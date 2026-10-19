Agri Next 2026, eveniment organizat de Adevărul și IC Events. Agricultura viitorului, investițiile și securitatea alimentară, în dezbatere la București

Fermieri, investitori, procesatori, retaileri, reprezentanți ai instituțiilor financiare și specialiști din domeniul agroalimentar sunt invitați să dezbată viitorul agriculturii românești la Agri Next 2026, eveniment organizat de Adevărul și IC Events. Conferința va avea loc pe 3 noiembrie, la Hotelul Sheraton din București, și va aborda teme precum finanțarea fermelor, irigațiile, procesarea alimentelor, independența energetică și digitalizarea agriculturii. Participarea este gratuită, în baza înregistrării și a confirmării organizatorilor.

AGRI NEXT 2026 va avea loc pe 3 noiembrie, între orele 09:00 și 15:00 Foto: arhivă

Agricultura românească se confruntă cu provocări care depășesc activitatea de producție din ferme. Schimbările climatice, costurile energiei, volatilitatea piețelor internaționale, politicile europene și nevoia de a consolida securitatea alimentară impun investiții, tehnologii noi și o colaborare mai strânsă între autorități și mediul de afaceri.

În acest context, Agri Next 2026 by Adevărul, eveniment organizat de Adevărul și IC Events, își propune să aducă împreună actorii relevanți din agricultură și industria alimentară pentru a identifica soluții și oportunități de dezvoltare a sectorului agroalimentar din România.

Evenimentul este programat marți, 3 noiembrie 2026, între orele 09:00 și 15:00, la Hotelul Sheraton București.

România dispune de una dintre cele mai mari suprafețe agricole din Uniunea Europeană și de resurse naturale importante. Valorificarea acestui potențial depinde însă de investițiile în infrastructura agricolă, accesul la finanțare, dezvoltarea capacităților de procesare și adoptarea tehnologiilor care pot crește productivitatea și competitivitatea fermelor.

Agri Next 2026 își propune să devină o platformă anuală de dezbatere și colaborare, în care reprezentanții sectorului să discute atât problemele curente ale agriculturii, cât și direcțiile de dezvoltare pe termen lung.

Patru teme majore pentru agricultura României

Programul conferinței este structurat în patru paneluri, care acoperă principalele provocări ale sectorului agroalimentar: contextul economic global, investițiile și finanțarea, lanțul de la fermă la consumator și tehnologiile agriculturii viitorului.

1. Agricultura în noul context economic global

Primul panel va aborda impactul evoluțiilor economice internaționale asupra agriculturii românești, într-un context marcat de schimbări climatice, volatilitatea prețurilor și transformări ale politicilor agricole europene.

Printre subiectele propuse se numără securitatea alimentară, competitivitatea producătorilor români, oportunitățile de export și accesul la noi piețe.

De asemenea, vor fi analizate efectele costurilor energiei și transporturilor asupra producției agricole și asupra capacității fermierilor de a rămâne competitivi.

2. Investiții, finanțare și dezvoltare rurală

Accesul la finanțare și modernizarea infrastructurii sunt esențiale pentru dezvoltarea agriculturii, în special în condițiile în care seceta și lipsa apei pentru irigații pot afecta producția și veniturile fermelor.

Cel de-al doilea panel va aborda instrumentele de creditare, fondurile europene și programele de investiții, precum și dezvoltarea infrastructurii de irigații.

Un alt subiect important va fi independența energetică a fermelor, inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Dezbaterile vor viza și rolul parteneriatelor public-private în dezvoltarea infrastructurii agricole și a comunităților rurale.

3. De la fermă la consumator: procesare, distribuție și produse românești

Dezvoltarea agriculturii nu depinde doar de cantitatea produsă, ci și de capacitatea economiei de a transforma materiile prime în produse cu valoare adăugată.

Al treilea panel va pune în discuție industria alimentară, procesarea produselor agricole, lanțurile de distribuție și aprovizionare, precum și relația dintre retail și producătorii români.

Daniel Dăianu, la The Future is Now 2026: „Vindem ieftin și cumpărăm scump”. De ce riscă România să piardă investiții

Siguranța alimentară și rolul semințelor și îngrășămintelor în obținerea unor producții performante vor completa temele dezbaterii.

Creșterea capacităților de procesare în România poate contribui la valorificarea mai eficientă a producției interne și la consolidarea legăturilor dintre fermieri, procesatori și comercianți.

4. Agricultura viitorului: inteligență artificială, digitalizare și tehnologii inteligente

Cel de-al patrulea panel va fi dedicat soluțiilor tehnologice care pot transforma activitatea fermelor și pot îmbunătăți utilizarea resurselor.

Inteligența artificială, digitalizarea, utilajele inteligente și noile generații de semințe sunt printre subiectele care vor fi abordate.

Dezbaterile vor include și sustenabilitatea, economia circulară, eficiența energetică și formarea noii generații de fermieri.

Adoptarea tehnologiilor poate contribui la reducerea costurilor, la utilizarea mai eficientă a apei și a energiei și la creșterea capacității fermelor de a răspunde schimbărilor climatice și cerințelor pieței.

Un dialog între fermieri, investitori și autorități

Prin temele propuse, Agri Next 2026 urmărește să creeze un cadru de dialog între fermieri, investitori, procesatori, retaileri, producători de inputuri agricole, reprezentanți ai sectorului energetic, instituții financiare și autorități.

Obiectivele evenimentului includ identificarea oportunităților de investiții, promovarea modernizării agriculturii, dezvoltarea capacităților de procesare și încurajarea utilizării tehnologiilor digitale.

De asemenea, conferința își propune să evidențieze rolul agriculturii în securitatea alimentară și în dezvoltarea economică a României, într-un context în care competitivitatea sectorului depinde tot mai mult de capacitatea de adaptare și de investițiile pe termen lung.

Cum se poate participa la Agri Next 2026

Agri Next 2026 va avea loc pe 3 noiembrie 2026, între orele 09:00 și 15:00, la Hotelul Sheraton București.

Participarea este gratuită, însă accesul fizic se face pe baza înregistrării și a validării de către organizatori. Pentru confirmarea participării, este recomandată completarea tuturor câmpurilor din formular și utilizarea unei adrese de e-mail profesionale.

The Future is Now 2026. Cât de realist este calendarul marilor autostrăzi din România

Persoanele ale căror înscrieri sunt aprobate vor primi un mesaj de confirmare cu subiectul „Approved Registration”.

Prin organizarea Agri Next 2026, Adevărul și IC Events propun o dezbatere despre direcțiile în care trebuie să evolueze agricultura românească, de la investiții și infrastructură până la procesare, energie și tehnologie.

Evenimentul își propune să contribuie la identificarea soluțiilor care pot transforma potențialul agricol al României într-un avantaj economic sustenabil.

Detalii eveniment