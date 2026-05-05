România abia începe să dezvolte capacitățile de stocare. McLaughlin-Duane: ,,Se fac pași importanți pentru a recupera decalajul față de alte state"

România se află încă în faze incipiente în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de stocare a energiei regenerabile, dar asta nu înseamnă că e prea târziu. Afirmația îi aparține lui Richard McLaughlin-Duane, Managing Director of Origination & Structuring la MetaWealth. ,,Se fac pași importanți pentru a recupera decalajul față de alte state", a spus acesta la ,,Energy Forward by Adevărul".

„A existat un raport privind situația din Spania, însă concluziile nu au fost foarte clare în ceea ce privește factorii care au contribuit la acea situație. Totuși, au rezultat mai multe lecții importante. Una dintre ele este rolul esențial al stocării energiei prin baterii. România se află încă în faze incipiente în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de stocare, dar acest lucru nu înseamnă că este prea târziu – dimpotrivă, se fac pași importanți pentru a recupera decalajul față de alte state. Dacă ne uităm la alte piețe, precum China – lider global – sau Statele Unite, vedem că stocarea energiei devine o componentă critică a sistemului energetic”, a detaliat McLaughlin-Duane.

Cum poate fi explicat conceptul de stocare

Potrivit reprezentantului Meta Wealth, bateriile aduc multiple beneficii, în special în contextul creșterii producției din surse regenerabile.

„Pentru cineva care nu este inginer, conceptul de stocare poate fi explicat simplu: permite decalarea în timp între momentul producerii energiei și momentul consumului. În prezent, există o diferență semnificativă între momentul în care energia este produsă – de exemplu, din surse regenerabile – și momentul în care este consumată. În mod tradițional, atunci când energia provenea din surse convenționale, precum termocentralele pe cărbune sau gaze, producția era mai constantă și mai previzibilă.”

În acest context, a explicat specialistul, bateriile reprezintă soluția cea mai eficientă pentru echilibrarea sistemului. Ele pot compensa diferențele dintre cerere și ofertă chiar și la nivel de secunde, absorbind sau furnizând energie atunci când este nevoie.

„Prin urmare, rolul bateriilor este esențial – atât pentru stabilitatea rețelei, cât și pentru evitarea penelor de curent.

,,Adaptarea rețelei necesită timp"

În România, lucrurile sunt îngreunate și de starea rețelei energetice, veche și proiectată pentru un alt timp de consum. Cu toate acestea, progrese pot fi înregistrate, după modelul britanic.

„Adaptarea rețelei necesită timp. Dacă ne uităm la alte țări, vedem că există progrese, iar același lucru este posibil și în România. Investițiile în infrastructura energetică sunt esențiale și deja reprezintă o prioritate. Este un proces gradual, în care proiectele noi sunt încurajate, inclusiv la nivel guvernamental", a subliniat McLaughlin-Duane.

Reprezentantul MetaWealth a explicat și pașii făcuți:

,,Evoluția a fost una firească: inițial, investițiile s-au concentrat pe producție – ceea ce putem numi primul val de regenerabile, în special fotovoltaice, similar cu ceea ce s-a întâmplat și în alte piețe. Acum vedem o tranziție către flexibilitate. Aceasta înseamnă, în principal, hibridizare . De exemplu, adăugarea de baterii la proiecte fotovoltaice sau eoliene , dar și dezvoltarea bateriilor ca investiții de sine stătătoare. Piața intră într-o fază de maturizare.

Nu este vorba despre saturare, ci despre o evoluție naturală, în care profitabilitatea proiectelor de generare scade, iar integrarea soluțiilor de stocare poate restabili echilibrul economic și optimiza performanța”.

Factorii de care depind investițiile

McLaughlin-Duane a afirmat că există mai mulți factori de care depind investițiile.

„În primul rând, este vorba despre capacitatea de implementare a noilor proiecte. În al doilea rând, contează abordarea clasei politice și mediul de reglementare, care influențează inclusiv nivelul prețurilor. În al treilea rând, avem accesul la piețele de capital. Există aproximativ 60 de gigawați de proiecte de energie regenerabilă aprobate de ANRE, ceea ce arată că există voință pentru implementarea acestora.

Potrivit acestuia, țara noastră are nevoie de mai multă predictibilitate din punct de vedere legislativ pentru a atrage investitori.

„Disponibilitatea capitalului pentru investiții este strâns legată de acești factori, în special de nivelul de predictibilitate. Modificările legislative, procedurile de autorizare și cerințele legate de proiecte influențează direct deciziile de investiție. (...) Există un interes semnificativ din partea capitalului instituțional pentru investiții în Europa de Sud-Est, iar companiile din domeniu pot contribui cu expertiza necesară pentru dezvoltarea acestor proiecte”, a subliniat reprezentantul MetaWealth.

Richard McLaughlin-Duane a fost speaker în cadrul ,,Energy Forward By Adevărul", un dialog esențial despre viitorul energetic al României. Evenimentul a fost organizat sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei.