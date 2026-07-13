search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul din Orientul Mijlociu a schimbat piața petrolului. OPEC reduce estimările pentru 2026, dar vede o revenire a consumului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Conflictul din Orientul Mijlociu începe să influențeze și calculele marilor actori de pe piața petrolului. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-a redus estimarea privind creșterea cererii globale de petrol pentru anul 2026, pe fondul incertitudinilor economice generate de tensiunile geopolitice, însă anticipează o revenire a consumului pe termen mediu.

Sonde de petrol la răsărit
Războiul din Orientul Mijlociu a schimbat piața petrolului. Foto arhivă

Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea mondială de petrol ar urma să crească în 2026 cu aproximativ 780.000 de barili pe zi (bpd), o estimare revizuită în scădere față de prognozele anterioare. Este a treia reducere consecutivă a perspectivei privind evoluția consumului, pe fondul riscurilor economice asociate conflictului din Orientul Mijlociu.

Organizația consideră însă că impactul asupra consumului va fi mai redus decât cel anticipat de alte instituții, precum Agenția Internațională a Energiei (IEA), care are o perspectivă mai prudentă asupra evoluției pieței petroliere.

Dinamica creșterii economiei mondiale în primul semestru din 2026 a rămas în mare măsură rezilientă. Potențiala moderare a tensiunilor geopolitice ar putea impulsiona evoluția PIB-ului global în semestrul doi din 2026 dacă piețele energetice și fluxurile comerciale se stabilizează și mai mult”, se arată în raportul lunar al OPEC.

Petrolul, prins între război, economie și cererea globală

Piața petrolului este una dintre cele mai sensibile la conflictele geopolitice, în special atunci când acestea afectează regiuni importante pentru producție și transport. Orientul Mijlociu rămâne una dintre cele mai importante zone petroliere ale lumii, iar orice risc privind stabilitatea regiunii poate influența atât prețurile, cât și deciziile companiilor și ale investitorilor.

Totuși, OPEC nu anticipează o prăbușire a consumului de petrol, ci o încetinire temporară a ritmului de creștere. Organizația estimează că, odată cu reducerea tensiunilor și stabilizarea piețelor, cererea ar putea accelera din nou.

Pentru 2027, OPEC și-a revizuit chiar în creștere prognoza privind consumul mondial. Cererea globală de petrol ar urma să crească atunci cu aproximativ 1,94 milioane de barili pe zi, cu circa 200.000 de barili pe zi mai mult decât estimarea făcută în luna iunie.

Această perspectivă arată că organizația consideră actualele dificultăți drept o perioadă de ajustare, nu o schimbare definitivă a tendinței globale de consum.

OPEC+ încearcă să crească producția, dar tensiunile geopolitice complică planurile

În paralel cu estimările privind cererea, alianța OPEC+ încearcă să gestioneze nivelul producției într-o perioadă marcată de incertitudini.

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi) a convenit să reia majorările de producție începând din aprilie, după o perioadă în care mai multe state au limitat voluntar livrările pentru a susține prețurile.

Petrolul: prăbușire sau explozie? Unde se îndreaptă prețurile și poate rezista economia globală

Planurile de creștere a producției au fost însă complicate de riscurile geopolitice din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru petrolul mondial.

Prin această zonă trece o parte semnificativă din exporturile de petrol și gaze ale regiunii Golfului Persic, iar orice perturbare a traficului poate genera presiuni asupra piețelor internaționale.

Datele OPEC arată că producția medie de țiței a OPEC+ a ajuns luna trecută la 36,28 milioane de barili pe zi, în creștere cu aproximativ trei milioane de barili pe zi față de luna mai.

În aceste date sunt incluse și volumele Emiratelor Arabe Unite, care au ieșit din OPEC și OPEC+ la 1 mai.

Europa și consumatorii resimt efectele incertitudinii

Pentru Europa, evoluția pieței petrolului rămâne un factor important, într-o perioadă în care economiile încearcă să gestioneze costurile ridicate ale energiei și efectele mai multor crize succesive.

