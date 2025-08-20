search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Experți: Tăierea lefurilor de nabab cu 30% nu schimbă nimic la ASF, ANRE și ANCOM

0
0
Publicat:

Necesitatea tăierii lefurilor de nabab din autoritățile de stat, prin intermediul unui proiect de lege, a stârnit ample reacții din partea specialiștilor, potrivit cărora reforma nu va produce prea mari schimbări în cadrul ASF, ANRE și nici la ANCOM.

Cineva ține în mână cinci teancuri de bancnote de 50 de lei
Chiar și tăiate cu 30%, remunerațiile din ASF, ANCOM și ANRE rămân tot foarte mari. Foto arhivă

Reforma companiilor de stat, care prevede printre altele tăierea remunerațiilor cu 30% în cazul conducerii ANCOM, ASF și ANRE, în paralel cu reducerea numărului de posturi cu 10-30% nu va produce efecte prea curând, dat fiind că este nevoie de adoptarea acestei legi, procedură care poate dura chiar și doi ani.

„Întrebarea firească este: de ce, în cazul companiilor de stat, este necesară adoptarea unei legi pentru a introduce astfel de măsuri? În toate celelalte situații – majorarea TVA, a impozitului pe dividende, a contribuțiilor CASS și altele – deciziile au fost implementate rapid prin ordonanță de urgență.

Este evident că, în prezent, nu se va produce nicio schimbare semnificativă nici la ASF, nici la ANRE și nici la ANCOM. Singura măsură posibilă ar putea fi reducerea numărului de membri din consiliile de administrație, însă doar după parcurgerea întregului proces legislativ, ceea ce poate dura chiar și doi ani. Dacă s-ar fi dorit cu adevărat o reducere, aceasta ar fi fost aplicată prin aceeași procedură rapidă utilizată pentru măsurile fiscale care afectează mediul privat și pe care companiile private le resimt deja din plin. 

Cel mai probabil, nu va avea loc nicio schimbare concretă”, a declarat pentru „Adevărul” Bogdan Fârșirotu, specialist în formare profesională și președinte al Centrului de Formare APSAP.

Șefii companiilor de stat cu mari pierderi nu sunt trași la răspundere

Specialistul a adăugat că mai grav este faptul că numeroase companii de stat înregistrează pierderi, fără ca persoanele aflate la conducere să fie trase la răspundere.

„Soluția ar fi instituirea unor criterii clare de performanță pentru ocuparea și exercitarea funcțiilor de conducere în cadrul aparatului de stat. Aceste criterii ar trebui să fie realiste, iar persoanele desemnate în poziții cheie să beneficieze de un salariu fix, completat de o bonificație substanțială, acordată doar în cazul atingerii obiectivelor stabilite.

Un asemenea mecanism ar reprezenta o soluție viabilă și o viziune eficientă atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”, a spus Fârșirotu.

Radu Nechita: politicienii caută să numească șantajabili în funcții

Întrebat dacă i se pare suficientă măsura reducerii cu 30% a remunerației, în condițiile în care unii dintre șefii vizați încasează în prezent 75.000 de lei net și ar primi peste 50.000 lei net după tăierea venitului, profesorul de economie Radu nechita de la UBB a declarat pentru „Adevărul”:

„Depinde de responsabilitate. Logica este să atragi oameni competenți, care n-ar veni din sectorul privat la salarii mici. Dar având în vedere că la noi politicienii caută să numească incompetenți, șantajabili, teleghidați etc, soluția este cea pe care o știm: privatizare transparentă (= pe bursă) + concurență”.

Făcând o paralelă cu măsurile de austeritate din 2009, Radu Nechita a spus că „mediul privat pare să-și fi învățat lecția, politicienii nu”.

„Situația este mult mai gravă decât în 2009, pentru că statul este mult mai îndatorat. Și am ajuns în această situație pentru că toate guvernele, absolut toate care s-au aflat la putere în ultimii 35 de ani au crescut iresponsabil cheltuielile publice. Au făcut deficit după deficit, după deficit, după deficit, an de an, în toți cei 35 de ani de la Revoluție. Este inacceptabil! Am ajuns la o datorie publică de circa 60% pentru că politicienii cheltuie cu două mâini, dar iau (încasează taxe și impozite - n. red.) doar cu una. Avem salarii nesimțite, pensii nesimțite, tineri pensionari de 48 de ani, grupuri apropiate de putere sau la putere care s-au pus deasupra legii și se servesc primii din pradă, adică din taxele și impozitele plătite de toți românii. Mediul privat pare că și-a învățat lecția din 2009, politicienii nu. În 2009, întreaga lume era în criză, acum suntem doar noi.

Și ca să nu iasă lumea-n stradă cu furci și topoare ca în trecut, le mai promite câte o alocație, câte un ajutor social, ori câte o majorare de pensie sau salariu. Oamenii nu înțeleg că „gratis” înseamnă de fapt să plătești mai mult, adică vine cineva și-ți fură banii din portofel ca să-ți facă un cadou cu ei. Problema majoră din România este sfidarea pe care o au politicienii față de oamenii de rând”, a declarat pentru „Adevărul” economistul Radu Nechita.

