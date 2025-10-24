Mai mulți crescători de oi și capre din Olt sunt disperați că le-au fost ucise animalele în mijlocul verii, iar de curând au primit înștiințări de la DSVSA că nu vor fi despăgubiți. Sunt în joc sute de mii de lei.

Șase crescători de animale din localitatea Tufeni și un altul din Crâmpoia, din județul Olt, așteaptă de trei luni să fie despăgubiți pentru animalele care le-au fost ucise în lunile iulie-august, ca urmare a acțiunilor într-un focar de variolă. Fermierii acuză că le-a fost distrusă munca de foarte mulți ani, pentru că trăiesc de generații din creșterea animalelor, pentru ca după trei luni să li se transmită că nu pot fi despăgubiți. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor Olt invocă inadvertențe între datele din teren și datele din baza națională de date (BND) în care fermierii sunt obligați să-și declare animalele. Animalele ucise au avut însă, toate, crotalii, cu excepția câtorva zeci de miei și iezi, spun fermierii.

„O lună de zile m-am luptat cu ei, cu tot felul de tratamente”

Experiența fermierilor este halucinantă. Femeia în gospodăria căreia s-a confirmat primul focar spune că timp de o lună de zile a bătut drumurile la Slatina, cerând să-i fie recomandat un tratament eficient, pentru că-i mor oile. Nimic nu dădea însă rezultate. Se întâmpla în luna iunie.

Câteva săptămâni mai târziu, după ce a anunțat și prefectura, și după patru probe prelevate, s-a confirmat variola. „Focarul de variolă ovină confirmat pe 21 iulie. Pe 24 au venit și mi-au omorât 338 de animale. Eu sunt singura care le avea omologate. 338 le-au omorât și 23 au murit până au depistat focarul. Numai oi rasă pură genetică, le am trecute în registrul genealogic la Alexandria, eu le-am avut numai cu certificate genealogice”, a declarat femeia, pentru „Adevărul”.

Odată pornit tăvălugul, au intrat în malaxor și ceilalți crescători. Unii încercaseră, la fel, să-și trateze animalele, au plătit sume importante pentru medicamente și manoperă, pentru ca la final autoritățile să decidă decimarea efectivelor, ca acțiune în focar.

Fermierii au trăit în acele zile clipe de coșmar. O familie a rămas fără peste 500 de animale, oi și capre. Caprele nu aveau niciun fel de simptom, așa că în ziua în care le-au fost omorâte oile s-au opus uciderii caprelor, cerând să fie recoltate probe pentru confirmarea bolii.

„Am primit și amendă, iar pe 5 august au venit cu hotărâre judecătorească și cu jandarmii să le omoare”, a relatat femeia.

„M-am opus la capre, am cerut analiză, m-au și amendat pe partea asta, că am cerut analiză. M-a amendat, am plătit amenda, după 25 iulie până pe 5 august, când au venit să-mi ia caprele. M-au dat în judecată, au venit cu ordonanță să-mi ia animalele din curte, fără analiză, și acum îmi spun că mi s-a făcut analize la întreg efectivul. Nu e adevărat, nu s-a făcut la nimeni analiză la capre. 153 de capre am avut”, a spus femeia.

Soțul femeii spune că a sunat personal la laborator la București și s-a oferit să plătească analizele pentru a se confirma dacă au sau nu boala. I s-ar fi transmis că se poate doar cu acordul DSVSA, iar cei de la DSV au spus că au făcut și că nu mai este nevoie. A venit și ziua uciderii, din acea zi oamenii păstrând în continuare mai multe înregistrări video și fotografii. „Au găsit toate caprele și acum spun că au găsit două lipsă în BND. Pentru două lipsă să nu-mi plătească? Erau înscrise, de aia am și plătit, și la APIA, și la Primăriei și pe de-a rândul”, a mai spus femeia.

Execuția animalelor a fost un moment îngrozitor. Fermierii spun că autoritățile au venit fără echipament, îmbrăcând combinezoanele doar în momentul în care li s-a atras atenția că dacă este vorba de boală, cum susțin, alta ar trebui să le fie conduita.

„Când i-am spus domnului director de la DSV cum au venit, a zis că ce, la 40 de grade noi stăm în cizme de cauciuc? Păi, noi stăm așa de-o viață. Bem apa fiartă vara și rece iarna, n-avem sărbători, n-avem nimic”, au mai spus fermierii.

