search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România abia începe să dezvolte capacitățile de stocare. McLaughlin-Duane: ,,Se fac pași importanți pentru a recupera decalajul față de alte state"

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România se află încă în faze incipiente în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de stocare a energiei regenerabile, dar asta nu înseamnă că e prea târziu. Afirmația îi aparține lui Richard McLaughlin-Duane, Managing Director of Origination & Structuring la MetaWealth.  ,,Se fac pași importanți pentru a recupera decalajul față de alte state", a spus acesta la ,,Energy Forward by Adevărul". 

Richard McLaughlin-Duane, la Energy Forward by Adevărul FOTO: Ovidiu Udrescu
Richard McLaughlin-Duane, la Energy Forward by Adevărul FOTO: Ovidiu Udrescu

„A existat un raport privind situația din Spania, însă concluziile nu au fost foarte clare în ceea ce privește factorii care au contribuit la acea situație. Totuși, au rezultat mai multe lecții importante. Una dintre ele este rolul esențial al stocării energiei prin baterii. România se află încă în faze incipiente în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de stocare, dar acest lucru nu înseamnă că este prea târziu – dimpotrivă, se fac pași importanți pentru a recupera decalajul față de alte state. Dacă ne uităm la alte piețe, precum China – lider global – sau Statele Unite, vedem că stocarea energiei devine o componentă critică a sistemului energetic”, a detaliat McLaughlin-Duane.  

Cum poate fi explicat conceptul de stocare

Potrivit reprezentantului Meta Wealth,  bateriile aduc multiple beneficii, în special în contextul creșterii producției din surse regenerabile.

Pentru cineva care nu este inginer, conceptul de stocare poate fi explicat simplu: permite decalarea în timp între momentul producerii energiei și momentul consumului. În prezent, există o diferență semnificativă între momentul în care energia este produsă – de exemplu, din surse regenerabile – și momentul în care este consumată. În mod tradițional, atunci când energia provenea din surse convenționale, precum termocentralele pe cărbune sau gaze, producția era mai constantă și mai previzibilă.

În acest context, a explicat specialistul, bateriile reprezintă soluția cea mai eficientă pentru echilibrarea sistemului. Ele pot compensa diferențele dintre cerere și ofertă chiar și la nivel de secunde, absorbind sau furnizând energie atunci când este nevoie.

Prin urmare, rolul bateriilor este esențial – atât pentru stabilitatea rețelei, cât și pentru evitarea penelor de curent.

,,Adaptarea rețelei necesită timp"

În România, lucrurile sunt îngreunate și de starea rețelei energetice, veche și proiectată pentru un alt timp de consum. Cu toate acestea, progrese pot fi înregistrate, după modelul britanic. 

Adaptarea rețelei necesită timp. Dacă ne uităm la alte țări, vedem că există progrese, iar același lucru este posibil și în România. Investițiile în infrastructura energetică sunt esențiale și deja reprezintă o prioritate. Este un proces gradual, în care proiectele noi sunt încurajate, inclusiv la nivel guvernamental", a subliniat McLaughlin-Duane.

Reprezentantul MetaWealth a explicat și pașii făcuți:

,,Evoluția a fost una firească: inițial, investițiile s-au concentrat pe producție – ceea ce putem numi primul val de regenerabile, în special fotovoltaice, similar cu ceea ce s-a întâmplat și în alte piețe. Acum vedem o tranziție către flexibilitate. Aceasta înseamnă, în principal, hibridizare . De exemplu, adăugarea de baterii la proiecte fotovoltaice sau eoliene , dar și dezvoltarea bateriilor ca investiții de sine stătătoare. Piața intră într-o fază de maturizare.

Nu este vorba despre saturare, ci despre o evoluție naturală, în care profitabilitatea proiectelor de generare scade, iar integrarea soluțiilor de stocare poate restabili echilibrul economic și optimiza performanța”. 

Factorii de care depind investițiile

McLaughlin-Duane a afirmat că există mai mulți factori de care depind investițiile. 

În primul rând, este vorba despre capacitatea de implementare a noilor proiecte. În al doilea rând, contează abordarea clasei politice și mediul de reglementare, care influențează inclusiv nivelul prețurilor. În al treilea rând, avem accesul la piețele de capital. Există aproximativ 60 de gigawați de proiecte de energie regenerabilă aprobate de ANRE, ceea ce arată că există voință pentru implementarea acestora.

Potrivit acestuia, țara noastră are nevoie de mai multă predictibilitate din punct de vedere legislativ pentru a atrage investitori. 

Disponibilitatea capitalului pentru investiții este strâns legată de acești factori, în special de nivelul de predictibilitate. Modificările legislative, procedurile de autorizare și cerințele legate de proiecte influențează direct deciziile de investiție. (...) Există un interes semnificativ din partea capitalului instituțional pentru investiții în Europa de Sud-Est, iar companiile din domeniu pot contribui cu expertiza necesară pentru dezvoltarea acestor proiecte”, a subliniat reprezentantul MetaWealth.

Richard McLaughlin-Duane a  fost speaker în cadrul ,,Energy Forward By Adevărul", un dialog esențial despre viitorul energetic al României. Evenimentul a fost organizat sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei.   

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
stirileprotv.ro
image
PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
gandul.ro
image
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
mediafax.ro
image
Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”
fanatik.ro
image
Prima decizie luată în ședința PNL după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Ultima decizie luată de Bolojan în Guvern, înainte de moţiune: primă de 1.500 de lei pentru profesori. Cum trebuie cheltuiţi banii
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Guvernul Bolojan a picat. PNL a votat pentru menținerea rezoluţiei de a nu mai guverna cu PSD
observatornews.ro
image
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
cancan.ro
image
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
În ce condiții stagiul militar se ia în calcul la pensie. Când devine perioadă contributivă și în ce situații poți contribui suplimentar
playtech.ro
image
Două variante bombă pentru Neluțu Varga la CFR Cluj după plecarea lui Pancu la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce să bei seara pentru colesterolul ridicat, potrivit dieteticienilor
ziare.com
image
"Da, e adevărat": Daniel Pancu, de la CFR Cluj la Rapid! Salariul și durata contractului
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Ședință a PNL după ce Guvernul Bolojan a picat! UPDATE: Liberalii nu mai vor guvernare cu PSD
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Andreea Esca face bani frumoși cu șurele tradiționale. Pentru o noapte de cazare în locul copilăriei știristei de la PRO TV scoți din buzunar mai mult de jumătate din salariul minim pe economie
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Casa de poveste a Danei Rogoz din Viscri. Actrița a finalizat renovarea: „Corcodușii din curte sunt înfloriți, pomii plantați de noi au înmugurit”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian