, dar Ucraina le-a refuzat.

„Ucraina, desigur, nu a refuzat negocierile. Ucraina şi preşedintele Zelenski refuză categoric la orice condiţii inacceptabile sau cereri de ultimatum din partea rusă”, a spus Podoliak.

UPDATE 16.10 Zelenski susţine că Turcia va interzice tranzitul navelor de război ruseşti prin strâmtorile Dardanele şi Bosfor, care leagă Marea Neagră de Mediterana.

Într-un tweet, Zelenski a spus că Ankara a promis sprijin militar şi umanitar pentru Ucraina .

Joi, 13 soldaţi ucraineni au fost ucişi pe mica insula stâncoasă a şerpilor din Marea Neagră, când a fost bombardată cu vaporul şi aerul .

UPDATE 16.07 Un jurnalist de la Kiev a spus că Ucraina a aruncat în aer un pod în vestul oraşului, în timp ce luptele continuă, în încercarea de a opri sau încetini orice avans rusesc.

UPDATE 15.41 Ministerul turc de Externe a declarat că şi-a repetat oferta ca Ankara să găzduiască negocieri de pace între Rusia şi Ucraina. Şi Ungaria s-a oferit vineri seară să găzduiască la Budapesta tratative de pace între Rusia şi Ucraina.

UPDATE 15.17 CNN a postat imagini din Rusia cu un aruncător de flăcări TOS-1 care este în drum spre graniţa cu Ucraina pe un camion cu platformă.

TOS-1 este un sistem de rachete montat pe un şasiu de tanc T-72 care trage rachete termobarice şi a fost folosit pentru prima dată în timpul războiului sovietic din Afganistan şi a fost folosit şi mai recent în Siria.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

UPDATE 15.11 Kremlinul a susţinut că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri oprirea ofensivei sale în Ucraina, aşteptându-se la negocieri cu Volodimir Zelenski, dar le-a spus să continue atunci când acest lucru nu s-a întâmplat, transmite The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că operaţiunea a fost reluată sâmbătă după-amiază, după ce conducerea ucraineană a refuzat să negocieze, potrivit Reuters.

UPDATE 14.57 România a început procedurile pentru suspendarea dreptului de survol şi de aterizare pe teritoriul său pentru aeronavele companiilor ruseşti, a anunţat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