„De vină este DSV-ul, că nu s-a ocupat ca să izoleze această boală”

Boala ar fi ajuns la ei în localitate din județul vecin, Teleorman, de la peste 25 de kilometri. Din ce au auzit, cineva de acolo ar fi cumpărat berbeci bolnavi din Bulgaria. Vina pentru răspândirea bolii este însă a Direcției Sanitare Veterinare, acuză fermierii.

„De vină este DSV-ul, că nu s-a ocupat ca să izoleze această boală, să pună la intrarea dintre Teleorman și Olt, dintre Tecuci și Tufeni, să pună delimitatoare, cu dezinfectant, cu ce trebuie. Au lăsat să treacă mașini. Apoi dau vina pe noi, că noi am adus. Păi, de unde, noi oile le-am plimbat prin județul Teleorman? Nu, boala tot de la ei a venit, nu este vina noastră”, a spus un alt fermier.

Și parcă nu ar fi trăit destule, la începutul săptămânii au primit cu toții notificări că nu vor primi despăgubiri, pentru că animalele nu sunt eligibile. Motivul? S-au constatat diferențe între numărul de animale din BND și ce au găsit efectiv pe teren.

„Asta cu nu sunt înscrise e manevra lor. Avem toate actele, sunt crotaliate. Noi avem și pășune pentru numărul de animale, și la APIA primeam în fiecare an controale, cum să nu le avem înscrise? De ce? Că au ei nevoie acum de banii noștri? Să se ducă la muncă, să nu stea pe scaun degeaba, că noi am muncit o viață întreagă să ajungem la numărul ăla de animale! Stăm și plângem, ne plimbăm pe drum ca câinii, degeaba. Ce să facem, unde să ne ducem?”, au reacționat fermierii.

Un bărbat a povestit cât de greu i-a fost în ziua uciderii animalelor. N-a putut privi cum sunt omorâte, doar a supravegheat să fie cântărite corect.

„93 de capre și 98 de oi, toate le-a omorât. Toți am primita amendă, că am avut iezi mici, sugari. Ce să crotaliezi, că-i tăiam și noi de familie?! Am copii, am de toate. Am avut vreo 7-8 miei necrotaliați. Pentru ăia ne-a dat amendă 300 lei și acum spune că nu vă dăm banii că nu i-ai avut crotaliați. Păi, nu m-ai amendat pentru ei? Am întrebat: iezii ăștia mici de 13 kile îi plătești? Au zis că da, se pune tot pe cântar. Eu am avut 10 oi bolnave, care se uscau din picioare. Caprele, toate sănătoase, frumoase-frumoase. Și mi le-au omorât, că au zis că sunt purtătoare de virus. Ne-a păcălit că ne dă bani, că se face o medie, 9,7 lei/kg. Au fost reprezentanți și de la APIA, și de la Prefectură... Împușcau parcă erau pe front. Aveau drag să-mpuște. Când împușcau mă dădeam după grajd, dar la cântar m-am uitat. Împușcau 30, le punea în cupă, le punea în remorcă... Încărca remorca cu 50-60 de oi, pleca remorca, 10 kilometri, curgea sângele din ea, pe drumul public. Eu stau în capul satului. Sunt 6-7 km. Se mira lumea, plângea tot satul. Parcă aveau un drag să ucidă, nu plângeau ca noi”, a mai spus bărbatul.

Unii dintre crescători, de nevoie, s-au angajat, alții nu mai știu ce să le spună oamenilor la care au datorii prin sat. „Ne bat oamenii la poartă: nu v-au mai dat banii? Ce să-i mai minți, că acum trebuie să-i minți, nu, dacă nu ne mai dau?!”, au relatat crescătorii de animale în ce situație disperată se află.

Fiecare fermier ar avea de recuperat sume importante, și-au făcut calculul, dacă le-ar fi despăgubite cu 9,7 lei/kg. Când au aflat că „animalele nu sunt eligibile la plată”, au luat calea Slatinei și s-au adresat Prefecturii Olt, cu două zile în urmă. De aici au primit răspunsul că se va forma o comisie care să cerceteze ce s-a întâmplat la DSVSA.

„Noi scandal n-am făcut, zarvă nu, am așteptat. Dar acum, că ni s-a spus că nu primim...”, au mai spus oamenii.

Purtătoarea de cuvânt a DSVSA Olt, medicul Venera Popa, a precizat că fermierilor le-a fost comunicat, la fiecare în parte, în ce situație se află. „Li s-a transmis câte o adresă oficială de la fiecare acțiune care a avut loc în exploatațiile lor . Acolo scrie exact ce a fost identificat. Au răspunsurile acolo”, a precizat Popa.