search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Un mare combinat își trimite angajații în șomaj tehnic. Problemele fostei „cetăți a oțelului”

0
0
Publicat:

Angajații combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara vor fi trimiși în șomaj tehnic pe parcursul lunii septembrie, anunță liderul de sindicat Mircea Bordean. Este a doua oară în acest an, când combinatul își suspendă producția.

Combinatul din Hunedoara. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Combinatul din Hunedoara. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara își suspendă din nou producția, iar cei aproximativ 500 de salariați ai săi vor fi trimiși în șomaj tehnic pe durata lunii septembrie.

„Am fost înștiințați de conducere despre trimiterea în șomaj tehnic a angajaților, începând din 5 septembrie până la finalul lunii. Lipsa comenzilor, dar și prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri. Angajații vor primi 75 la sută din salariul de încadrare”, a declarat Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara.

Mulți salariați, nevoiți să muncească pentru a-și completa veniturile

În prezent, adaugă acesta, peste jumătate dintre angajații combinatului siderurgic din Hunedoara sunt trecuți de vârsta pensionării, însă au rămas în câmpul muncii. Unii dintre ei au relatat că, după ce s-au pensionat, au continuat să lucreze pentru a-și completa veniturile, chiar dacă salariul primit la combinat este destul de mic.

La începutul anului 2025, salariații combinatului din Hunedoara au mai trecut printr-o perioadă de șomaj tehnic, cauzată de dificultățile economice reclamate de companie.

„Având în vedere dificultățile economice cu care se confruntă societatea, cauzate de prețurile foarte mari la energie electrică și necesitatea de a lua măsuri urgente pentru diminuarea pierderilor și adaptarea societății la aceste dificultăți, inclusiv prin reducerea de costuri, precum și ca măsură de protecție a salariaților, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara SA a hotărât întreruperea temporară a activității societății pentru perioada 14 februarie 2025 - 31 martie 2025 și plata a 75 la sută din salariul de bază pentru salariații afectați de această măsură”, informa, în luna februarie a acestui an, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara.

Emblema industriei din Hunedoara, de un secol și jumătate

Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de peste 140 de ani. Primul furnal a fost inaugurat în 1884, iar până în anul 1902 la Hunedoara au fost construite cinci furnale, care foloseau ca materii prime minereurile metalice extrase din Teliuc și Ghelari, lemnul din vastele păduri din Munții Poiana Ruscă, transformat în mangal, și calcarele extrase din carierele Hunedoarei, aflate și ele în Ținutul Pădurenilor.

După Primul Război Mondial, activitatea uzinelor metalurgice din Hunedoara a stagnat mai mulți ani, doar unul dintre cele cinci furnale fiind folosit, în timp ce un alt furnal – cel de la Govâjdia – a fost dezafectat. În anii ’30, Uzinele de Fier ale Hunedoarei au beneficiat de investiții masive, care au culminat cu construcția, în perioada 1937 - 1941, a primei Oțelării Siemens-Martin și a unui nou laminor.

După Al Doilea Război Mondial, regimul comunist a extins combinatul siderurgic din Hunedoara.

Cetatea oțelului din anii ’70

În anii ’60 a fost construită o nouă oțelărie Siemens-Martin (nr. 2), dotată cu opt cuptoare cu vatră, cu o capacitate de 420 de tone fiecare, și un furnal (nr. 7) cu un volum util de 1.000 de metri cubi.

Combinatul siderurgic ajunsese atunci la o producție anuală de circa două milioane de tone de oțel, iar la începutul anilor ’70, la peste trei milioane de tone de oțel – aproape jumătate din producția României. Municipiul Hunedoara, împreună cu localitățile Ghelari și Teliuc, avea atunci o populație de peste 80.000 de locuitori, din care un sfert munceau în complexul siderurgic.

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea, în etape, a numărului de salariați, de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de actualul grup ArcelorMittal.

Între timp, începând din anii ’90, numeroase capacități de producție considerate neviabile – printre care oțelăriile Siemens-Martin, Cocseria, Aglomeratorul și furnalele – au fost închise, dezafectate și demolate. La două decenii de la privatizarea și vânzarea de către statul român a combinatului siderurgic din Hunedoara, și de la marile demolări din combinat, doar o mică parte din fostul complex siderurgic a supraviețuit.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală
mediafax.ro
image
Caz șocant în Giurgiu: un bărbat a ascuns, aproape un an, moartea tatălui pentru a încasa pensia. Cum de nu a semnalat nimeni dispariția bărbatului?
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”: Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
antena3.ro
image
Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
observatornews.ro
image
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
playtech.ro
image
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a încheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exultă: "Facem echipă mare!"
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Primăriile intră astăzi în grevă „pe termen nedeterminat”, din cauza Pachetului 2 de măsuri
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru românii care stau la bloc. Vor plăti taxe duble CALCULE
mediaflux.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Olivia Steer și Andi Moisescu: markteting sau despărțire adevărată?
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!