Simona Radiș, dezvăluiri sincere despre momentele în care a vrut să se retragă din canotaj: „Nu mai eram în stare de nimic!”

Simona Radiș a recunoscut că au existat perioade în care s-a gândit să se retragă din canotaj, chiar dacă rezultatele obținute îi aduseseră numeroase satisfacții.

Simona Radiș Foto: Instagram @simona.radis

Campioana în vârstă de 27 de ani a vorbit despre momentele grele din carieră și despre efortul uriaș pe care îl presupune sportul de performanță.

În ciuda medaliilor de aur câștigate la competițiile europene și mondiale în 2025 și 2026, drumul sportivei nu a fost lipsit de îndoieli. Radiș a mărturisit că oboseala acumulată și antrenamentele solicitante au făcut-o, uneori, să se întrebe dacă mai poate și dacă merită să continue.

„(n.r. A fost vreun moment în care ai simțit că nu mai poți?) Au fost multe momente în care am simțit că nu mai pot. Mi s-a întâmplat să ies pe apă la antrenament, în barca de simplu, de exemplu, și să fiu atât de obosită fizic încât să nu fiu în stare nici măcar să mă plimb cu barca, nu să trag tare. Să fac vreo doi-trei kilometri și să ies de pe apă, fiindcă nu mai eram în stare de nimic. Și să merg așa, ușor, înapoi la hotel, să mă odihnesc.

(n.r. Ai vrut vreodată să renunți? Să spui: ”Gata, nu mai pot!”?) Da, am avut și momente în care am spus că renunț, fiindcă era atât de greu încât mă întrebam de ce mă chinui atât de mult. Am deja toate rezultatele pe care mi le-aș dori, sunt deja împlinită, sunt mulțumită de ceea ce am realizat. Ce mă face să mă mai chinui în continuare? Au fost astfel de momente, dar, în același timp, tot eu m-am motivat și m-am gândit că mai pot puțin și ar fi păcat să nu continui!”, a spus Simona Radiș, conform digisport.ro.

Medaliile câștigate de Simona Radiș în 2025 și 2026

Medaliile câștigate în 2025:

Medalia de Aur la Campionatele Europene de la Plovdiv – dublu rame feminin, alături de Magdalena Rusu.

Medalia de Aur la Cupa Mondială de la Lucerna – dublu rame feminin, alături de Magdalena Rusu.

Medalia de Aur la Campionatele Mondiale Shanghai – dublu rame feminin, alături de Magdalena Rusu.

Medalia de Aur la Campionatele Mondiale Shanghai – 8+1 mixt, cu echipajul României.

Medaliile câștigate în 2026: