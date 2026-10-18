Românul condamnat pentru incendierea casei lui Keir Starmer și a altor proprietăți legate de fostul premier, deportat din Marea Britanie

Stanislav Carpiuc, un bărbat cu cetăţenie română, în vârstă de 26 de ani, a fost expulzat din Marea Britanie după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru implicarea într-un plan de incendiere a două locuințe legate de premierul britanic Keir Starmer.

Stanislav Carpiuc a fost deportat. Foto: Metropolitan Police

Un alt participant, ucraineanul Roman Lavrynovych, a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare. Atacurile ar fi fost comandate de o persoană anonimă, care vorbea în limba rusă şi promitea o recompensă în criptomonede în schimbul unor incendii filmate și transformate în subiecte de presă.

Autoritățile britanice au confirmat deportarea lui Stanislav Carpiuc. Ministerul britanic de Interne a anunțat că bărbatul a fost îndepărtat de pe teritoriul Regatului Unit după condamnare, notează gbnews.

„A fost un atac abominabil, iar condamnarea și încarcerarea acestor bărbați ar trebui să transmită un mesaj clar tuturor celor ademeniți de promisiunea unor câștiguri financiare oferite de necunoscuți. Veți fi prinși și veți suporta consecințe severe. Acest individ a fost acum deportat din Marea Britanie”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

În mai anul trecut, două locuințe și un autoturism legate de Keir Starmer au fost incendiate în nordul Londrei. Ancheta a stabilit că Roman Lavrynovych, cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani, a executat atacurile la indicațiile unei persoane care folosea pe Telegram numele „El Money”.

În procesul desfășurat la tribunalul penal Old Bailey, procurorii au susținut că acest interlocutor anonim ar fi avut legături cu o rețea rusofonă implicată în operațiuni de sabotaj. Potrivit probelor prezentate în instanță, Lavrynovych ar fi urmat instrucțiunile primite în schimbul unei recompense de 3.000 de lire sterline în criptomonede, cu condiția ca incendiile să fie filmate și să ajungă în atenția presei.

Stanislav Carpiuc l-a sprijinit și l-a încurajat pe prietenul său să participe la acțiuni și urma să-l ajute să transforme în bani obișnuiți plata promisă în criptomonede. Pentru rolul său în complot, românul a fost condamnat la doi ani de închisoare, în timp ce Lavrynovych a primit o pedeapsă de șapte ani.

Arestat pe aeroportul Luton

Stanislav Carpiuc a fost arestat pe 17 mai, pe aeroportul Luton din Londra, de către ofițeri antiterorism din cadrul Unității de operațiuni speciale pentru regiunea de est. Ulterior, el a fost preluat în custodia poliției londoneze.

Cele trei incendii au avut loc în nordul Londrei, în mai 2025. Pe 8 mai, a fost incendiată o mașină Toyota RAV4 care îi aparținuse anterior lui Keir Starmer. Pe 11 mai, a fost atacată intrarea unei case în care actualul premier locuise în trecut, iar în noaptea de 12 mai, a fost incendiată o altă locuință aflată încă în proprietatea sa, în care locuiau cumnata lui și familia acesteia. Din fericire, la acel moment nu era nimeni acasă, astfel că nu au fost victime.