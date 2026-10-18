Adolescenți uciși și vârstnici atacați în propriile case: o regiune din Marea Britanie se confruntă cu o criză fără precedent

Un comitat rural din Țara Galilor, cunoscut până de curând drept o zonă liniștită, se confruntă cu o creștere fără precedent a criminalității. În regiunea Gwent, situată la nord-est de Cardiff, au fost înregistrate 11 crime în primele zece luni ale anului 2026, față de două sau trei cazuri într-un an obișnuit, potrivit autorităților locale.

Lilly Jones a fost ucisă de un băiat de 14 ani Foto: FB Protect Our Children

Printre victime se numără Lilly Jones, o adolescentă de 14 ani găsită moartă într-o zonă împădurită din localitatea Blaina, la două zile după ce dispăruse de acasă, potrivit Daily Mail Online

Copila fusese înjunghiată de mai multe ori. Câteva zile mai târziu, un băiat de 14 ani a fost acuzat de crimă.

Tristan Kerr, un jucător de rugby în vârstă de 17 ani, a fost ucis în februarie într-un atac cu cuțitul în localitatea Abertridwr.

În Newport, alți doi tineri, Jaydon Bowyer, de 19 ani, și prietenul său Ta-Shay Canoville, de 16 ani, și-au pierdut viața într-un presupus accident provocat intenționat.

Cea mai în vârstă victimă a fost Brian Parfitt, un bărbat de 74 de ani care a murit după ce a fost agresat în propria locuință.

Numărul crimelor a crescut cu 270% într-un an

Mark Hobrough, șeful poliției din Gwent, a declarat că numărul omorurilor a crescut cu 270% într-un singur an și a avertizat că presiunea asupra celor peste 1.500 de polițiști ai instituției este uriașă. Potrivit acestuia, menținerea actualului ritm al infracțiunilor ar putea impune angajarea temporară de investigatori suplimentari.

Autoritățile susțin că nu există o legătură directă între cele 11 crime, multe dintre acestea având la bază violența domestică, consumul de alcool sau droguri ori conflicte aparent minore.

Locuitorii reclamă însă lipsa polițiștilor din teren, închiderea unor secții locale și degradarea condițiilor sociale din zonă.

Mulți spun că violența gravă a devenit o problemă tot mai vizibilă în comunitățile din fostele regiuni miniere ale Țării Galilor.

Autoritățile și localnicii se tem că tendința nu s-a încheiat, iar regiunea continuă să se confrunte cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

Amintim că, în vara acestui an, un pensionar din Țara Galilor a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis vecinul în urma unui conflict legat de zgomot. Potrivit autorităților, bărbatul s-a așezat peste victimă în timpul unei altercații, a ignorat-o când îi spunea că nu mai poate respira, apoi a lovit-o cu bastonul până și-a pierdut viața.