UPDATE 14.02 Autorităţile ucrainene înfiinţează o linie verde numită „Întoarceţi-vă în viaţă din Ucraina” pentru familiile militarilor ruşi, a declarat consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Geraşcenko, citat de Interfax. „Prin intermediul acestei linii telefonice veţi putea afla dacă rudele dvs. sunt încă în viaţă, dacă au fost luaţi prizonieri, dacă sunt răniţi sau să decideţi când şi cum veţi putea ridica cadavrul rudei dvs. decedate sau captive, veţi putea lăsa un scurt mesaj soţului sau fiului dvs”, a scris Gerascenko pe canalul Telegram. UPDATE 13.55 Confruntări între trupele ucrainene şi ruse Confruntări între trupele ucrainene şi ruse au loc şi nordul Peninsulei Crimea, un astfel de loc fiind Herson , loc unde de o parte a podului sunt teritorii controlate de ruşi, în timp ce de cealaltă sunt ucrainenii care încearcă să ţină forţele statului agresor la distanţă, iar situaţia se schimbă de la o oră la alta. UPDATE 13.53 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski dă asigurări că a „spart planul” Rusiei în a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei şi îi îndeamnă pe ruşi să-i spună lui Putin să oprească războiul, relatează AFP. „Am rezistat şi respingem cu succes atacurile inamice”, declară el într-o înregistrare video postată pe Facebook. „Luptele continuă în numeroase oraşe şi regiuni din ţară (...), însă armata noastră este cea care controlează oraşele-cheie din jurul capitalei”, subliniază el. UPDATE 13. 51 Cipru ar fi confirmat că nu se va opune excluderii Rusiei din sistemul bancar SWIFT, a anunţat sâmbătă ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba. Decizia vine după ce şi Italia a anunţat că nu se va opune, lăsând doar două alte state UE care s-ar mai opune sancţiunii în acest moment. „Am reuşit. Cipru a confirmat că nu va bloca decizia de a interzice Rusiei de la SWIFT. Diplomaţia ucraineană continuă să lucreze 24/7 pentru a lua decizii importante şi pentru a proteja Ucraina de invadatorii ruşi”, a scris Dmitro Kuleba pe Twitter. Publicaţia ucraineană Kiev Independent aminteşte că şi Italia a anunţat că nu se va opune exluderii din sistemul Swift a Federaţiei Ruse. Publicaţia amintită mai susţine că doar Ungaria se mai opune din blocul UE, însă şi guvernul german şi-a reiterat vineri refuzul de a exclude Rusia din sistemul interbancar de comunicaţii internaţionale SWIFT, aşa cum ceruseră oficiali ucraineni şi din alte ţări după invazia rusă în Ucraina. Potrivit premierului polonez Mateusz Morawiecki,care a discutat cu omologul său maghiar Viktor Orban, Ungaria susţine sancţiuni dure împotriva Rusiei, inclusiv scoaterea din sistemul SWIFT. UPDATE: 13.43 Autoritatea de reglementare a comunicaţiilor din Rusia, Roskomnadzor, a ordonat sâmbătă presei ruse să suprime în conţinuturile lor orice referinţă la civili ucişi de armata Federaţiei Ruse în Ucraina, Autoritatea de reglementare a comunicaţiilor din Rusia, Roskomnadzor, a ordonat sâmbătă presei ruse să suprime în conţinuturile lor orice referinţă la civili ucişi de armata Federaţiei Ruse în Ucraina, precum şi termeni ca "invazie", "ofensivă" sau "declaraţie de război ", informează CNN. UPDATE 13.17 O sută de mii de ucraineni au trecut frontiera spre Polonia după lansarea atacului rus, a anunţat sâmbătă ministrul-adjunct al afacerilor interne polonez, Pawel Szefernaker, informează AFP. "După lansarea operaţiunilor de război în Ucraina şi până astăzi (sâmbătă), pe toată lungimea frontierei cu Ucraina o sută de mii de persoane au trecut graniţa, venind din Ucraina în Polonia", le-a spus Szefernaker jurnaliştilor, la postul de frontieră din Medyka.

UPDATE 13. 15 Rezilienţa ucrainenilor şi determinarea ucrainenilor în faţa invadatorilor ruşi a influenţat deja comportamentul Occidentului. Factorii decisivi în situaţia operaţională au fost priceperea militară şi moralul apărătorilor Ucrainei, precum şi consolidarea societăţii, spune Igor Popov, expert principal la Institutul Ucrainean al Viitorului. Drept urmare, Occidentul creşte presiunea economică asupra Rusiei şi extinde lista de arme pe care este gata să le furnizeze Ucrainei.

UPDATE 13.10 Marea Britanie spune că majoritatea forţelor ruse se află la aproximativ 30 km de centrul Kievului. Într-o actualizare a informaţiilor de către Ministerul britanic al Apărării, publicată sâmbătă dimineaţă, se spunea că Rusia nu a câştigat încă controlul asupra spaţiului aerian asupra Ucrainei, reducând eficacitatea Forţelor Aeriene Ruse. „Este probabil ca victimele ruşilor să fie grele decât cele anticipate sau recunoscute de Kremlin”, mai spune ministerul britanic al apărării.

UPDATE 13.08 Kazahstanul, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei, a refuzat să trimită trupe în Ucraina, pentru a sprijini ofensiva rusă. Mai mult, nu recunoaşte republicile separatiste Doneţk şi Lugansk, potrivit NBC News.

UPDATE 13.02 Staniţa Luganskaia, Krîmskoie şi Markovka ocupate temporar de trupele ruse.

