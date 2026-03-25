Șantierul Naval Mangalia, la un pas de faliment. Apel pentru protejarea angajaților: „Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă”

Situație gravă pentru angajații de la Șantierul Naval Mangalia, care nu și-au primit salariile de peste trei luni. Compania Damen Shipyards nu a aprobat astăzi planul de reorganizare al societății în cadrul Adunării Generale a Creditorilor, ceea ce marchează eșecul procedurii de reorganizare și deschiderea procedurii de faliment.

„Intrarea în faliment presupune inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, se arată în comunicatul de presă transmis de reprezentanții salariaților.

Consecințele sunt dramatice pentru angajați, generând de asemenea, un impact social major la nivel local.

„Odată cu radierea societății, contractele individuale de muncă ale salariaților vor înceta, iar aceștia își vor pierde locurile de muncă”, mai arată comunicatul. „Această situație necesită o atenție urgentă din partea statului român, în vederea identificării unor soluții pentru protejarea angajaților afectați”.

Această criză scoate în evidență vulnerabilitatea locurilor de muncă din industria navală și ridică întrebări asupra măsurilor de sprijin pentru angajații aflați în dificultate.

Angajații Șantierului Naval Mangalia au protestat mai multe zile în curtea unității, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de peste trei luni.

Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a declarat pentru News.ro că „menținerea șantierului în funcțiune creează șanse reale de recuperare a creanțelor. De acest vot depinde viitorul șantierului și păstrarea locurilor de muncă. Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă. Falimentul nu este o soluție. Puneți capăt acestei situații de criză prelungite care durează de aproape doi ani. Redați angajaților actuali și generațiilor viitoare șansa de a lucra în acest șantier”.

Salariații susțin că, din cauza restanțelor salariale, mulți nu au bani pentru hrană sau plata facturilor, iar unii refuză să mai lucreze „pentru că nu mai pot munci pe burta goală”.