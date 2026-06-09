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Președinta Bulgariei arată cu degetul spre România că întârzie construcția noului pod peste Dunăre: „Nu pot explica”

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Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, și-a exprimat nemulțumirea față de întârzierea de ani de zile a construcției celui de-al treilea pod peste Dunăre, la Ruse - Giurgiu.

Podul de la Girugiu-Ruse FOTO: Adevărul
Podul de la Girugiu-Ruse FOTO: Adevărul

 Președinta Bulgariei și-a exprimat profunda nedumerire față de întârzierea de ani de zile a proiectului de construire a unui al treilea pod peste Dunăre la Ruse - Giurgiu, relatează agenția de știri BGNES, scrie dunavmost.

Potrivit șefului statului, Europa de Sud-Est suferă de un deficit sever de conectivitate, într-un moment în care schimbarea securității din regiunea Mării Negre necesită măsuri imediate de infrastructură. Blocarea instalației strategice continuă să condamne orașul Ruse la cozi lungi de kilometri de TIR-uri.

Președinta Yotova a subliniat construcția noului pod ca fiind un proiect extrem de întârziat, care trebuie abordat urgent la cel mai înalt nivel politic dintre Sofia și București. Ea a subliniat că, în ciuda finanțării prevăzute pentru un studiu de fezabilitate, proiectul nu primește locul necesar în prioritățile europene.

„Nu pot explica ani de zile, în diverse roluri, de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve cu privire la construcția acestui pod”, a declarat Iliyana Yotova. Problema se reflectă direct asupra traficului din regiunea Ruse, unde structurile locale ale poliției rutiere - Ruse - sunt obligate să reglementeze zilnic fluxul nesfârșit de vehicule grele, în timp ce progresul diplomatic lipsește.

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