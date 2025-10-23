RCA-ul pentru trotinete și biciclete electrice stârnește dezbateri aprinse: „Hai să mai punem niște bețe în cele două roți”

Trotinetele și bicicletele electrice care pot circula cu peste 25 km/h sau cântăresc mai mult de 25 de kilograme vor avea nevoie de poliță RCA, la fel ca mașinile. Legea adoptată pe 22 octombrie de Camera Deputaților a stârnit dezbateri pe platformele de socializare.

Legea care prevede asigurări RCA obligatorii pentru proprietarii de trotinete și biciclete electrice care depășesc viteza de 25 km/h și au o greutate mai mare de 25 de kilograme este privită cu satisfacție de unii români, în schimb alții o consideră nedreaptă. Discuțiile inițiate de români pe rețelele de socializare conturează două tabere.

Românii care vor mai multe reguli și obligații pentru trotinetiști

Pe de-o parte, sunt cei care susțin că persoanele care circulă pe trotinete și biciclete pe carosabil ar trebui să aibă aceleași responsabilități ca șoferii și să li se aplice aceleași reguli.

Unii văd măsura și ca pe o formă de protecție a bicicliștilor și a utilizatorilor de trotinete. În plus, mulți români se plâng de comportamentul observat la anumiți conducători de trotinete, pe care îi acuză că nu cunosc regulile elementare de circulație.

„Normal ar fi să fie impuse cursuri de legislație rutieră + RCA pentru absolut orice vehicul care circulă pe carosabil: trotinetă, bicicletă electrică și neelectrică, ca orice merge la un loc cu mașinile să aibă aceleași drepturi și obligații”, scrie un român, pe platforma online Reddit.

Unii șoferi relatează că au trecut prin experiențe neplăcute, din care au tras concluzia că ar fi necesar ca, pe lângă RCA, cei care circulă pe trotinete să fie testați în privința cunoașterii regulilor de trafic.

„Măcar să învețe să nu treacă pe roșu, că se pun singuri în pericol. Vorbim de cei de pe trotinete care merg în rând cu alți participanți la trafic, majoritatea fiind în mașini de vreo două tone. Este normal să știe și ei legile de circulație. Altfel, cum putem vorbi de condus preventiv?”, susține unul dintre aceștia.

Altcineva spune că a fost la un pas de accident, evitând în ultimul moment impactul cu un grup de adolescenți care circulau pe trotinete cu o viteză mai mare decât a mașinii sale.

„Dacă nu aveam Casco, îmi plătea cineva eventuala pagubă?”, se întreabă acesta.

Un alt român crede că ar fi necesar, mai întâi, ca tinerii care circulă cu trotinetele să nu mai treacă pe roșu, așa cum ar fi observat acesta în mai multe rânduri. Le cere acestora ca, în loc să se aștepte să fie feriți de șoferi, ar trebui să învețe să se protejeze singuri în fața unor situații riscante.

„Este pentru siguranța lor, în primul rând, mai ales a copiilor care circulă cu ele pe stradă, care nu știu reguli de circulație, habar n-au cum și ce vede un șofer în oglinzi, habar nu au ce e ăla timp de reacție, habar n-au nimic legat de mersul pe stradă, care e foarte diferit de mersul prin parc”, concluzionează acesta.

Nemulțumiți de reglementări

Unii români cred că cei care circulă pe trotinete electrice și biciclete ar fi trebuit scutiți de RCA, văzând în noile reglementări încă un mijloc de a le restricționa drepturile.

„O să ajungem să avem cursuri de legislație rutieră și pentru pietoni, la cât trebuie să meargă pe șosea, că nu mai am loc pe trotuar de toate mașinile parcate. Eu zic să introducem cursuri de legislație rutieră de la grădiniță”, susține, ironic, un român.

Altcineva este de părere că bicicliștii și trotinetiștii respectă, în general, regulile de circulație, dar polițiștii rutieri ar trebui să se concentreze pe sancționarea șoferilor, care fac mai multe pagube decât ei.

„De ce să punem egalitate între biciclete și mașini, când este clar că nu sunt la fel? Nu prezintă nicidecum același pericol pentru cei din jur, nici impactul asupra traficului și infrastructurii sau sănătății celor din jur. Însă da, au marele privilegiu să meargă cot la cot cu mașinile, hai să mai punem niște bețe în cele două roți, că ne cam încurcă, nu?”, scrie, ironic, un alt român.

Asigurările RCA obligatorii la mașini au fost necesare pentru că ele provocau daune care nu pot fi acoperite prin mijloacele proprii ale șoferilor. Însă acest lucru nu poate fi valabil în cazul trotinetelor, consideră un alt român.

„Cu trotineta, și să vrei să omori pe cineva, mai mari șanse ai să te sinucizi. Un autoturism de o tonă-două nu e egal cu o bicicletă sau o trotinetă, sau cu un TIR. Dacă accidentele cu trotinetele au produs 20 de decese în 5 ani, unde în 90 la sută din cazuri victimele au fost chiar cei de pe trotinetă, ce scop ar avea RCA-ul?”, concluzionează un alt român.

RCA obligatoriu pentru trotinetele rapide

Parlamentul a adoptat miercuri legea care impune polița RCA obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice.

Măsura vizează toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră sau au o greutate mai mare de 25 de kilograme. Proiectul, inițiat de Guvern, transpune în legislația românească Directiva europeană 2021/2118, care stabilește reguli unitare pentru asigurările auto în Uniunea Europeană.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România trebuie să încheie și să mențină o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia”, se arată în documentul adoptat de Camera Deputaților.

Vor fi exceptate vehiculele folosite exclusiv în competiții, antrenamente sau evenimente sportive, atunci când organizatorii au deja încheiate asigurări facultative care acoperă eventualele pagube.

Polițele RCA vor putea fi verificate electronic, fără oprirea vehiculelor, iar istoricul daunelor va fi standardizat la nivel european. Măsura este justificată de inițiatori prin creșterea numărului de accidente provocate de vehiculele electrice ușoare. În 2025 au fost raportate peste 1.600 de incidente, soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024 alte 24 de persoane au murit în accidente de trotinetă.

„Este o formă de protecție pentru toți participanții la trafic. Asigurarea obligatorie oferă o bază legală de despăgubire în caz de accident, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat sau nu”, au transmis reprezentanți ai Guvernului în expunerea de motive.

Legea urmează să ajungă la Președintele României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor avea 30 de zile pentru a se conforma. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va elabora normele de aplicare, inclusiv procedura de control și nivelul amenzilor pentru lipsa poliței RCA.