Şeful Administraţiei Regionale de Stat Lugansk, Serghei Gaidai, a declarat că satul Luganskaia, Krîmskoie şi Markovka au fost ocupate temporar de trupele ruse.

„Din păcate, Staniţa Luganskaia, Krîmskoie, Markovka sunt ocupate temporar de ruşi”, a spus şeful ODA pe Facebook. Potrivit acestuia, armata ucraineană se pregăteşte să apere Severodoneţk.

UPDATE 12.55 Funcţionarea internetului în Ucraina a fost afectată de invazia rusă, fiind raportate probleme de conectivitate în sudul şi estul ţării.

Reuters raportează că există temeri că întreruperile ar putea împiedica grupurile de apărare civilă înfiinţate pentru a-şi apăra oraşele. Probleme cu semnalul au fost raportate la Kiev.

Un presupus atac de cibernetic din Belarus a vizat conturi personale de e-mail aparţinând forţelor de la Kiev.

Echipa Ucrainei de Răspuns în Situaţii de Urgenţă Informatică a declarat că hackerii îi vizează nu doar ucrainenii, ci şi pe polonezii, ruşii şi belaruşii, precum şi mai multe organizaţii media din Belarus.

UPDATE 12:35 Corespondentul „The Guardian” la Lviov scrie că există informaţii neclare privind un presupus atac al paraşutiştilor ruşi la Brodi, la 100 de kilometri de oraşul din vestul Ucrainei.

Se relatează că 3 elicoptere ruseşti ar fi încercat să aterizeze la Brodi, informaţie contrazisă de serviciile de securitate ucrainene, care au clarificat faptul că elicopterele în cauză aparţin armatei ucrainene.

Pe pagina oficială a primăriei oraşului, Andrei Sadovi a scris: „La 9:00 în această dimineaţă, trupele de asalt ruse au debarcat din trei elicoptere, în vecinătatea Brodi, 60 de soldaţi. Inamicul s-a retras în pădure. Forţele armate îi înving pe ocupanţi şi situaţia se află sub control”.

UPDATE 11:40 Ministrul rus al apărării a declarat că armata rusă a năruit exercitarea de operaţiuni la 800 de situri de infrastructură militară ucraineană.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului a transmis că armata rusă a distrus 14 aerodromuri militare, 19 posturi de comandă, 24 de sisteme anti-rachetă S-300 şi 48 de staţii radar. În plus, au fost lovite opt nave ucrainene.

UPDATE 11:30 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut UE să permită Ucrainei să adere la UE.

„Este un moment critic pentru a pune capăt unor discuţii îndelungate odată pentru totdeauna şi să fie decisă aderarea Ucrainei la UE”, a scris el pe Twitter.

Zelenski a mai scris că a discutat cu Charles Michel, preşedintele Consiliului European, despre „asistenţă suplimentară eficientă” pentru Ucraina.

„Ucraina se luptă cu invadatorul cu armele în mână, apărându-şi libertatea şi viitorul european... Cred că, la rândul său, UE alege Ucraina”, a scris Zelenski după discuţii cu preşedinta CE, Ursula von der Leyen.

Ukraine is fighting the invader with weapons in hands, defending its freedom and European future. Discussed with @vonderleyen effective assistance to our country from 🇪🇺 in this heroic struggle. I believe that the #EU also chooses Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

UPDATE 11.20 Miracolul de la Kiev: O femeie, în vârstă de 23 de ani, a născut o fetiţă într-un adăpost anti-aerian dintr-o staţie de metrou din capitala Ucrainei.

UPDATE 11:15 Un consilier al preşedintelui ucrainean a spus sâmbătă că armata rusă încearcă să deplaseze în Kiev un număr mare de soldaţi şi echipamente, iar luptele continuă la periferia capitalei.

„Atât în oraş, cât şi la periferia Kievului, situaţia este sub control”, a declarat Mykhailo Podolyak citat de agenţia ucraineană UNIAN, potrivit Al Jazeera.

