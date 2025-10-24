România, sub cod galben de vânt: zonele care scapă de avertizarea meteo. Rafalele ating 120 km/h

Meteorologii au prelungit avertizarea de cod galben de vânt pentru aproape întreaga țară. În următoarele ore, rafalele vor atinge viteze mari, mai ales în zonele montane, unde se pot înregistra valori de până la 120 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) nu doar a prelungit, ci a și extins avertizarea de cod galben de vânt puternic, valabilă până vineri, la ora 21:00, pentru cea mai mare parte a teritoriului României.

Potrivit meteorologilor, rafalele vor atinge local viteze între 50 și 70 km/h în regiunile joase, iar în zonele de munte, intensificările vor fi considerabil mai mari, depășind 90 km/h şi ajungând, local, chiar şi la 120 km/h.

Avertizarea este valabilă pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, precum și pentru Dobrogea. În aceste regiuni, vântul va sufla cu putere pe parcursul zilelor următoare, determinând o senzație accentuată de frig și posibile dificultăți în trafic, mai ales în zonele deschise sau la altitudini mari.

În Carpații Meridionali și Orientali, vântul va sufla și mai intens, cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor urca până la 120 km/h. În aceste condiții, meteorologii avertizează că este posibil ca zăpada să fie viscolită pe crestele montane, reducând vizibilitatea și îngreunând accesul în unele zone turistice.

Deși intensificările cele mai puternice sunt așteptate în regiunile menționate, ANM anunță că vântul va sufla cu putere și în restul țării, unde sunt prognozate rafale de 40-50 km/h.