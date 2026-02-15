search
Verdict dur: 77% din petrolul României va veni tot de peste granițe și peste 15 ani

Publicat:

România nu va fi independentă energetic în 2028, nici în 2030 și nici în 2040, a afirmat expertul în energie Dumitru Chisăliță, argumentând că o țară este independentă energetic atunci când produce intern (gaz, petrol, cărbune, hidro, nuclear, eolian, solar etc.) suficientă energie pentru consumul său anual, zilnic și orar.

România importă energie în vărfurile de consum. Foto arhivăT
România importă energie în vărfurile de consum. Foto arhivăT

România importă 77% din necesarul de țiței și produse petroliere, este dependentă de importuri de gaze și energie electrică la vârfuri de mari consum sau sițuații de criză. Această situație se va menține și în viitor”, a afirmat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Acesta a explicat că un stat poate produce mai mult decât consumă într-un an, însă dacă, într-o săptămână de iarnă severă este obligat să importe pentru a evita întreruperi, acel stat nu este independent, este doar confortabil într-un an normal.

Potrivit expertului, „independența energetică nu înseamnă echilibru contabil”, înseamnă capacitate operațională permanentă, adică să existe suficientă producție, stocare și capacitate de transport/distribuție, indiferent de temperatură, context geopolitic sau volatilitate a pieței, să se poată alimenta economia populației fără a depinde de decizia sau disponibilitatea altcuiva.

„Media anuală este irelevantă într-un sistem care trebuie să funcționeze 24/7. Vârful de consum definește adevărata putere a sistemului. Criza îi testează rezistența. Adevărata independență energetică există atunci când o țară are suficientă energie în mod constant, inclusiv la vârf de consum și în perioade de criză fără a depinde de importuri”, precizează expertul, adăugând că România poate fi, în anumite perioade, aproape autosuficientă la electricitate. „Sunt surse nucleare, hidro, eoliene, solare, gaz. Poate să fie autosuficientă în consumul de gaze în anumite perioade. Poate chiar exporta în anumite momente. Dar energia unei economii nu înseamnă doar electricitate și gaze. Transportul, industria, logistica funcționează pe petrol. Iar România importă în prezent aproximativ 77% din necesarul de țiței și produse petroliere și ponderea importurilor va crește în viitor pe măsura depletării zăcămintelor naționale. Aceasta nu este o fluctuație sezonieră. Este o dependență structurală și este în creștere”, a adăugat el.

Independența energetică înseamnă:

• acoperirea integrală a tuturor formelor majore de energie consumate,

• capacitate de a acoperi cu energie suficientă vârfurile de consum,

• reziliență în perioade de criză,

• absența unei dependențe structurale de import pentru sectoare critice.

Astfel, susține Chisăliță, România nu este independentă energetic și, în actuala structură de consum bazată pe petrol importat, nici nu poate fi. „Nu poate fi ținând cont de necesarul de import de care România are și va avea nevoie la fiecare episod de criză energetică (ger, secetă, valuri de căldură etc.). Independența nu înseamnă să arăți bine într-un tabel. Independența înseamnă să nu depinzi de nimeni atunci când situația devine dificilă”, a spus el.

Potrivit expertului în energie, independența energetică este rară în economia globalizată, dar tocmai de aceea conceptul de independență energetică trebuie să fie înlocuit cu autonomie energetică. „Conceptul de „independență energetică” a fost abandonat în ani ”80 și conceptul de „autonomie energetică” este singurul pe care România trebuie să-l abordeze, conchide expertul.

