Războiul din Orientul Mijlociu a schimbat piața petrolului. OPEC reduce estimările pentru 2026, dar vede o revenire a consumului

Conflictul din Orientul Mijlociu începe să influențeze și calculele marilor actori de pe piața petrolului. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-a redus estimarea privind creșterea cererii globale de petrol pentru anul 2026, pe fondul incertitudinilor economice generate de tensiunile geopolitice, însă anticipează o revenire a consumului pe termen mediu.

Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea mondială de petrol ar urma să crească în 2026 cu aproximativ 780.000 de barili pe zi (bpd), o estimare revizuită în scădere față de prognozele anterioare. Este a treia reducere consecutivă a perspectivei privind evoluția consumului, pe fondul riscurilor economice asociate conflictului din Orientul Mijlociu.

Organizația consideră însă că impactul asupra consumului va fi mai redus decât cel anticipat de alte instituții, precum Agenția Internațională a Energiei (IEA), care are o perspectivă mai prudentă asupra evoluției pieței petroliere.

„Dinamica creșterii economiei mondiale în primul semestru din 2026 a rămas în mare măsură rezilientă. Potențiala moderare a tensiunilor geopolitice ar putea impulsiona evoluția PIB-ului global în semestrul doi din 2026 dacă piețele energetice și fluxurile comerciale se stabilizează și mai mult”, se arată în raportul lunar al OPEC.

Petrolul, prins între război, economie și cererea globală

Piața petrolului este una dintre cele mai sensibile la conflictele geopolitice, în special atunci când acestea afectează regiuni importante pentru producție și transport. Orientul Mijlociu rămâne una dintre cele mai importante zone petroliere ale lumii, iar orice risc privind stabilitatea regiunii poate influența atât prețurile, cât și deciziile companiilor și ale investitorilor.

Totuși, OPEC nu anticipează o prăbușire a consumului de petrol, ci o încetinire temporară a ritmului de creștere. Organizația estimează că, odată cu reducerea tensiunilor și stabilizarea piețelor, cererea ar putea accelera din nou.

Pentru 2027, OPEC și-a revizuit chiar în creștere prognoza privind consumul mondial. Cererea globală de petrol ar urma să crească atunci cu aproximativ 1,94 milioane de barili pe zi, cu circa 200.000 de barili pe zi mai mult decât estimarea făcută în luna iunie.

Această perspectivă arată că organizația consideră actualele dificultăți drept o perioadă de ajustare, nu o schimbare definitivă a tendinței globale de consum.

OPEC+ încearcă să crească producția, dar tensiunile geopolitice complică planurile

În paralel cu estimările privind cererea, alianța OPEC+ încearcă să gestioneze nivelul producției într-o perioadă marcată de incertitudini.

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi) a convenit să reia majorările de producție începând din aprilie, după o perioadă în care mai multe state au limitat voluntar livrările pentru a susține prețurile.

Petrolul: prăbușire sau explozie? Unde se îndreaptă prețurile și poate rezista economia globală

Planurile de creștere a producției au fost însă complicate de riscurile geopolitice din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru petrolul mondial.

Prin această zonă trece o parte semnificativă din exporturile de petrol și gaze ale regiunii Golfului Persic, iar orice perturbare a traficului poate genera presiuni asupra piețelor internaționale.

Datele OPEC arată că producția medie de țiței a OPEC+ a ajuns luna trecută la 36,28 milioane de barili pe zi, în creștere cu aproximativ trei milioane de barili pe zi față de luna mai.

În aceste date sunt incluse și volumele Emiratelor Arabe Unite, care au ieșit din OPEC și OPEC+ la 1 mai.

Europa și consumatorii resimt efectele incertitudinii

Pentru Europa, evoluția pieței petrolului rămâne un factor important, într-o perioadă în care economiile încearcă să gestioneze costurile ridicate ale energiei și efectele mai multor crize succesive.

Un preț ridicat al petrolului poate influența direct transporturile, industria și costurile de producție, cu efecte care se pot transmite ulterior către consumatori prin prețurile bunurilor și serviciilor.

Pe de altă parte, o cerere mondială mai slabă poate limita presiunea asupra prețurilor. Tocmai de aceea, marile organizații energetice urmăresc cu atenție echilibrul dintre producție, consum și evoluția economiei globale.

OPEC pariază pe revenirea economiei mondiale

În pofida reducerii prognozei pentru 2026, OPEC păstrează o perspectivă pozitivă asupra economiei globale. Organizația consideră că o eventuală calmare a conflictelor și stabilizarea fluxurilor comerciale ar putea susține din nou creșterea economică și consumul de energie.

Diferența dintre estimările OPEC și cele ale altor instituții, precum IEA, reflectă și perspective diferite asupra modului în care conflictele geopolitice și tranziția energetică vor influența piața petrolului.

În timp ce unele analize anticipează o încetinire mai puternică a cererii pe măsură ce economiile trec către surse alternative de energie, OPEC consideră că petrolul va continua să joace un rol important în economia mondială în următorii ani.