Un preț ridicat al petrolului poate influența direct transporturile, industria și costurile de producție, cu efecte care se pot transmite ulterior către consumatori prin prețurile bunurilor și serviciilor.

Pe de altă parte, o cerere mondială mai slabă poate limita presiunea asupra prețurilor. Tocmai de aceea, marile organizații energetice urmăresc cu atenție echilibrul dintre producție, consum și evoluția economiei globale.

OPEC pariază pe revenirea economiei mondiale

În pofida reducerii prognozei pentru 2026, OPEC păstrează o perspectivă pozitivă asupra economiei globale. Organizația consideră că o eventuală calmare a conflictelor și stabilizarea fluxurilor comerciale ar putea susține din nou creșterea economică și consumul de energie.

Diferența dintre estimările OPEC și cele ale altor instituții, precum IEA, reflectă și perspective diferite asupra modului în care conflictele geopolitice și tranziția energetică vor influența piața petrolului.

În timp ce unele analize anticipează o încetinire mai puternică a cererii pe măsură ce economiile trec către surse alternative de energie, OPEC consideră că petrolul va continua să joace un rol important în economia mondială în următorii ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
digi24.ro
image
O femeie moartă de două săptămâni a fost găsită în casa iubitului ei, în Galați. Ar fi vrut să o îngroape în curtea casei
stirileprotv.ro
image
Ce se va întâmpla de mâine la azilele lui Viorel Pașca. Liderul Asociației Dumbrava a explicat pentru Gândul ce pași urmează după ce a scăpat de controlul judiciar
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
CFR Cluj, transfer de top! Îşi aduce mijlocaş cu 50 de meciuri la FC Porto. Exclusiv
fanatik.ro
image
Raul Cârstocea, istoric specializat în antisemitism: „Luptătorii din rezistența din munți, parașutați în România, aveau conexiuni legionare sau chiar SS”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
digisport.ro
image
Fenomen spectaculos surprins în China! Explicația din spatele cascadei care curge în sens invers
click.ro
image
Un lider AUR a picat din nou Bacul, la 39 de ani. Este suspectat că a încercat să copieze și a fost chemat la Poliție
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
prosport.ro
image
Rămâi fără loc de muncă în 2026? Câți bani primești de la stat și cât timp poți lua indemnizație de șomaj
playtech.ro
image
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Paula Badosa a venit în România cu un singur gând
digisport.ro
image
Orășelul în care se mută din ce în ce mai mulți miliardari. Peste 320 de zile cu soare pe an, clima blândă și serviciile de lux îi conving să se mute aici
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Trei zodii dau lovitura în săptămâna 13-19 iulie 2026! Cine sunt nativii care își vor schimba complet destinul
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în două cuvinte
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
INTERVIU | Radiografia sumbră a economiei românești. Analistul Iancu Guda critică dur măsurile guvernanților: „Am ajuns la fundul sacului. De 20 de ani fac pierdere. Până când? Povara nu mai poate fi pusă pe mediul privat”
actualitate.net
image
Codruța Filip a fugit departe de România! Cine o însoțește pe artistă în vacanța exotică
click.ro
image
Ce avere are Dorin Mateiu. Omul de afaceri despre care se spune că ar avea o relație cu Simona Halep se numără printre cei mai prosperi antreprenori români
click.ro
image
Prodanca, petrecere de zeci de mii de euro cu lăutari, de ziua iubitului Ronald! De ce nu mai are voie Reghe să se apropie de vila impresarei
click.ro
Șeica Moza bint Nasser și soțul ei, fostul emir al Qatarului Hamad bin Khalifa al Thani Profimedia jpg
Doliu în lumea regală arabă. Distinsa Șeică Moza bint Nasser, văduva emirului care a modernizat Qatarul
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 14 iulie. Balanțele culeg roadele eforturilor din trecut, Vărsătorii ar putea primi bani din surse neașteptate
image
Codruța Filip a fugit departe de România! Cine o însoțește pe artistă în vacanța exotică

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mamă, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Regele Charles a provocat o bătaie în plină stradă. Culmea e că s-a amuzat teribil!

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!