Salariile directorilor executivi ating noi recorduri. Cum s-a adâncit diferența dintre veniturile managerilor și cele ale angajaților

Remunerația directorilor executivi ai celor mai mari companii din Statele Unite a atins noi maxime în 2025, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal. Tot mai mulți directori au primit pachete de compensații de peste 100 de milioane de dolari, în timp ce diferența dintre veniturile conducerii și cele ale angajaților continuă să crească.

Datele arată că numărul directorilor executivi ale căror venituri anuale au depășit pragul de 100 de milioane de dolari este cel mai ridicat din ultimii patru ani, iar zece dintre aceștia au încasat peste 200 de milioane de dolari.

Analiștii spun că această evoluție reflectă schimbările din modul în care marile companii își recompensează conducerea, pachetele salariale fiind tot mai strâns legate de performanța pe termen lung și de evoluția valorii bursiere.

Clasamentul celor mai mari plăți a arătat o diferență astronomică între veniturile directorilor de top ale companiilor și cele ale lucrătorilor obișnuiți.

Salariile directorilor generali ai celor mai mari corporații din America au atins noi recorduri în 2025, înregistrând o creștere uriașă nu doar datorită pachetului salarial masiv al fondatorului Tesla, Elon Musk . Numărul directorilor care câștigă peste 100 de milioane de dolari pe an a atins un maxim al ultimilor patru ani, iar 10 directori de top au depășit pragul de 200 de milioane de dolari. Această creștere semnalează o schimbare sistemică profundă în cultura corporativă din SUA, unde remunerarea directorilor este din ce în ce mai mult legată de obiective financiare pe termen lung, a relatat The Wall Street Journal .

Cazul Welltower: un pachet de peste 800 de milioane de dolari

După fondatorul Tesla, Elon Musk, cea mai mare remunerație din 2025 i-a revenit lui Shankh Mitra, directorul executiv al Welltower, un fond de investiții specializat în proprietăți din domeniul sănătății și al locuințelor pentru vârstnici.

Pachetul său de compensații a fost evaluat la aproximativ 821 de milioane de dolari.

Creșterea companiei este susținută de un fenomen demografic amplu: îmbătrânirea populației Statelor Unite, care stimulează cererea pentru centre medicale și locuințe dedicate persoanelor în vârstă.

Raportat la remunerația anuală, Mitra ar avea nevoie de aproximativ 19 minute pentru a câștiga echivalentul salariului anual mediu al unui angajat Welltower, care este de aproape 125.000 de dolari.

Niveluri record ale remunerației

Potrivit firmei de analiză MyLogIQ, remunerația medie a directorilor executivi din companiile incluse în indicele S&P 500 a urcat în 2025 la 17,9 milioane de dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat până în prezent.

Cazul lui Elon Musk rămâne însă unul aparte.

Pachetul de compensații aprobat pentru fondatorul Tesla este evaluat la aproximativ 158 de miliarde de dolari, o sumă care depășește de peste 16 ori valoarea cumulată a remunerațiilor primite de ceilalți 391 de directori incluși în clasament.

Fără a lua în calcul pachetul lui Musk, valoarea totală a remunerațiilor acordate celorlalți lideri corporativi a fost de aproximativ 9,9 miliarde de dolari.

Directori care aleg salarii simbolice

Nu toți directorii executivi primesc însă salarii ridicate în numerar.

Jack Dorsey, directorul companiei de plăți Block și fostul șef al Twitter, figurează în clasament cu o remunerație oficială de doar 2,75 dolari pe an.

Este o ușoară creștere față de salariul simbolic de 1,40 dolari pe care îl primea în perioada în care conducea Twitter, sumă care reprezenta câte un cent pentru fiecare dintre cele 140 de caractere permise inițial într-o postare.

Și investitorul Warren Buffett apare cu un salariu oficial modest.

În 2025, remunerația sa declarată a fost de 389.488 de dolari, dintre care doar 100.000 de dolari au reprezentat salariul propriu-zis, restul fiind cheltuieli pentru securitatea personală și protecția locuinței.

Averea lui Buffett provine însă în principal din participația de 13,7% pe care o deține în Berkshire Hathaway, ale cărei acțiuni s-au apreciat cu aproximativ 11% pe parcursul anului.

Acțiunile au devenit principala sursă de venit

În prezent, salariul și bonusurile reprezintă doar o parte redusă din remunerația directorilor executivi.

În medie, aproximativ 19% din pachetul de compensații este plătit în numerar, în timp ce restul este alcătuit din acțiuni sau opțiuni pe acțiuni.

Acest model urmărește să alinieze interesele conducerii cu cele ale acționarilor, însă contribuie și la creșterea diferențelor de venit dintre directori și angajați.

Un exemplu este compania Aptiv, unde raportul dintre remunerația directorului executiv și salariul mediu al angajaților este de aproximativ 1.894 la 1.

Directorul general Kevin Clark a primit aproape 19 milioane de dolari, în timp ce salariul mediu al angajaților a fost de puțin peste 10.000 de dolari.

Compania precizează că acest calcul include și angajați temporari sau personal din țări unde nivelul salariilor este semnificativ mai redus decât în Statele Unite.

Ce sectoare oferă cele mai mari remunerații

Analiza arată diferențe importante între industrii.

Sectorul media și divertismentului înregistrează cea mai ridicată remunerație medie pentru directorii executivi, de aproximativ 53,2 milioane de dolari.

În sectorul serviciilor financiare, care include bănci de investiții și fonduri de private equity, remunerația medie este de 22,1 milioane de dolari.

La polul opus se află băncile comerciale, unde remunerația medie este de 13,4 milioane de dolari.

Există însă și excepții. Jane Fraser, directorul executiv al Citigroup, s-a situat pe locul nouă în clasamentul companiilor din S&P 500, cu un pachet de compensații evaluat la 95,8 milioane de dolari.

Rolul pachetelor de tip „moonshot”

Creșterea accelerată a remunerațiilor este asociată cu extinderea așa-numitelor pachete de tip „moonshot”.

Acestea oferă directorilor executivi volume importante de acțiuni dacă ating obiective financiare ambițioase pe termen lung, precum majorarea capitalizării bursiere sau atingerea unor ținte de profit.

Modelul a devenit cunoscut după acordul încheiat între Tesla și Elon Musk în 2018.

Deși unele instanțe americane au contestat ulterior legalitatea unor astfel de pachete, invocând modul în care au fost aprobate de consiliile de administrație, multe companii au continuat să adopte sisteme similare de remunerare.

Ca urmare, veniturile directorilor executivi depind într-o măsură tot mai mare de evoluția burselor, în timp ce diferența dintre remunerația conducerii și cea a angajaților rămâne un subiect de dezbatere în mediul de afaceri și în rândul investitorilor.