Ziua 11 de proteste la șantierul naval: muncitorii cer urgent decizii pentru salvarea proiectelor

Protestele continuă la șantierul naval, unde angajații au ajuns în cea de-a 11-a zi de manifestații. Reprezentanții sindicatului atrag atenția că timpul se scurge rapid până la termenul-limită pentru semnarea unor proiecte strategice, iar lipsa unor decizii rapide ar putea avea consecințe grave.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, acțiunea de protest de joi nu a mai avut loc în aer liber. „Am desfășurat protestul în hală deoarece afară ploua torențial”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia subliniază că presiunea este tot mai mare, în contextul în care mai sunt doar 59 de zile până la data de 31 mai 2026, termenul-limită pentru semnarea proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.

Proiecte strategice în joc

Potrivit declarațiilor ministrului Apărării, din totalul de 21 de proiecte vizate, patru dintre acestea, cele pentru construcția de nave militare, ar urma să fie realizate la șantierul naval din Mangalia.

Sindicatul avertizează însă că acest scenariu depinde de acțiuni rapide din partea statului. „Pentru ca acest lucru să se întâmple în puținul timp rămas până la termenul respectiv, trebuie ca în următoarele săptămâni statul să poată prelua controlul asupra activelor șantierului”, se arată în comunicat.

Miza: aprobarea planului de reorganizare

În acest context, sindicaliștii consideră esențială aprobarea planului de reorganizare judiciară. Documentul urmează să fie supus votului pentru a doua oară în ședința Adunării Creditorilor DSMa, programată pentru 6 aprilie 2026.

Protestele continuă, iar sindicaliștii avertizează că fără măsuri rapide există riscul pierderii unor proiecte majore și al agravării situației șantierului naval.