UPDATE 11.01 În urma atacului forţelor ruse 198 de ucraineni au murit, inclusiv trei copii, a declarat ministrul ucrainean al Sănătăţii, Viktor Liaşko, pe Facebook.

Potrivit acestuia, 1115 ucraineni au fost răniţi, inclusiv 33 de copii. Liaşko a subliniat că sistemul medical continuă să funcţioneze. Ministerul, la rândul său, face tot posibilul şi imposibilul pentru a se asigura că spitalele au tot ce le trebuie.

„Chiar dacă această problemă nu este războiul, ci, de exemplu, COVID-19, care nu a dispărut, iar pacienţii de la terapie intensivă încă au nevoie de oxigen. Şi indiferent de modul în care ocupatorii interferează cu noi, încercăm să livrăm prompt oxigen la spitale, negociem cu transportatorii, asigurăm logistică pentru ca fiecare pacient să primească îngrijiri”, a spus ministrul.

UPDATE 10.53 Steagul ucrainean este arborat încă la Herson.

Primarul Igor Kolihaev a spus că steagul ucrainean flutură la Herson. „Bună dimineaţa. Există un steag ucrainean la Herson! La 6:30 primele troleibuze au părăsit linia. Reuşim chiar să curăţăm puţin oraşul”, - a scris primarul pe Facebook. Kolihaev a mai adăugat că ieri s-au născut doi copii sănătoşi în adăposturile antibombe din Herson.

UPDATE 10:30 The Guardian scrie că forţele armate britanice au negat relatările agenţiei ruse Interfax citând un comunicat al Ministerului rus de Externe potrivit cărora Rusia ar fi preluat controlul asupra oraşului sud-estic Melitopol. Armata britanică spune că nu recunoaşte veridicitatea acestor relatări şi că planul de invazie al Rusiei nu este „nici pe aproape” conform calendarului propus.

UPDATE 10.27 Îngrijorările cu privire la siguranţa celor 15 reactoare nucleare ale Ucrainei şi la posibilitatea unui dezastru ecologic cresc pe măsură ce şi numărul rachetelor şi bombelor trase de ruşi sporesc.

Experţii au spus că acele reactoare, de la cele patru centrale nuclearoelectrice din toată ţara, aveau straturi de protectie, dar într-un război la scară largă de genul celui pe care l-a declanşat Vladimir Putin, există un risc crescut ca in cazul unei lovituri din greşeală să cedeze toate aceste straturi de siguranţă.

UPDATE 10:10 Forţele armate ucrainene au recucerit hidrocentrala care aprovizionează Kievul. „Noaptea trecută a avut loc un atac asupra hidrocentralei ce aprovizionează capitala“ a anunţat ministrul Energiei German Galuşcenko.

„Forţele armate ucrainene au recucerit centrala hidroelectrică a Kievul de la ocupanţii ruşi în timpul unor lungi bătălii în această noapte. Staţia este complet sub control", a spus ministrul.

UPDATE 10:05 O rachetă de croazieră rusească a lovit un bloc de locuinţe de 15 etaje aflat la sud-vest de centru, în apropiere de aeroportul Zhuliany. Operaţiunilile de salvare sunt în curs. Primarul Kievului a transmis că 25 de persoane, între care 2 copii, au fost rănite în cursul luptelor grele care s-au purtat peste noapte în oraş.

UPDATE 09.56 Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a scris, sâmbătă, că oraşul Kiev a supravieţuit încă unui nopţi de atacuri din partea trupelor ruseşti. „Opriţi criminalii de război ruşi!”, a scris Kuleba pe Twitter.

UPDATE 09.51 Două rachete au lovit zona de sud-vest a Kievului, transmite BBC, care citează Reuters. Presa ucraineană a publicat la scurt timp un video cu momentul în care una dintre rachete loveşte un bloc de locuinţe.

UPDATE 09.40 Trupele ruse au capturat oraşul Melitopol din regiunea Zaporijjea din sud-estul Ucrainei, a anunţat sâmbătă ministerul rus al apărării, primul centru important care a fost preluat de la lansarea invaziei de la Moscova.

