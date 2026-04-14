Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
„Adevărul” organizează Energy Forward 2026 - dialogul care pune energia în centrul economiei

„Adevărul” aduce în prim-plan una dintre cele mai relevante teme ale momentului – viitorul energetic al României – prin organizarea, pe 5 mai, a evenimentului Energy Forward 2026: Tranziție, Securitate și Investiții, un forum dedicat dezbaterii celor mai presante provocări din sectorul energiei.

Organizat împreună cu IC Events, evenimentul va avea loc la Sheraton Bucharest Hotel, începând cu ora 09:00, și își propune să devină un punct de referință pentru dialogul dintre autorități, industrie și mediul de business.

Un eveniment construit pe realitatea economică a momentului

Energy Forward 2026 pornește de la o realitate tot mai evidentă: energia nu mai este doar un sector economic, ci un factor care influențează direct costurile din întreaga economie – de la transport și producție până la consumul final. Evoluțiile de pe piețele internaționale se transmit rapid la nivel local, iar presiunea asupra prețurilor a devenit o preocupare majoră atât pentru companii, cât și pentru autorități.

În acest context, evenimentul își propune să explice mecanismele din spatele acestor fluctuații, dar și să identifice soluții concrete pentru creșterea rezilienței sistemului energetic românesc. Discuțiile nu se limitează la petrol, ci acoperă întregul ecosistem energetic – de la gaze naturale și energie regenerabilă până la investiții și politici publice.

Liderii deciziei și ai industriei, la aceeași masă

Unul dintre punctele forte ale evenimentului este prezența unor actori-cheie din administrație și industrie, care contribuie direct la definirea politicilor energetice și la implementarea marilor proiecte din sector.

Printre speakerii confirmați se numără:

  • Bogdan-Gruia Ivan
  • Sebastian Burduja
  • George-Sergiu Niculescu
  • Cosmin Ghiță
  • Bogdan Badea

Această combinație de decidenți politici și lideri ai companiilor energetice oferă un cadru relevant pentru discuții aplicate, ancorate în realitatea pieței și în perspectivele de dezvoltare ale sectorului.

Patru piloni care definesc viitorul energiei

Agenda Energy Forward 2026 este structurată în jurul a patru teme majore, care reflectă principalele direcții de evoluție ale sectorului energetic:

1. Context global și regional: petrol, gaze și securitate energetică

Primul panel analizează modul în care dinamica globală – de la deciziile marilor producători până la tensiunile geopolitice – influențează direct piața locală. Accentul este pus pe înțelegerea mecanismelor prin care fluctuațiile externe se transmit în economia românească.

2. Gaze naturale: pilon de stabilitate în tranziția energetică

Gazele naturale sunt văzute ca un element esențial pentru echilibrarea sistemului energetic, mai ales într-o perioadă de tranziție. Discuțiile vor aborda rolul producției interne, al infrastructurii și al pieței în asigurarea unui nivel predictibil al costurilor.

3. Energie regenerabilă și fotovoltaice

Pe fondul accelerării investițiilor în surse regenerabile, acest panel va analiza provocările legate de integrarea acestora în sistem, costurile asociate și contribuția lor la stabilitatea energetică.

4. Impact economic și politici publice: cât costă energia

Ultimul panel se concentrează pe efectele directe ale prețurilor energiei asupra economiei și asupra nivelului de trai, discutând rolul reglementărilor, al taxelor și al investițiilor în formarea prețurilor.

Un spațiu pentru soluții, nu doar pentru diagnoză

Dincolo de analiza problemelor, Energy Forward 2026 își propune să ofere un cadru pentru identificarea unor soluții reale. Evenimentul aduce împreună decidenți și reprezentanți ai mediului economic pentru a contura direcții concrete pe termen scurt și mediu, într-un moment în care sistemul energetic se află într-o transformare profundă.

Prin această abordare, forumul devine mai mult decât o conferință – se poziționează ca o platformă de dialog strategic, în care sunt discutate opțiunile reale pentru echilibru, stabilitate și costuri sustenabile în energie.

Participare și acces

Participarea la eveniment este gratuită, însă accesul se face pe bază de înregistrare și confirmare prealabilă, în funcție de profilul profesional al participanților și de disponibilitatea locurilor. Organizatorii recomandă înscrierea cu adresă de email de companie, iar confirmarea finală este transmisă individual.

Înscrierea la evenimentul Energy Forward 2026 organizat de Adevărul se face exclusiv online, prin platforma IC Events, iar procesul este destul de clar, dar implică câțiva pași obligatorii.

Participarea se realizează prin completarea formularului disponibil pe pagina oficială a evenimentului: Înscriere la Energy Forward 2026

Pe această pagină există butonul „Register and Join Event”, care deschide formularul de înregistrare.

Cum se face înscrierea (pas cu pas)

  1. Completezi formularul de tip „Attendee Card” trebuie introduse datele personale și profesionale; este recomandat să folosești email de companie, nu Gmail/Yahoo.
  4. Îți creezi cont pe platforma IC Events contul este necesar pentru gestionarea participării și protecția datelor.
  6. Trimiți cererea de participare după completare, înscrierea intră în proces de evaluare.
  8. Primești confirmarea pe email.

