search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Salariile directorilor executivi ating noi recorduri. Cum s-a adâncit diferența dintre veniturile managerilor și cele ale angajaților

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Remunerația directorilor executivi ai celor mai mari companii din Statele Unite a atins noi maxime în 2025, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal. Tot mai mulți directori au primit pachete de compensații de peste 100 de milioane de dolari, în timp ce diferența dintre veniturile conducerii și cele ale angajaților continuă să crească.

Shankh Mitra, directorul executiv al Welltower, al doilea cel mai bine remunerat CEO/FOTO:X
Shankh Mitra, directorul executiv al Welltower, al doilea cel mai bine remunerat CEO/FOTO:X

Datele arată că numărul directorilor executivi ale căror venituri anuale au depășit pragul de 100 de milioane de dolari este cel mai ridicat din ultimii patru ani, iar zece dintre aceștia au încasat peste 200 de milioane de dolari.

Analiștii spun că această evoluție reflectă schimbările din modul în care marile companii își recompensează conducerea, pachetele salariale fiind tot mai strâns legate de performanța pe termen lung și de evoluția valorii bursiere.

Clasamentul celor mai mari plăți a arătat o diferență astronomică între veniturile directorilor de top ale companiilor și cele ale lucrătorilor obișnuiți.

Salariile directorilor generali ai celor mai mari corporații din America au atins noi recorduri în 2025, înregistrând o creștere uriașă nu doar datorită pachetului salarial masiv al fondatorului Tesla, Elon Musk . Numărul directorilor care câștigă peste 100 de milioane de dolari pe an a atins un maxim al ultimilor patru ani, iar 10 directori de top au depășit pragul de 200 de milioane de dolari. Această creștere semnalează o schimbare sistemică profundă în cultura corporativă din SUA, unde remunerarea directorilor este din ce în ce mai mult legată de obiective financiare pe termen lung, a relatat The Wall Street Journal .

Cazul Welltower: un pachet de peste 800 de milioane de dolari

După fondatorul Tesla, Elon Musk, cea mai mare remunerație din 2025 i-a revenit lui Shankh Mitra, directorul executiv al Welltower, un fond de investiții specializat în proprietăți din domeniul sănătății și al locuințelor pentru vârstnici.

Pachetul său de compensații a fost evaluat la aproximativ 821 de milioane de dolari.

Creșterea companiei este susținută de un fenomen demografic amplu: îmbătrânirea populației Statelor Unite, care stimulează cererea pentru centre medicale și locuințe dedicate persoanelor în vârstă.

Raportat la remunerația anuală, Mitra ar avea nevoie de aproximativ 19 minute pentru a câștiga echivalentul salariului anual mediu al unui angajat Welltower, care este de aproape 125.000 de dolari.

Niveluri record ale remunerației

Potrivit firmei de analiză MyLogIQ, remunerația medie a directorilor executivi din companiile incluse în indicele S&P 500 a urcat în 2025 la 17,9 milioane de dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat până în prezent.

Cazul lui Elon Musk rămâne însă unul aparte.

Pachetul de compensații aprobat pentru fondatorul Tesla este evaluat la aproximativ 158 de miliarde de dolari, o sumă care depășește de peste 16 ori valoarea cumulată a remunerațiilor primite de ceilalți 391 de directori incluși în clasament.

Fără a lua în calcul pachetul lui Musk, valoarea totală a remunerațiilor acordate celorlalți lideri corporativi a fost de aproximativ 9,9 miliarde de dolari.

Directori care aleg salarii simbolice

Nu toți directorii executivi primesc însă salarii ridicate în numerar.

Jack Dorsey, directorul companiei de plăți Block și fostul șef al Twitter, figurează în clasament cu o remunerație oficială de doar 2,75 dolari pe an.

Este o ușoară creștere față de salariul simbolic de 1,40 dolari pe care îl primea în perioada în care conducea Twitter, sumă care reprezenta câte un cent pentru fiecare dintre cele 140 de caractere permise inițial într-o postare.

Și investitorul Warren Buffett apare cu un salariu oficial modest.

În 2025, remunerația sa declarată a fost de 389.488 de dolari, dintre care doar 100.000 de dolari au reprezentat salariul propriu-zis, restul fiind cheltuieli pentru securitatea personală și protecția locuinței.

Averea lui Buffett provine însă în principal din participația de 13,7% pe care o deține în Berkshire Hathaway, ale cărei acțiuni s-au apreciat cu aproximativ 11% pe parcursul anului.

Acțiunile au devenit principala sursă de venit

În prezent, salariul și bonusurile reprezintă doar o parte redusă din remunerația directorilor executivi.

