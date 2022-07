Buhnici revine cu scuze după scandalul  „vergeturilor”: „Iertaţi-mă, doamnelor, am vorbit ca un mârlan, ca un băieţaş de cartier” VIDEO

Nebărbierit şi vizibil afectat de reacţiile stârnite de părerile sale tranşante despre aspectul fizic al tinerelor care se afişează în costum de baie „cu celulită şi vergeturi”, Buhnici a revenit cu un nou mesaj, duă ce iniţial a pus valul de reacţii pe seama unei conspiraţii.

„Aş vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzaţii şi chiar ameninţări din cele mai dure şi mai serioase. Şi m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare.

O să o spun pe şleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băieţaş de cartier fără pic de minte-n cap şi fără nicio experienţă de viaţă, ca şi cum aş fi fost fumat sau cel puţin ameţit de băutură. Mulţi dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influenţa unor substanţe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă.

Dar asta nu scuză nimic.

Probabil din dorinţa de a şoca şi de a impresiona audienţa (încă procesez tot ce s-a întâmplat şi se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reuşit” să fiu superficial şi lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni şi am obţinut într-adevăr un şoc – dar acest şoc a fost în primul rând pentru mine şi pentru familia mea, nu numai pentru public.

Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de raţiune , i-am şi mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism şi prin lipsa de politeţe.

Aşa cum aţi aflat probabil, am plătit şi încă plătesc scump pentru acest episod, care a făcut atât de multe valuri pe internet şi în media. Dar aici, nu voi intra în detalii. Ceea ce am să fac este să îmi reconsider eu în perioada următoare priorităţile, să mă concentrez mai mult pe familie şi pe lucrurile de care sunt pasionat şi la care mă pricep – case sustenabile, energii regenerabile, tehnologie. N-am să dau curs invitaţiilor sau ofertelor care speculează imaginea de „băiat rău”, bădăran şi de misogin – consider că această imagine nu mă reprezintă, eu nu sunt şi nu pot fi un astfel de personaj. Îi rog pe cei care şi-au închipuit că pot reprezenta aşa ceva să-şi caute în altă parte exponenţii. Într-un cuvânt, celor care se gândesc că voi profita de popularitatea pe care am căpătat-o în aceste zile pentru a-mi lărgi gama de preocupări, le spun că NU voi face asta. Nu mă interesează popularitatea de acest fel. Nu o merit pentru că… NU sunt aşa. Voi rămâne pe „felia” mea, acolo unde publicul mă cunoaşte şi, sper eu, încă mă apreciază: tehnologia care ne schimbă vieţile în bine.

Îmi pare tare rău. Am învăţat foarte multe din această situaţie extremă şi mi-aş dori să înveţe şi alţii din ceea ce mi s-a întâmplat mie. Sper ca această dezbatere, care s-a stârnit, să fie de folos în cele din urmă tuturor. Sper să nu devină doar încă o întâmplare seacă de pe internet, în care toată lumea s-a implicat doar la nivel de comentarii dar nu am învăţat de-ajuns cu toţii.

În încheiere, vreau să le MULŢUMESC atât celor care mi-au trimis mesaje de susţinere, cât şi celor care m-au criticat. Şi unii şi alţii m-au ajutat să depăşesc această perioadă şi să mă trezesc la realitate. Din acest moment, vreau să iau ce e bun şi util, să continui să evoluez. Mai vreau să mulţumesc familiei mele, care mi-a fost şi îmi este alături şi vreau să le spun că îmi pare rău, pentru că, dintr-o inconştienţă, i-am expus la acest val naţional de oprobriu.

Ne revedem acolo unde experienţa şi contribuţia mea sunt cu adevărat de folos.

