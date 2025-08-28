search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
Taxele pentru podurile peste Dunăre și amenzile pentru neplata tarifelor trebuie mărite, propune Ministerul Transporturilor

Publicat:

Tarifele pentru trecerea podurilor peste Dunăre, precum și amenzile aplicate șoferilor care nu achită taxa de pod, sunt prevăzute într-un proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică, propus de Ministerul Transporturilor.

Podul de la Fetești/FOTO: CNAIR
Podul de la Fetești/FOTO: CNAIR

Autoritățile susțin că o astfel de majorare este necesară, deoarece valoarea amenzilor pentru neplata taxei de pod nu mai este aliniată cu cea a altor amenzi, fiind actualizată acum șapte ani, iar anul trecut au fost date peste 170.000 de amenzi pentru această abatere, scrie Avocat.net.

Proiectul de Ordonanță Guvernamentală vizează reorganizarea prevederilor privind taxa de trecere a podurilor peste Dunăre, dar și actualizarea valorilor acestei taxe.

În primul rând, viitoarea ordonanță aduce sub „umbrela” OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România toate detaliile taxei de drum, deoarece, acum, tarifele de trecere sunt stabilite printr-un alt act normativ, respectiv Ordinul Ministerului Transporturilor 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Așadar, vor fi introduse în OG 15/2002 mai multe anexe, ce stabilesc, de fapt, noile tarife pentru trecerea podurilor peste Dunăre, iar la oficializarea proiectului de față, prevederile care vizează taxa pentru podurile Giurgeni și Vadu Oii/ Fetești și Cernavodă din Ordinul 1.836/2018 își vor înceta aplicabilitatea.

Așadar, taxa pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă va crește de la 13 la 19 lei, pentru o singură trecere. 

Pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii, șoferii vor trebui să plătească 16 lei, de la 11 lei, pentru o singură trecere.

Taxele de pod propuse pentru celelalte categorii de vehicule se găsesc la sfârșitul acestui articol. Viitoarea ordonanță nu modifică și tarifele pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse.

În schimb, prin proiectul de față se modifică și valoarea amenzilor ce se aplică în cazul în care șoferii nu plătesc taxa de pod.  Așadar, amenzile minime pentru neplata tarifului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime - de la 260 de lei la 380 de lei.

Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere - pentru amenda maximă.

Amenda pentru neplata taxei de pod se poate plăti, în cel mult 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție, la jumătate din minimul ei. În același timp, taxele de pod achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife își vor menține valabilitatea.

Autoritățile motivează această majorare prin faptul că ultima actualizare a tarifelor de trecere a avut loc în 2018, iar valoarea amenzilor aplicate pentru lipsa peajului valabil a fost stabilită în 2015.

Totodată, „având în vedere că numărul contravențiilor aplicate în anul 2024 pentru circulația fără achitarea tarifului de trecere (peaj) a fost de peste 170.000, rezultă că valoarea actuală a amenzilor nu este în măsură să descurajeze fenomenul contravențional, motiv pentru care propunem aceasta modificare”.

Economie

