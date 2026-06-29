Un nou instrument de economisire cu regim fiscal special a trecut de Senat. Ce semnifică CIIV și ce beneficii aduc

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede înființarea Conturilor Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV), un instrument voluntar de economisire pe termen lung destinat persoanelor fizice din România, cu scopul de a asigura un venit suplimentar după pensionare.

Potrivit actului normativ, CIIV reprezintă portofolii de investiții deschise la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) sau bănci, în care persoanele fizice pot economisi și investi fonduri, beneficiind de un regim fiscal specific.

Instrumentul este destinat persoanelor rezidente în România care obțin venituri impozabile și urmărește stimularea economisirii pe termen lung și a investițiilor private.

„Prezenta lege instituie conturile individuale de investiţii pentru viitor (CIIV) drept instrument voluntar de economisire individual pentru asigurarea unui venit suplimentar distinct de pensie”, se arată în actul adoptat de Senat.

„Pentru cine nu știe, conturile acestea sunt probabil cel mai de succes plan privat de pensie din lume. Sunt unul dintre motivele pentru care piețele financiare americane au ajuns să fie extrem de puternice. Și au permis la milioane de americani să devină investitori economisind pentru pensie prin bursă”, arată unul dintre inițiatori, deputatul USR Claudiu Năsui, într-o postare pe Facebook.

Două tipuri de conturi: scutire și deductibilitate

Proiectul prevede două forme de conturi CIIV:

- CIIV-S (regim de scutire) – contribuțiile sunt efectuate de titular, iar veniturile obținute la retragere sunt scutite de impozit pe venit și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale;

- CIIV-D (regim de deductibilitate) – contribuțiile pot fi realizate de titular sau de angajator și beneficiază de deductibilitate fiscală.

Un titular poate deține simultan mai multe conturi CIIV, inclusiv la administratori diferiți, iar tipul de administrare poate fi ales sau schimbat oricând.

Totuși, tipul de cont ales la momentul înființării nu poate fi modificat ulterior.

Contribuții voluntare și condiții de retragere

Contribuțiile sunt voluntare și pot fi realizate de titular sau de angajator, în funcție de contractul de muncă sau regulamentul intern.

Fondurile acumulate pot fi retrase la momentul pensionării pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau de invaliditate, ori după împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de situația care survine prima.

Supraveghere ASF și intrarea în vigoare

Activitatea conturilor CIIV va fi monitorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care va publica anual rapoarte privind evoluția acestora, inclusiv numărul conturilor și valoarea activelor administrate.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Senatul a fost primul for sesizat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.