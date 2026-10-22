 Despăgubirile pentru secetă au fost calculate greșit, anunță ministrul Agriculturii. Florin Barbu: „Corectăm actul normativ” | adevarul.ro
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Despăgubirile pentru secetă au fost calculate greșit, anunță ministrul Agriculturii. Florin Barbu: „Corectăm actul normativ”

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Ministerul Agriculturii va modifica actul normativ privind despăgubirile acordate fermierilor afectați de secetă, după ce, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost identificată o eroare în modul de calcul al compensațiilor.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii
Florin Barbu, ministrul Agriculturii Foto: Facebook Florin Barbu

Potrivit ministrului, la elaborarea actului normativ, procentul gradului de calamitate ar fi fost aplicat de două ori, ceea ce a dus la calcularea greșită a sumelor ce urmau să fie acordate producătorilor agricoli.

„Corectăm actul normativ referitor la despăgubirile pentru secetă! Am descoperit că la elaborarea actului normativ calculul a fost făcut greșit prin aplicarea dublă a procentului gradului de calamitate”, a transmis Florin Barbu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul Agriculturii a precizat că a convocat conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru remedierea rapidă a situației.

„Am discutat astăzi cu întreaga conducere a APIA pentru a veni urgent în guvern cu formula corectă care să permită plata rapidă a despăgubirilor pentru fermieri”, a adăugat ministrul.

Anunțul vine în contextul în care APIA a început, din 16 octombrie, plata avansurilor aferente Campaniei 2026. 

În paralel, instituția gestionează și schemele de sprijin destinate fermierilor afectați de seceta pedologică din 2025, precum și crescătorilor de animale.

Potrivit APIA, aceste ajutoare excepționale urmează să fie achitate până la sfârșitul anului.

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede deblocarea despăgubirilor pentru seceta din 2025, un mecanism permanent de asigurare împotriva secetei și facilități de creditare pentru fermieri. Planul include și investiții în irigații, procesarea alimentelor în România și sprijin pentru tinerii care vor să intre în agricultură.

Peste jumătate de milion de hectare cultivate cu porumb și floarea-soarelui au fost compromise de arșiță în 2025 la noi în țară.

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