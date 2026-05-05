„Adevărul” organizează Energy Forward 2026: liderii din energie dezbat viitorul pieței într-un context de volatilitate și transformare

Energy Forward 2026 este un eveniment de referință dedicat sectorului energetic, organizat de IC Events și desfășurat în parteneriat cu Ministerul Energiei, care aduce împreună lideri din industrie, autorități, investitori și experți pentru a analiza provocările majore ale pieței energiei din România și din regiune.

Organizat împreună cu IC Events, evenimentul va avea loc la Sheraton Bucharest Hotel, începând cu ora 09:00, și își propune să devină un punct de referință pentru dialogul dintre autorități, industrie și mediul de business.

Evenimentul are loc într-un context marcat de volatilitate ridicată a prețurilor, tensiuni geopolitice și transformări accelerate ale sectorului energetic. Dezbaterile se concentrează pe întrebări esențiale: de ce rămâne energia scumpă, cum pot fi reduse șocurile externe și ce investiții sunt necesare pentru un sistem mai stabil și predictibil.

Deschiderea conferinței este realizată printr-un dialog între Irina Petraru și Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, care va aborda teme precum evoluția prețurilor, impactul geopolitic și măsurile de protecție a consumatorilor.

Tot în deschidere, George-Sergiu Niculescu, președintele ANRE, responsabil de reglementarea pieței de energie electrică și gaze naturale, va vorbi despre impactul economic și politicile publice.

Costul energiei influențează direct competitivitatea companiilor și nivelul de trai, taxele, reglementările și investițiile având un rol extrem de important în definirea prețurilor, precum și opțiunile prin care statul și piața pot menține un echilibru sustenabil.

Pentru companii, costul energiei reprezintă un element critic de competitivitate, în special în industriile energo-intensive precum metalurgia, industria chimică, cimentul sau producția de materiale de construcții. În aceste sectoare, energia poate reprezenta o pondere semnificativă din costul total de producție, ceea ce înseamnă că diferențele de preț între state sau regiuni pot determina relocarea investițiilor.

În același timp, pentru gospodării, costul energiei influențează direct puterea de cumpărare și nivelul de trai. Creșterile de preț se reflectă nu doar în facturile directe la electricitate și gaze, ci și în prețurile bunurilor și serviciilor, prin efecte de tip inflaționist.

Astfel, energia devine un factor macroeconomic esențial, cu impact transversal asupra întregii economii.

Context global: de ce cresc prețurile la combustibil

Prețul combustibilului este rezultatul unor dinamici globale, de la deciziile marilor producători până la tensiuni geopolitice și rute comerciale. Discuția pornește de la aceste mecanisme și le leagă de realitatea din România, explicând de ce fluctuațiile externe se transferă rapid în economie.

Creșterea prețurilor la combustibili este rezultatul combinat al petrolului global, cursului valutar, taxelor și costurilor interne. De aceea, chiar și șocuri politice sau economice interne pot influența indirect prețul la pompă, prin cursul valutar și încrederea investitorilor.

Tema va fi abordată de experți care analizează factorii internaționali ce influențează piața energetică:

– Eugenia Gușilov, director fondator al Romania Energy Center (ROEC), specializată în analiza piețelor de energie

– Cornelius Granig, director executiv al Romanian Institute, cu experiență în securitate energetică și cooperare regională

– Marius Poșa, secretar de stat în Ministerul Energiei, implicat în politicile publice și gestionarea impactului economic al energiei

Infrastructură critică: gaze, rețele și investiții

Gazele rămân esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic și pentru susținerea economiei în perioade volatile. Dezbaterea urmărește rolul producției interne, al infrastructurii și al pieței în menținerea unui nivel predictibil al costurilor.

România se numără printre puținele state europene cu producție semnificativă de gaze naturale. În 2025, producția internă s-a situat în jurul valorii de 7,5 milioane tone echivalent petrol, marcând o ușoară scădere de aproximativ 0,9% față de anul anterior.

