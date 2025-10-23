search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

RCA-ul pentru trotinete și biciclete electrice stârnește dezbateri aprinse: „Hai să mai punem niște bețe în cele două roți”

0
0
Publicat:

Trotinetele și bicicletele electrice care pot circula cu peste 25 km/h sau cântăresc mai mult de 25 de kilograme vor avea nevoie de poliță RCA, la fel ca mașinile. Legea adoptată pe 22 octombrie de Camera Deputaților a stârnit dezbateri pe platformele de socializare.

Plimbarea cu trotinetele electrice ar putea deveni mai scumpă. Foto: Freepik.com
Plimbarea cu trotinetele electrice ar putea deveni mai scumpă. Foto: Freepik.com

Legea care prevede asigurări RCA obligatorii pentru proprietarii de trotinete și biciclete electrice care depășesc viteza de 25 km/h și au o greutate mai mare de 25 de kilograme este privită cu satisfacție de unii români, în schimb alții o consideră nedreaptă. Discuțiile inițiate de români pe rețelele de socializare conturează două tabere.

Românii care vor mai multe reguli și obligații pentru trotinetiști

Pe de-o parte, sunt cei care susțin că persoanele care circulă pe trotinete și biciclete pe carosabil ar trebui să aibă aceleași responsabilități ca șoferii și să li se aplice aceleași reguli.

Unii văd măsura și ca pe o formă de protecție a bicicliștilor și a utilizatorilor de trotinete. În plus, mulți români se plâng de comportamentul observat la anumiți conducători de trotinete, pe care îi acuză că nu cunosc regulile elementare de circulație.

„Normal ar fi să fie impuse cursuri de legislație rutieră + RCA pentru absolut orice vehicul care circulă pe carosabil: trotinetă, bicicletă electrică și neelectrică, ca orice merge la un loc cu mașinile să aibă aceleași drepturi și obligații”, scrie un român, pe platforma online Reddit.

Unii șoferi relatează că au trecut prin experiențe neplăcute, din care au tras concluzia că ar fi necesar ca, pe lângă RCA, cei care circulă pe trotinete să fie testați în privința cunoașterii regulilor de trafic.

„Măcar să învețe să nu treacă pe roșu, că se pun singuri în pericol. Vorbim de cei de pe trotinete care merg în rând cu alți participanți la trafic, majoritatea fiind în mașini de vreo două tone. Este normal să știe și ei legile de circulație. Altfel, cum putem vorbi de condus preventiv?”, susține unul dintre aceștia.

Altcineva spune că a fost la un pas de accident, evitând în ultimul moment impactul cu un grup de adolescenți care circulau pe trotinete cu o viteză mai mare decât a mașinii sale.

„Dacă nu aveam Casco, îmi plătea cineva eventuala pagubă?”, se întreabă acesta.

Un alt român crede că ar fi necesar, mai întâi, ca tinerii care circulă cu trotinetele să nu mai treacă pe roșu, așa cum ar fi observat acesta în mai multe rânduri. Le cere acestora ca, în loc să se aștepte să fie feriți de șoferi, ar trebui să învețe să se protejeze singuri în fața unor situații riscante.

„Este pentru siguranța lor, în primul rând, mai ales a copiilor care circulă cu ele pe stradă, care nu știu reguli de circulație, habar n-au cum și ce vede un șofer în oglinzi, habar nu au ce e ăla timp de reacție, habar n-au nimic legat de mersul pe stradă, care e foarte diferit de mersul prin parc”, concluzionează acesta.

Nemulțumiți de reglementări

Unii români cred că cei care circulă pe trotinete electrice și biciclete ar fi trebuit scutiți de RCA, văzând în noile reglementări încă un mijloc de a le restricționa drepturile.

„O să ajungem să avem cursuri de legislație rutieră și pentru pietoni, la cât trebuie să meargă pe șosea, că nu mai am loc pe trotuar de toate mașinile parcate. Eu zic să introducem cursuri de legislație rutieră de la grădiniță”, susține, ironic, un român.

Citește și: Un oraș din România interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui adolescent

Altcineva este de părere că bicicliștii și trotinetiștii respectă, în general, regulile de circulație, dar polițiștii rutieri ar trebui să se concentreze pe sancționarea șoferilor, care fac mai multe pagube decât ei.

„De ce să punem egalitate între biciclete și mașini, când este clar că nu sunt la fel? Nu prezintă nicidecum același pericol pentru cei din jur, nici impactul asupra traficului și infrastructurii sau sănătății celor din jur. Însă da, au marele privilegiu să meargă cot la cot cu mașinile, hai să mai punem niște bețe în cele două roți, că ne cam încurcă, nu?”, scrie, ironic, un alt român.

Asigurările RCA obligatorii la mașini au fost necesare pentru că ele provocau daune care nu pot fi acoperite prin mijloacele proprii ale șoferilor. Însă acest lucru nu poate fi valabil în cazul trotinetelor, consideră un alt român.

„Cu trotineta, și să vrei să omori pe cineva, mai mari șanse ai să te sinucizi. Un autoturism de o tonă-două nu e egal cu o bicicletă sau o trotinetă, sau cu un TIR. Dacă accidentele cu trotinetele au produs 20 de decese în 5 ani, unde în 90 la sută din cazuri victimele au fost chiar cei de pe trotinetă, ce scop ar avea RCA-ul?”, concluzionează un alt român.

RCA obligatoriu pentru trotinetele rapide

Parlamentul a adoptat miercuri legea care impune polița RCA obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice.

Măsura vizează toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră sau au o greutate mai mare de 25 de kilograme. Proiectul, inițiat de Guvern, transpune în legislația românească Directiva europeană 2021/2118, care stabilește reguli unitare pentru asigurările auto în Uniunea Europeană.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România trebuie să încheie și să mențină o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia”, se arată în documentul adoptat de Camera Deputaților.

Vor fi exceptate vehiculele folosite exclusiv în competiții, antrenamente sau evenimente sportive, atunci când organizatorii au deja încheiate asigurări facultative care acoperă eventualele pagube.

Polițele RCA vor putea fi verificate electronic, fără oprirea vehiculelor, iar istoricul daunelor va fi standardizat la nivel european. Măsura este justificată de inițiatori prin creșterea numărului de accidente provocate de vehiculele electrice ușoare. În 2025 au fost raportate peste 1.600 de incidente, soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024 alte 24 de persoane au murit în accidente de trotinetă.

„Este o formă de protecție pentru toți participanții la trafic. Asigurarea obligatorie oferă o bază legală de despăgubire în caz de accident, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat sau nu”, au transmis reprezentanți ai Guvernului în expunerea de motive.

Legea urmează să ajungă la Președintele României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor avea 30 de zile pentru a se conforma. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va elabora normele de aplicare, inclusiv procedura de control și nivelul amenzilor pentru lipsa poliței RCA.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
gandul.ro
image
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
mediafax.ro
image
Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Bologna 1-2 și U Craiova – Noah 1-1. SuperLiga, tot în cădere
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
playtech.ro
image
Mirel Rădoi, scandal monstru cu Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, exclus din lot înainte de meci. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Vârsta de pensionare peste 65 de ani. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță în ce condiții se va aplica
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci