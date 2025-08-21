search
Vicepreședintele ASF: Proiectul de lege privind plata pensiilor private îndeplinește un obiectiv strategic al României – aderarea la OCDE

Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Fiscală (ASF), a declarat că sistemul de pensii private este sustenabil și bine reglementat, iar legea de plată a fost recomandarea prioritară a OCDE.

„Este un proiect de lege care, practic, îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment – acela de a adera la OCDE. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OCDE, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat și reglementat, care are o contribuție importantă la dezvoltarea economică a României și, totodată, am avut o recomandare prioritară – legea de plată.

Este un proiect de lege care îndeplinește toate standardele europene, un proiect stabilit după principiile OCDE, după bunele practici internaționale. Este un proiect, de asemenea, care definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”, a transmis Armeanu.

Modificări cu privire la suma pe care o persoană poate să o retragă din fondul de pensii

În ședința de Guvern de joi, 21 august, vicepreședintele ASF a spus că s-a modificat suma pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage din fondul de pensii la începutul perioadei de plată.

„În ședința de guvern de azi au avut loc două modificări: valoarea, în ansamblu, a sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la un procent de 30%, iar perioada din care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani.

Acestea sunt principalele modificări, ajustări ale proiectului în acest moment.

În fondul de plată există un singur comision de 0,05, plătit lunar, aplicat la activul net. Nu există comision la transfer, deci transferul dintre două fonduri de plată este fără niciun fel de taxă, fără niciun fel de comision. Poate ar fi bine de precizat că fondurile de plată păstrează principiile pe care le avem și în Pilonul 2 și aici m-aș referi, în primul rând, la garanția sumelor respective – sume a căror valoare a activului inițial este garantată. Dreptul de proprietate este garantat. De asemenea, este garantat dreptul la moștenire, care există și în Pilonul 2 și va exista și în fondul de plată”, a declarat acesta.

Întrebat ce risc există ca proiectul să pice, vicepreședintele ASF a declarat că nu există riscuri legate de dreptul de proprietate, care este complet garantat; participanții rămân proprietari asupra fondurilor, așa cum se întâmplă și în Pilonul 2, iar legea de plată menține acest drept în continuare.

„Dreptul de proprietate este garantat. Exact în același model în care este garantat și în momentul de față pe modelul Pilonului 2, nu se pune problema dreptului de proprietate. Oamenii rămân proprietari în continuare pe fondul respectiv. Cred că e singurul sistem din domeniul financiar care asigură dreptul de proprietate, iar legea de plată asigură dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate este în continuare prevăzut în legea de plată.

Banii se moștenesc în orice condiții. În fondul de plată programată se moștenește integral, fără niciun fel de altă condiție. În fondurile de plăți viagere, se moștenesc conform produsului respectiv. Plata programată pe 8 ani – e plată integrală pentru urmași. Plata viageră, e un alt produs”, a mai transmis Dan Armeanu.

Nu în ultimul rând, acesta explică cum funcționează garanția sumelor în fondurile de pensii și ce se întâmplă dacă nu există moștenitor.

„Speranța de viață la pensie este undeva la 16–17 ani. Aveți garanția sumelor intrate la început – sunt minimul pe care trebuie să îl primească la final, iar acesta va fi actualizat cu randamentul investițional. Dacă nu există moștenitori, acei bani rămân în fondul respectiv, la fondul de plăți”, a adăugat acesta.

Economie