Potrivit acestuia, trupele ruse au lovit sute de ţinte ale infrastructurii militare şi au distrus mai multe avioane şi zeci de tancuri şi vehicule blindate şi de artilerie.

Ministerul a mai spus că Rusia a folosit rachete de croazieră din aer şi de pe nave pentru a efectua lovituri peste noapte asupra ţintelor militare din Ucraina.

UPDATE 09.05 Ungaria s-a oferit, vineri seară, să găzduiască discuţii de pace între Rusia şi Ucraina la Budapesta, a anunţat ministrul de Externe, Peter Szijjarto, informează lefigaro.fr.

Peter Szijjarto a spus că l-a sunat pe omologul său rus Serghei Lavrov, precum şi pe directorul administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrei Iermak.

UPDATE 09.03 „Adolf Putin”. Pereţii unor clădiri din oraşe ruseşti au fost scrise cu mesajul: Putin-Adolf Hitler, în timp ce mii de oameni au protestat din nou împotriva preşedintelui rus pe care il acuză că acţionează ca dictatorul nazist. Un astfel de mesaj a fost măzgălit într-o staţie de metrou din Sankt Petersburg



Graffiti care îl compară pe Putin cu Hitler mâzgălite într-o staţie de metrou din Sankt Petersburg

UPDATE 08.55 Bilanţul provizoriu al Armatei Ucrainei, în urma luptelor cu ruşii

UPDATE 08.35 Zelenski, nou mesaj din centrul Kievului: Sunt aici. Nu ne predăm. Ne vom apăra ţara!

UPDATE 08.25 Polonia, Cehia şi Bulgaria îşi închid spaţiul aerian pentru avioanele ruseşti

UPDATE 08.10 Ministerul de Interne al Ucrainei anunţă lupte pe străzile din Kiev. „Staţi în adăposturi, nu vă apropiaţi de ferestre, nu mergeţi pe balcoane!”

UPDATE 07.40 SUA s-au oferit să ajute la evacuarea lui Zelenski din ţară, dar preşedintele ucrainean a refuzat

UPDATE 06:30 Primarul oraşului Vasilkov a confirmat că o operaţiune de desant aerian are loc în apropierea oraşului.

„Pe câmp au aterizat o mulţime de paraşutişti, care acum luptă din greu cu luptătorii Brigăzii 40 a armatei ucrainene”, a declarat Natalya Balasinovici, conform Digi24.

UPDATE 06:00 Rafale de focuri de armă se aud în Kiev, aproape de centrul oraşului, relatează CNN.

Primarul oraşului Vasilkov vorbeşte despre luptele de pe străzi de la 35 de kilometri sud de capitala Kiev: Este complet ocupat de lupte.

Explozii puternice în vestul şi sudul oraşului Kiev. Cerul s-a luminat deasupra Kievului. Serviciul de Stat al Comunicaţiilor Speciale din Ucraina a comunicat că au avut loc confruntări într-o suburbie de est.

Extremely hard combat near the Kyiv Zoo now pic.twitter.com/8OTokRe1zu — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

UPDATE 02:40 Forţele armate ucrainene raportează că se dau lupte grele lângă Vasylkiv, oraş situat la doar 18 kilometri de capitala Kiev.

„În prezent au loc lupte grele în oraşul Vasylkiv din regiunea Kiev, unde ocupanţii încearcă să aterizeze un grup de debarcare”

UPDATE 02:35 Administraţia Biden a anunţat că se vor aplica noi sancţiuni împotriva oficialilor ruşi. SUA extinde lista oficialilor sancţionaţi, după sancţiunile aplicate preşedintelui rus şi ministrului de externe rus

Un bebeluş a fost născut în metroul din Kiev. Pe un grup de Telegram, pe care oamenii adăpostiţi în refugiile de la metrou comunică, au apărut informaţii despre naşterea unui copil, în această noapte.

