Comisia Europeană insistă pentru renunțarea la schimbarea orei de iarnă. „Ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi”

Comisia Europeană (CE) a apărat joi, 23 octombrie, decizia de desființare a schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o consultare la nivel european. Weekendul acesta, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă.

Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost introdusă în Europa în anii '70, în vederea economisii de energie în toiul crizei petrolului, scrie News.ro.

În 2018, 84% dintre participanţi - aproximativ patru milioane de persoane - s-au pronunţat în favoarea încetării folosirii acesteia, iar apoi Parlamentul European (PE) a dat undă verde măsurii.

Susţinătorii desfiinţării subliniază impactul negativ al schimbării orei în domeniul sănătăţii sau al accidentelor rutiere în schimbul unor economii de energie devenite modeste, din cauza generalizării iluminatului cu consum scăzut de energie.

Însă măsura nu a fost niciodată implementată, din cauza lipsei unui acord între Cei 27.

Cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputaţii au repus subiectul pe tapet, într-o dezabtere în hemiciclul de la Strasbourg.

„A venit timpul să oprim în sfârşit schimbarea orei”, a pledat comisarul Transporturilor Apostolos Tzitzikostas, confirmând că Executivul european nu a abandonat lupta.

Acest sistem „ne priveşte pe toţi, ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi şi, aş spune şi mai mult, ne face rău”, în pofida faptului că „nu mai genereză economii de energie”, a declarat el.

Comisia Europeană a comandat o nouă analiză, pentru a-şi susţine eforturile de abolire a schimbării orei.

Spania a lansat, la rândul său, un nou apel la suprimarea schimbării orei, într-o reuniune, luni, a miniştrilor Energiei.

Potrivit unei surse diplomatice europene, Polonia şi Finlanda au susţinut acest demers.