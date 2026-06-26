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Germania pregătește o reformă a pensiilor. Ce se schimbă și cum ar putea evolua vârsta de pensionare

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Germania analizează o posibilă reformă a sistemului de pensii, care ar putea aduce schimbări importante în modul în care este calculată și accesată pensionarea în următoarele decenii. Potrivit unei comisii de specialitate, sunt discutate mai multe scenarii privind ajustarea vârstei de pensionare, în contextul presiunilor demografice și al creșterii speranței de viață.

Steagul Germaniei în fața unei clădiri
Germania pregătește o reformă a pensiilor. Foto arhivă

Propunerile nu sunt decizii finale, dar indică direcția în care ar putea evolua sistemul de pensii german.

Un sistem aflat sub presiune din cauza schimbărilor demografice

Propunerile apar în contextul unui dezechilibru tot mai pronunțat între numărul pensionarilor și cel al contributorilor la sistem. Tot mai multe persoane ies la pensie, în timp ce generațiile active sunt mai reduse numeric. În același timp, speranța de viață crește, ceea ce prelungește perioada în care pensiile sunt plătite.

Conform datelor prezentate în analiza comisiei, durata medie a pensionării în Germania este de aproximativ 20,5 ani, cu diferențe între femei (22,1 ani) și bărbați (18,9 ani). Acest lucru pune presiune pe sistemul bazat pe solidaritate între generații, potrivit Focus.de.

În acest context, comisia propune un pachet de măsuri: creșterea vârstei de pensionare, extinderea bazei de contribuabili, introducerea unui pilon investițional și reducerea excepțiilor existente.

Dispariția pensionării la 63 de ani și limitarea ieșirii anticipate

Una dintre cele mai importante modificări analizate este eliminarea așa-numitei „pensionări la 63 de ani”, care permite în prezent ieșirea fără penalizări pentru persoanele cu 45 de ani de contribuții.

Dacă această facilitate va fi eliminată, impactul va fi resimțit în special de persoanele care au intrat devreme pe piața muncii, inclusiv lucrători calificați, angajați din industrie, comerț sau servicii.

În prezent, pensionarea înainte de vârsta standard implică o reducere de aproximativ 0,3% pe lună. O ieșire la pensie cu doi ani mai devreme duce la o scădere de 7,2% din cuantumul pensiei, iar pierderile cumulate pot depăși 30.000 de euro pe termen lung.

Posibila creștere a vârstei standard de pensionare

Pentru generațiile viitoare, comisia analizează o creștere graduală a vârstei de pensionare. În prezent, vârsta de pensionare este de 67 de ani pentru persoanele născute începând cu 1964.

Scenariile discutate includ: creșterea la 67,5 ani după 2042 și la 68 de ani după 2052, cu posibilitatea unei ajustări către 70 de ani pe termen lung, în funcție de evoluția speranței de viață și a pieței muncii.

Pentru persoanele de 30–40 de ani în prezent, acest lucru ar putea însemna o prelungire semnificativă a perioadei de activitate profesională.

Extinderea contribuțiilor și reducerea regimurilor speciale

Reforma pensiilor vizează și extinderea bazei de contribuție la sistemul public. Lucrătorii cu program redus ar putea pierde o parte din regimurile speciale, iar o parte dintre mini-joburi ar putea deveni supuse contribuțiilor sociale obligatorii.

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Persoanele care desfășoară activități independente ar putea fi integrate mai strict în sistem, cu obligații de contribuție în anumite condiții. În același timp, statutul funcționarilor publici ar putea fi restrâns, iar regulile de pensionare pentru această categorie ar putea fi aliniate mai strâns cu sistemul general.

Introducerea unui pilon de pensii bazat pe investiții

Un element important al reformei este introducerea unui pilon de pensii bazat pe capital, care ar urma să fie implementat începând cu 2028.

Conform propunerilor, o parte din salariul brut va fi investită pe piețele financiare. Contribuția ar porni de la aproximativ 1% din salariul brut și ar putea ajunge la 2%, fiind împărțită între angajat și angajator. Pentru un salariu brut de 4.000 de euro, contribuția individuală ar fi de aproximativ 20–40 de euro lunar.

Simulările din analiză arată că investițiile pe termen lung ar putea genera sume importante. De exemplu, o contribuție de 20 de euro lunar, investită timp de 40 de ani la un randament mediu estimat de 7% pe an, ar putea ajunge la aproximativ 49.000 de euro. La 40 de euro lunar, suma ar putea depăși 99.000 de euro. Totuși, aceste valori sunt orientative și nu sunt garantate, deoarece piețele financiare sunt volatile.

Pensionarea anticipată devine mai costisitoare

Chiar și în scenariile actuale, pensionarea anticipată rămâne penalizată financiar. Reducerile aplicate pentru fiecare lună de retragere înainte de vârsta standard rămân un instrument central al sistemului.

Un exemplu prezentat în analiză arată că o pensionare cu doi ani mai devreme poate reduce venitul lunar din pensie cu aproximativ 130 de euro, ceea ce înseamnă pierderi cumulate de peste 30.000 de euro pe durata pensionării.

Tipurile de pensii din Germania

Sistemul german de pensii este structurat pe mai multe niveluri.

Cea mai importantă componentă este pensia publică obligatorie (gesetzliche Rentenversicherung), finanțată prin contribuții lunare din salarii și care acoperă majoritatea angajaților.

Al doilea pilon este pensia ocupațională (betriebliche Altersvorsorge), oferită de angajatori ca supliment la pensia de stat.

Al treilea pilon este pensia privată (private Altersvorsorge), bazată pe economii individuale, asigurări sau investiții voluntare.

Separat funcționează sistemul de pensii pentru funcționari publici (Beamtenversorgung), finanțat direct din bugetul de stat, precum și diverse scheme speciale pentru invaliditate sau categorii profesionale specifice.

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Direcția generală a reformei

Propunerile comisiei sunt, în acest moment, recomandări și nu au fost încă transformate în lege. Decizia finală aparține guvernului federal și Bundestagului.

Totuși, direcția indicată este una clară: ajustarea sistemului de pensii către o perioadă mai lungă de activitate profesională, limitarea ieșirilor timpurii din piața muncii și extinderea contribuțiilor, inclusiv prin instrumente de investiții pe piața de capital.

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