ONU estimează că peste 5 milioane de ucraineni vor ajunge în ţările vecine. Printre ţările care deja au primit mii de refugiaţi se numără şi România.

UPDATE 02:10 Armata ucraineană precizează că a doborât un avion militar rus IL-65. În anunţul publicat pe Facebook nu se specifică dacă în avion erau paraşutişti şi nici nu au fost publicate imagini care să valideze informaţia.

UPDATE 01:30 Rusia a blocat o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU.

Ambasadorul Rusiei la ONU a folosit dreptul de veto să blocheze rezoluţia pentru condamnarea invaziei din Ucraina. Rezoluţia a avut 11 voturi pentru, 1 împotrivă şi 3 abţineri.

UPDATE 01:15 Preşedintele ucrainean confirmă că forţele ruse avansează spre Kiev dinspre nord şi est, relatează CNN.

UPDATE 00:50 Ministrul rus al Apărării declară că Rusia a intrat în oraşul ucrainean Melitopol fără rezistenţă din partea soldaţilor ucraineni, conform agenţiei de presă Tass.

UPDATE 00:40 Se aud focuri de armă în capitala Kiev, conform unor postări de pe Twitter. Preşedintele Zelenski anunţă că urmează o noapte grea.

"Noaptea aceasta va fi cea mai grea. Inamicul va năvăli. Trebuie să rezistăm. Noaptea va fi foarte grea, va fi mai grea decât ziua, dar soarele va răsări din nou. Multe oraşe ale statului nostru sunt atacate: Cernihiv, Sumy, Harkov, băieţii şi fetele noştri din Donbas, oraşele din sud, o atenţie deosebită la Kiev. Nu putem pierde capitala", a declarat preşedintele ucrainean.

UPDATE 00:15 Ucraina este pregătită să discute încetarea focului. Purtătorul de cuvânt al lui Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să aibă discuţii de pace cu Rusia pentru încetarea focului.

Istoria arată că este mult mai uşor să începi un război decât să închei unul. Acest lucru este cu siguranţă adevărat dacă ne uităm la invazia condusă de SUA în Afganistan în 2001 şi în Irak în 2003. Şi s-ar putea dovedi a fi la fel pentru preşedintele Vladimir Putin din Ucraina.

Există o veche axiomă că planurile militare nu supravieţuiesc niciodată primului contact cu inamicul. Cu siguranţă pare să fie adevărat şi pentru forţele ruse care au invadat Ucraina.

Ed Arnold, expert în securitate europeană la Institutul Regal (Rusi), descrie atacul iniţial al Rusiei drept „de dezvăluire” şi „mai lent decât se aştepta”.

El indică pentru BBC o serie de motive. Doctrina militară pentru o invazie, spune el, presupune, de obicei „folosirea unei forţe copleşitoare”. În timp ce Rusia a adunat între 150.000 şi 190.000 de soldaţi la graniţă, până acum nu i-a folosit pe toţi.

Asta pentru că Rusia va avea nevoie de ele pentru fazele ulterioare ale invaziei. Este normal ca militarii să păstreze rezerve în timp ce îşi ajustează planurile.

Oficialii occidentali estimează că atacul iniţial a implicat aproximativ jumătate din forţele pe care le-a masat Rusia în jurul Ucrainei. Invazia iniţială a fost complicată şi mai mult de atacuri din mai multe direcţii.

De asemenea, Rusia nu şi-a folosit artileria şi atacurile aeriene atât de intens pe cât era de aşteptat. Dar Arnold adaugă: „Un punct cheie este că se confruntă cu o rezistenţă ucraineană foarte rigidă, la care nu cred că se aşteptau”.

Acestea fiind spuse, el crede că comandantul militar al Rusiei se va adapta rapid oricăror eşecuri. Generalul în rezervă Richard Barrons, un fost comandant militar britanic de grad înalt, spune că încă pare că ruşii „îşi vor asigura destul de repede obiectivele militare”.

