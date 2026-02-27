search
Vineri, 27 Februarie 2026
Video Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia. Angajații, revoltați după ce nu și-au primit salariile două luni

Angajați ai Șantierului Naval Mangalia au ieșit să protesteze, vineri, într-o acțiune spontană, din cauză că nu și-au primit salariul.

Oamenii sunt revoltați de întârzierea drepturilor salariale, mulți dintre aceștia neprimind niciun ban de mai bine de două luni, potrivit Blocului Național Sindical.

Aceștia ar fi trebuit să își primească salariile joi, 26 februarie, dar cum nu și-au primit banii la timp, astăzi au întrerupt activitatea și au ieșit să protesteze spontan.

Șantierul Naval 2 Mai Mangalia are o valoare de lichidare de 87 milioane euro şi datorii de 196 milioane euro.

În aceeași lună, ministrul Economiei de la vremea respectivă, Radu Miruță, anunța că Statul român intenționează să sprijine șantierul naval Damen Mangalia, aflat în insolvență, cu bani proveniți dintr-un împrumut avantajos de 16,6 miliarde euro destinat înarmării, acordat prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

Mecanismul SAFE are trei componente principale: apărare, buget și infrastructură, fiind un instrument temporar cu un buget total de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, și-au exprimat interesul.

„Şantierul de la 2 Mai Mangalia a fost dus de conducerea politică a acestui stat într-un punct în care are valoare de lichidare 87 de milioane de euro şi are datorii de 196 de milioane de euro. Vă invit pe dumneavoastră sau pe acţionarii dumneavoastră să vină să cumpere un bun care valorează 87 şi are datorii 196. Având în vedere faptul că este un şantier strategic, având în vedere faptul că, din punctul meu de vedere, este un şantier funcţional, de o importantă majoră pentru România, din această situaţie proastă în care a fost dus, pentru a-l face atrăgător, încercăm prin SAFE (Security Action for Europe -Acţiunea pentru Securitatea Europei n.r) să punem în pachet nişte comenzi, astfel încât pentru un potenţial investitor să devină mai atractiv. La datorii 196 (milioane euro), cu valoarea lui 87 (milioane euro), pentru nimeni nu este atractiv. Aducând nişte comenzi prin acest SAFE, modul meu de gândire a fost că fac pachetul mai mare prin aceste comenzi, astfel încât el să fie atractiv", a explicat Radu Miruţă în luna noiembrie.

