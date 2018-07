Ana Ularu, apariţie sexy la premiera din New York a filmului „Siberia“. Keanu Reeves: „Momentele mele preferate au fost cele în care am lucrat cu Ana“

Actorii Ana Ularu, Veronica Ferres, Keanu Reeves, Pasha D. Lynchnikoff şi regizorul Matthew Ross au participat la premiera de la New York a thrillerului romantic „Siberia“.





Românca a arătat impecabil pe covorul roşu, într-o ţinută sexy şi de bun gust.

Ana Ularu, una dintre cele mai apreciate actriţe românce peste Ocean, le-a vorbit jurnaliştilor străini despre colaborarea extraordinară cu actorul american Keanu Reeves.

„A fost unul dintre momentele în care simţi că ţi-ai înţeles personajul şi că te descurci atât de bine cu partenerul tău, pentru că simţi că există o sincronicitate şi o telepatie între voi şi totul funcţionează foarte bine“, a declarat actriţa cittaă de Libertatea

Regizorul Matthew Ross, alături de actorii Pasha D. Lynchnikoff, Ana Ularu, Keanu Reeves şi Veronica Ferres, la premiera „Siberia“ FOTO Guliver/Getty Images





La rândul lui, Reeves şi-a declarat încă o dată admiraţia faţă de partenera sa din film, făcându-i unul dintre cele mai frumoase complimente: „Momentele mele preferate din munca la filmul «Siberia»… Aş putea spune că au fost cele în care am lucrat cu Ana Ularu, care o joacă pe Katia. Am avut o mulţime de scene extrem de intime şi încrederea pe care am avut-o unul în celălalt…şi intimitatea pe care a trebuit să o jucăm… Iar frigul, da, a ajutat la intensificarea lucrurilor, ne-a apropiat şi mai mult.“

În ultimele luni, cei doi au oferit presei mai multe declaraţii frumoase despre colaborarea lor, lăudându-şi reciproc caracterul uman şi profesionalismul.