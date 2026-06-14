Turiştii români care călătoresc în Bulgaria ar putea aştepta mai puţin la podul Giurgiu - Ruse. Din 15 iunie 2026 taxa se poate plăti online

Începând cu 15 iunie 2026, CNAIR introduce noul sistem digital eTarifGiurgiuPod, permițând șoferilor să achite această taxă online prin portalul oficial CNAIR sau prin SMS pentru a evita cozile la ghișee. Taxa de pod la Giurgiu (sensul România - Bulgaria) pentru un autoturism standard este de 15 lei.

Cum se plateste online taxa de pod Giurgiu- Ruse în 2026?

Anunţul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul CNAIR, care spune că autoturismele vor putea plăti taxa şi cu trei minute înainte de trecere.

„Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepționat astăzi. (n.r 4 iunie)

Pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor. Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât WEB, cât și prin aplicație mobilă.

La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed)”, scrie Cristian Pistol pe pagina CNAIR de Facebook.

Acesta a precizat că în faza inițială, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar ulterior va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj.

Beneficii anticipate de reprezentanţii CNAIR includ:

• fluidizarea semnificativă a traficului rutier în zona de tarifare,

• creșterea capacității de procesare a vehiculelor,

• reducerea intervenției umane,

• îmbunătățirea experienței utilizatorilor printr-un proces rapid și eficient de plată și acces.

„Sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea și eficientizarea proceselor de colectare a tarifelor de trecere, aliniindu-se standardelor moderne de mobilitate și infrastructură inteligentă”, se mai precizează în postare.

Cat este taxa de pod în 2026

Tarifele diferă în funcție de categoria vehiculului:

Autoturisme (maximum 8+1 locuri): 15 lei

Autoutilitare (până la 3,5 tone): 29 lei

Vehicule transport persoane (9 - 23 de locuri): 58 lei

Vehicule transport persoane (peste 23 de locuri): 116 lei

Vehicule marfă (3,5 tone - 12 tone): 87 lei

Vehicule marfă (minimum 12 tone, cu maximum 3 axe): 174 lei

Vehicule marfă (minimum 12 tone, cu 4 axe sau mai multe): 180 lei

Taxa de retur (Ruse - Giurgiu) la întoarcerea din Bulgaria, taxa se achită către autoritățile bulgare și este de 2 Euro (sau 4 leva) pentru autoturisme. Din iulie 2024, partea bulgară acceptă și plata online a acestei taxe prin platformele lor dedicate.