În medie, aproximativ 19% din pachetul de compensații este plătit în numerar, în timp ce restul este alcătuit din acțiuni sau opțiuni pe acțiuni.

Acest model urmărește să alinieze interesele conducerii cu cele ale acționarilor, însă contribuie și la creșterea diferențelor de venit dintre directori și angajați.

Un exemplu este compania Aptiv, unde raportul dintre remunerația directorului executiv și salariul mediu al angajaților este de aproximativ 1.894 la 1.

Directorul general Kevin Clark a primit aproape 19 milioane de dolari, în timp ce salariul mediu al angajaților a fost de puțin peste 10.000 de dolari.

Compania precizează că acest calcul include și angajați temporari sau personal din țări unde nivelul salariilor este semnificativ mai redus decât în Statele Unite.

Ce sectoare oferă cele mai mari remunerații

Analiza arată diferențe importante între industrii.

Sectorul media și divertismentului înregistrează cea mai ridicată remunerație medie pentru directorii executivi, de aproximativ 53,2 milioane de dolari.

În sectorul serviciilor financiare, care include bănci de investiții și fonduri de private equity, remunerația medie este de 22,1 milioane de dolari.

La polul opus se află băncile comerciale, unde remunerația medie este de 13,4 milioane de dolari.

Există însă și excepții. Jane Fraser, directorul executiv al Citigroup, s-a situat pe locul nouă în clasamentul companiilor din S&P 500, cu un pachet de compensații evaluat la 95,8 milioane de dolari.

Rolul pachetelor de tip „moonshot”

Creșterea accelerată a remunerațiilor este asociată cu extinderea așa-numitelor pachete de tip „moonshot”.

Acestea oferă directorilor executivi volume importante de acțiuni dacă ating obiective financiare ambițioase pe termen lung, precum majorarea capitalizării bursiere sau atingerea unor ținte de profit.

Modelul a devenit cunoscut după acordul încheiat între Tesla și Elon Musk în 2018.

Deși unele instanțe americane au contestat ulterior legalitatea unor astfel de pachete, invocând modul în care au fost aprobate de consiliile de administrație, multe companii au continuat să adopte sisteme similare de remunerare.

Ca urmare, veniturile directorilor executivi depind într-o măsură tot mai mare de evoluția burselor, în timp ce diferența dintre remunerația conducerii și cea a angajaților rămâne un subiect de dezbatere în mediul de afaceri și în rândul investitorilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Operațiunea digitală „Susțin Ilie Bolojan” merge la turație maximă. Grupuri cu zeci de mii de membri și-au schimbat numele. După susținerea pentru Orban, Nicuşor Dan sau lupta pentru “Europa liberă”, acum susţin Ilie Bolojan și atacă în toate direcțiile. Inclusiv premierul desemnat Veștea se plângea de atacurile boților
gandul.ro
image
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
mediafax.ro
image
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană
fanatik.ro
image
Cazul Caracal, după 7 ani. Nicolae Alexe, dat exemplu de IGPR despre cum se face „curățenie în grădină”, a rămas în Poliţie până la pensie
libertatea.ro
image
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
Lumea nu mai este cum a fost: Gigantul Volkswagen anunţă cea mai mare restructurare din istoria corporaţiilor. 100.000 de oameni trebuie să fie daţi afară imediat şi patru fabrici se vor închide pentru ca grupul german să supravieţuiască brandurilor auto din China care cuceresc Europa
zf.ro
image
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Cine plătește datoriile după deces. Tot ce trebuie să ştie moştenitorii despre creditele bancare şi restanţe la întreţinere
playtech.ro
image
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Brutal! "Avalanșă" de meme-uri cu Cristiano Ronaldo, după încă un meci fără gol la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Românii pot afla mai ușor data la care se vor pensiona. Calculatorul CNPP oferă răspunsul exact
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbări majore la bancomatele din România! Obligație pentru toate băncile de a permite aceste retrageri
mediaflux.ro
image
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Metoda spaniolă de a menține răcoare în case pe timpul verii. Este foarte simplă și ușor de pus în practică
click.ro
image
Celebrul Mel Brooks a împlinit 100 de ani. Ce spune despre cheia longevității: „Te ajută să rămâi sănătos și fericit”
click.ro
image
Rezultate Loto duminică, 28 iunie 2026. Marele premiu pus în joc este de aproape 7 milioane de euro
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Anghel, critică dură la adresa industriei muzicale. O singură artistă a impresionat-o cu adevărat: „Este la alt nivel”
image
Metoda spaniolă de a menține răcoare în case pe timpul verii. Este foarte simplă și ușor de pus în practică

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte