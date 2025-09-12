search
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile

Publicat:

Un mare combinat siderurgic, cu sute de angajați, și-a închis porțile, a anunțat vineri compania, precizând că motivele țin, printre altele de „prețurile foarte mari la energie”.

Benzi de oțel incandescent, abia ieșite din cuptorul unui combinat siderurgic
Un mare combinat siderugic, cu sute de angajați, și-a închis porțile. Foto arhivă

Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri „definitiv" activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, a anunţat, vineri, compania.

Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte grele, determinate de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe pieţele interne, europene şi internaţionale şi a ajuns într-o situaţie în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare", a informat compania.

ArcelorMittal Hunedoara a luat mai multe măsuri de atenuare a situaţiei dificile care au generat unele economii, implementând o serie de opriri temporare în ultimul an şi plasând angajaţii în şomaj tehnic în aceste perioade. În plus, compania a explorat opţiuni pentru ca părţile interesate să preia afacerea, dar provocările cu care se confruntă fabrica sunt de aşa natură încât această opţiune nu a putut fi luată în considerare, se menţionează în documentul citat.

Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noştri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistenţă şi profesionalism neclintite în faţa provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani: aş dori să exprim profunda mea recunoştinţă fiecăruia dintre ei. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate pentru a consolida afacerea, amploarea problemelor cu care se confruntă ArcelorMittal Hunedoara s-a dovedit insurmontabilă. Ne-am angajat să ne sprijinim angajaţii în această tranziţie", a precizat Sanjay Samaddar, vicepreşedinte ArcelorMittal, director executiv ArcelorMittal Europe - Produse lungi.

Producţia la fabrica ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajaţi, a încetat începând cu 5 septembrie.

„ArcelorMittal va implementa în mod activ toate soluţiile posibile pentru a sprijini angajaţii, inclusiv oportunităţi de redistribuire şi colaborare cu autorităţile locale şi alte părţi interesate. Un număr de angajaţi vor fi păstraţi pentru a proteja fabrica până la închiderea entităţii juridice", mai arată compania.

La finalul lunii trecute, compania anunța că își va trimite angajațșii în șomaj tehnic.

Emblema industriei din Hunedoara, de un secol și jumătate

Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de peste 140 de ani. Primul furnal a fost inaugurat în 1884, iar până în anul 1902 la Hunedoara au fost construite cinci furnale, care foloseau ca materii prime minereurile metalice extrase din Teliuc și Ghelari, lemnul din vastele păduri din Munții Poiana Ruscă, transformat în mangal, și calcarele extrase din carierele Hunedoarei, aflate și ele în Ținutul Pădurenilor.

După Primul Război Mondial, activitatea uzinelor metalurgice din Hunedoara a stagnat mai mulți ani, doar unul dintre cele cinci furnale fiind folosit, în timp ce un alt furnal – cel de la Govâjdia – a fost dezafectat. În anii ’30, Uzinele de Fier ale Hunedoarei au beneficiat de investiții masive, care au culminat cu construcția, în perioada 1937 - 1941, a primei Oțelării Siemens-Martin și a unui nou laminor.

După Al Doilea Război Mondial, regimul comunist a extins combinatul siderurgic din Hunedoara.

Cetatea oțelului din anii ’70

În anii ’60 a fost construită o nouă oțelărie Siemens-Martin (nr. 2), dotată cu opt cuptoare cu vatră, cu o capacitate de 420 de tone fiecare, și un furnal (nr. 7) cu un volum util de 1.000 de metri cubi.

Combinatul siderurgic ajunsese atunci la o producție anuală de circa două milioane de tone de oțel, iar la începutul anilor ’70, la peste trei milioane de tone de oțel – aproape jumătate din producția României. Municipiul Hunedoara, împreună cu localitățile Ghelari și Teliuc, avea atunci o populație de peste 80.000 de locuitori, din care un sfert munceau în complexul siderurgic.

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea, în etape, a numărului de salariați, de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de actualul grup ArcelorMittal.

Între timp, începând din anii ’90, numeroase capacități de producție considerate neviabile – printre care oțelăriile Siemens-Martin, Cocseria, Aglomeratorul și furnalele – au fost închise, dezafectate și demolate. La două decenii de la privatizarea și vânzarea de către statul român a combinatului siderurgic din Hunedoara, și de la marile demolări din combinat, doar o mică parte din fostul complex siderurgic a supraviețuit.

Economie

