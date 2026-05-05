Marius Poșa, Ministerul Energiei: Putem deveni unul dintre cei mai importanți jucători din energie prin proiectul Neptun Deep

Marius Poșa, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat la Energy Forward by Adevărul că predictibilitatea este esențială, dar nimeni nu putea anticipa criza din Iran, dar România poate deveni unul dintre cei mai importanți jucători din energie prin proiectul Neptun Deep.

„Predictibilitatea este esențială. Nu cred că cineva ar fi putut anticipa criza din Iran, care a dat peste cap planurile tuturor.

În ceea ce privește măsurile, pot spune că, împreună cu echipa din care am făcut și fac parte în cadrul Ministerului Energiei, am încercat să le adaptăm din mers, să venim cu soluții coerente și concrete, în funcție de evoluțiile din piață.

Am avut de-a face cu o criză fluctuantă – am văzut momente în care Strâmtoarea s-a închis și s-a redeschis – ceea ce generează o volatilitate ridicată și face dificilă orice formă de predictibilitate”, a spus oficialul la Energy Forward by Adevărul.

El a adăugat că, în acest context, tot ce se poate face este să se adapteze permanent cadrul de reglementare și măsurile privind securitatea energetică, „care trebuie să recunoaștem că reprezintă fundamentul oricărei economii”.

„Totul este legat de energie, într-o formă sau alta – de la carburanți până la producția industrială.

Încercăm să învățăm din modelele altor state și să preluăm soluțiile care funcționează, adaptându-le la realitățile din România. Acesta este modul în care Ministerul Energiei acționează în astfel de situații de criză.

Avem la dispoziție instrumente precum Fondul de Modernizare și alte proiecte în derulare. De asemenea, capacitățile sunt extinse, iar întregul sistem se adaptează constant cerințelor și evoluției pieței”, a spus oficialul.

Potrivit acestuia, una dintre măsurile pe care a reușit să le implementeze este plafonarea prețului la gaz, ceea ce aduce o relaxare, în primul rând, pentru consumatorii casnici.

„În același timp, funcționăm într-o piață liberă și fluctuantă, unde competitivitatea își spune cuvântul. În momentul în care există capacități de stocare adecvate și suficientă energie provenită din surse stabile este de așteptat ca prețurile să se stabilizeze la nivel european”, a spus el.

Putem deveni unul dintre cei mai importanți jucători din energie

Secretarul de stat a subliniat importanța proiectului Neptun Deep, care poate face din România unul dintre cei mai importanți jucători din regiune.

„Dacă prioritizăm proiecte precum Neptun Deep și dezvoltarea coridorului vertical, pe piața gazelor naturale putem deveni unul dintre cei mai importanți jucători din regiune.

Există un potențial real de a deveni un hub energetic, în special pentru că zona Dobrogei se conturează ca un pol de securitate energetică. Avem deja un număr semnificativ de proiecte eoliene, inclusiv perspectivele dezvoltării de parcuri eoliene offshore în Marea Neagră.

Dacă gestionăm aceste oportunități în mod coerent, fără dezechilibre majore, România poate deveni unul dintre cei mai favorizați actori pe piața regională de energie”, a spus el.