Această scădere nu este însă structurală, ci mai degrabă rezultatul maturizării zăcămintelor existente. Estimările oficiale indică o revenire treptată, cu o creștere medie anuală de aproximativ 1,7% până în 2027, pe fondul dezvoltării unor noi capacități de producție.

„Adevărul” organizează Energy Forward 2026 - dialogul care pune energia în centrul economiei

Din perspectiva stabilității costurilor, producția internă are un rol esențial. Gazele extrase local nu sunt complet izolate de prețurile europene, dar oferă un grad mai mare de control asupra costurilor, în special dacă sunt utilizate prin contracte pe termen lung sau în sectoare strategice.

Iar dezvoltarea unor proiecte offshore majore din Marea Neagră poate schimba semnificativ balanța, reducând dependența de importuri și contribuind la stabilizarea prețurilor interne.

Discuțiile vor fi susținute de:

– Cătălin Tuță, director în cadrul Transgaz, responsabil de proiecte de transport gaze

– Un reprezentant al Transelectrica, operatorul sistemului național de transport al energiei electrice

– Răzvan Pârvulescu, reprezentant Hagag Development Europe, aducând perspectiva investitorilor privați

Energie regenerabilă și fotovoltaice

Dezvoltarea energiei regenerabile accelerează, dar vine cu provocări legate de integrare și stabilitate. Discuția se concentrează pe ritmul real al investițiilor, pe costuri și pe modul în care aceste surse pot contribui la un sistem energetic mai echilibrat.

Creșterea rapidă a capacităților fotovoltaice aduce presiuni semnificative asupra sistemului energetic național, în special în ceea ce privește echilibrarea producției și consumului. Energia solară este intermitentă, fiind dependentă de condițiile meteorologice și de ciclul zi-noapte, ceea ce generează variații importante în producție.

Participanții la evenimentul Energy Forward 2026 organizat de „Adevărul” vor discuta despre principalele dificultăți legate de capacitatea limitată a rețelelor de transport și distribuție, mai ales în zonele unde există o concentrare mare de proiecte. În multe cazuri, dezvoltatorii se confruntă cu întârzieri în obținerea avizelor tehnice de racordare sau cu necesitatea unor investiții suplimentare în infrastructură. În același timp, lipsa unor capacități suficiente de stocare face dificilă gestionarea surplusului de energie produs în orele de vârf.

Tema centrală este integrarea energiei verzi și rolul prosumatorilor, discuțiile fiind susținute de:

– Andrei Bejan, reprezentant Veolia, implicat în soluții de eficiență energetică și servicii urbane

– Richard McLaughlin-Duane, Managing Director la MetaWealth, specializat în investiții în infrastructură și energie

– Bogdan Badea, CEO al Hidroelectrica, unul dintre principalii producători de energie din România.

Un spațiu pentru soluții, nu doar pentru diagnoză

Dincolo de analiza problemelor, Energy Forward 2026 își propune să ofere un cadru pentru identificarea unor soluții reale. Evenimentul aduce împreună decidenți și reprezentanți ai mediului economic pentru a contura direcții concrete pe termen scurt și mediu, într-un moment în care sistemul energetic se află într-o transformare profundă.

Petrol, gaze și securitate energetică: cum poate România să reducă transmiterea șocurilor externe în economie

Prin această abordare, forumul devine mai mult decât o conferință – se poziționează ca o platformă de dialog strategic, în care sunt discutate opțiunile reale pentru echilibru, stabilitate și costuri sustenabile în energie.

Concluziile întregii dezbateri vor fi discutate cu Marius-Viorel Poșa, secretar de stat la Ministerul Energiei.

Parteneri

Partenerii „Adevărul” în cadrul acestui eveniment sunt: Romgaz, Transelectrica, Hagag Energy, Electrica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Veolia, MetaWealth și Transgaz.

Partenerii media sunt: Wall-Street.ro, BCRR, InvestEnergy și Energy Magazine.

Prin temele abordate și profilul speakerilor, Energy Forward 2026 se conturează ca o platformă esențială de dialog pentru viitorul energiei, punând accent pe soluții concrete pentru stabilitate, investiții și securitate energetică.