Obiectivele iniţiale ale Rusiei

Generalul Barrons spune că este destul de clar că obiectivele iniţiale ale ofensivei Rusiei sunt „să înfrângă armata ucraineană, să înlăture guvernul central şi să anexeze o parte a Ucrainei pentru a fi absorbită la Rusia“.

În unele dintre aceste obiective, Rusia pare să fi făcut deja progrese. A făcut avansuri dinspre sud. Forţele ruse au creat acum un pod terestru în Ucraina spre Crimeea, pe care au invadat-o şi anexat-o în 2014.

Ed Arnold descrie acest lucru drept un „obiectiv modest”. Dar de aici, ei pot încerca să încercuiască forţele Ucrainei care se apără în est.

Unele dintre cele mai experimentate trupe ale Ucrainei sunt aliniate de-a lungul liniei de contact, unde s-au luptat cu separatiştii susţinuţi de ruşi în ultimii opt ani.

Până acum, ei par să fi luptat cu curaj împotriva eforturilor Rusiei de a sparge liniile din teritoriile ocupate Doneţk şi Luhansk. Dar le va fi mult mai greu dacă vor fi înconjuraţi.

Cert este că o parte semnificativă a forţelor armate ale Ucrainei sunt deja prinse în lupte şi le va fi greu să se repoziţioneze.

Situaţia Kievului

Rusia a făcut, de asemenea, progrese semnificative la Kiev. Preluarea capitalei este celălalt obiectiv principal, nu în ultimul rând pentru că este centrul guvernării şi conduce rezistenţa.

Preşedintele Putin vrea să înlocuiască conducerea aleasă democratic a preşedintelui Zelenski cu propriul său regim servil. Ed Arnold spune că „ nimic mai puţin decât capturarea Kievului nu ar atinge obiectivele Rusiei”.

Întrebarea este acum, cât de uşor va fi? Forţele ruse par să încerce să încercuiască oraşul. Dar este posibil să se confrunte cu o rezistenţă mai rigidă cu cât ajung mai adânc.

Războiul urban este cel mai dificil şi sângeros pentru orice armată

Războiul urban oferă adesea avantaje apărătorului\. Forţele atacatoare vor avea spaţii de manevră mai mici, vor trebui să cucerească stradă cu stradă, iar clădirile devin adevărate capcane. De asemenea, civilii pot deveni parte a rezistenţei şi potenţiale ţinte. Războiul urban este cel mai dificil şi sângeros pentru orice armată care avansează şi necesită mai multe forţe.

Râul Nipru formează o barieră naturală între estul şi vestul Ucrainei. Ed Arnold o descrie ca pe o potenţială „limită de exploatare” pentru forţele ruse.

Dacă pot captura Kievul, spune Arnold, ruşii ar fi în avantaj. Preşedintele Putin poate spera că, după ce forţele sale au capturat capitala şi au învins armata Ucrainei, rezistenţa se va prăbuşi.

Dar, în timp ce 190.000 de soldaţi ar putea fi suficienţi pentru a efectua o invazie, experţii militari se îndoiesc că este suficient pentru a ocupa a doua ţară ca mărime a Europei. Ucraina este mai mare decât Franţa. Generalul Barrons, care a fost comandant militar britanic în Irak, spune: „Dacă intenţia lui Putin ar fi să ocupe întreaga Ucraină cu o forţă de aproximativ 150.000 de oameni, asta ar funcţiona numai dacă ar avea acordul populaţiei”.

El spune că, deşi există un element al populaţiei care rezonează cu Rusia în est, orice guvern instalat de Moscova ar avea probleme să conducă o populaţie de aproximativ 40 de milioane de locuitori.

Generalul Barrons consideră că, deşi Rusia are forţe pentru a învinge armata Ucrainei în cele din urmă, aceasta ar putea fi înlocuită cu o „insurgenţă foarte rezistentă”. Orice aşteptare a preşedintelui Putin că poate controla întreaga ţară, spune el, „poate fi o greşeală majoră de calcul”.