Potrivit acestuia, dovada că situația este mult mai gravă decât în 2009 constă chiar în datele publicate de Eurostat, care arată că în ultimii șapte ani cheltuielile publice ale României s-au dublat, de la 71 miliarde de euro în 2018, la 154 miliarde de euro în 2024.

„Nu știu dacă sunt suficiente aceste măsuri anunțate de Executiv. În 2009, măsurile au fost mai drastice, au tăiat din salarii, pe când acum doar le-au înghețat. Să vedem ce economii se vor face, punctual, din reducerea numărului de angajați la stat.

Citește și: Cum ar trebui să fie evaluați și plătiți bugetarii. Un expert sugerează ce teste ar trebui să dea

Din punctul meu de vedere ar trebui mers pe comasare și desființare a unor instituții publice. Avem mult prea multe agenții și instituții de stat”, a adăugat Nechita.

Tăierea cu 30% a remunerației îl lasă pe șeful ANRE cu „doar” 50.000 lei net

Un proiect de lege pus în dezbatere publică prevede că salariile foarte mari din autoritățile statului, precum ASF, ANRE și ANCOM să fie reduse cu aproape o treime, deși acest lucru va însemna că în loc de 75.000 de lei, șeful ANRE va lua „doar” 50.000 lei net.

Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte până la data de 30 septembrie noi organigrame și grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice.

Ce salarii primesc angajații ANRE, ASF și ANCOM

Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, scrie Spotmedia.ro. Potrivit acesteia, liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (14.836 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună. La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551 angajați, iar la ANCOM 659 angajați.

Niciunul dintre președinții celor trei autorități nu a publicat declarațiile de avere actualizate. Ultimele declarații de avere publicate sunt din iunie 2024 și prezintă situația din 2023. George Niculescu a fost numit președintele ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani.

Alexandru Petrescu a fost numit președinte al Autorității de Supraveghere Financiară în decembrie 2023 pentru un mandat de cinci ani.

Valeriu Ștefan Zgonea a fost numit președinte al ANCOM în mai 2023 pentru un mandat de șase ani.

Reforma companiilor de stat reduce numărul membrilor din conducere

Prin proiectul de act normativ se propune stabilirea unui număr de 3 membri pentru consiliile de administrație ale regiilor autonome. Membrii consiliilor de administrație, cu excepția reprezentantului autorității publice tutelare, trebuie să dețină experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau persoane juridice. Membrii consiliului de administrație, cu excepția reprezentanților autorității publice tutelare, trebuie să dețină experienţă de minimum 3 ani în funcţii de conducere în cadrul societăţilor sau regiilor autonome.

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere este format din 5 membri persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

Remunerații de maximum 2 ori cât salariul mediu brut pe ramură

Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie ai regiilor autonome nu poate depăşi maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de diviziune, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Citește și: Pachetul 2 de măsuri fiscale, explicat de experți: „România se află într-o situație mult mai grea decât în 2009. Trebuie tăiat și mai mult”

Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de diviziune, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Venituri mai mari pentru regiile autonome cu cifră de afaceri de peste 7,3 mil. euro

Prin proiectul de act normativ se introduce o excepție la cuantumul remunerațiilor prevăzute mai sus pentru regiile autonome care au, cumulativ, o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puţin 50 de angajaţi. Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi în cazul acestora maximum de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă.

„Măsurile menționate mai sus au fost introduse și pentru societățile administrate atât în sistem unitar cât și în sistem dualist”, se arată în proiect.

Spre deosebire de regiile autonome, în cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi maximum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă.

Membrii CA vor fi dați afară dacă nu acceptă noile condiții.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
digi24.ro
image
Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirato
stirileprotv.ro
image
Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină
gandul.ro
image
Alexandru Rogobete a anunțat principalele măsuri de reformă în sistemul sanitar
mediafax.ro
image
Zodiile care trec cu brio peste situațiile dificile până la finalul lunii august. Au o stea în frunte
fanatik.ro
image
Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE pentru 150 de miliarde de euro pentru înarmare. Ursula von der Leyen „subminează legitimitatea democratică”
libertatea.ro
image
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Ianis Hagi a refuzat un salariu uriaș din România
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Primarul Mangaliei, prins iar de DNA pentru corupţie. Ar fi luat şpagă haine şi de 40.000 de euro
observatornews.ro
image
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: 'Mă amenința!' 😲
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Klaus Iohannis, de nerecunoscut! După operaţia estetică din primăvară, a făcut o altă schimbare neaşteptată. Foto
playtech.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, după ce imaginile cu el și Emma Răducanu au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Cine este bărbatul care a deschis focul în Centrul Vechi al Capitalei! Acesta nu ar fi primul atac pe care l-a pus la cale
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Când vine pensia în septembrie prin poștă și pe card! Casa de Pensii respectă datele pentru banii pensionarilor pentru luna septembrie 2025
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef, Profimedia (1) jpg
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef. Cât este de specială, ce simbolizează și la ce preț se ridică un astfel de model?
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
Foto 4 Torre de cráneos asociados al Huei Tezompantli de Tenochtitlan Foto Luis Torres, INAH 0 jpg
Turnul de cranii al aztecilor – mărturie a unei civilizații fascinante și a ritualurilor ei sângeroase
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!