Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara își suspendă din nou producția, iar cei aproximativ 500 de salariați ai săi vor fi trimiși în șomaj tehnic pe durata lunii septembrie.

„Am fost înștiințați de conducere despre trimiterea în șomaj tehnic a angajaților, începând din 5 septembrie până la finalul lunii. Lipsa comenzilor, dar și prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri. Angajații vor primi 75 la sută din salariul de încadrare”, a declarat Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara.

Mulți salariați, nevoiți să muncească pentru a-și completa veniturile

În prezent, adaugă acesta, peste jumătate dintre angajații combinatului siderurgic din Hunedoara sunt trecuți de vârsta pensionării, însă au rămas în câmpul muncii. Unii dintre ei au relatat că, după ce s-au pensionat, au continuat să lucreze pentru a-și completa veniturile, chiar dacă salariul primit la combinat este destul de mic.

La începutul anului 2025, salariații combinatului din Hunedoara au mai trecut printr-o perioadă de șomaj tehnic, cauzată de dificultățile economice reclamate de companie.

„Având în vedere dificultățile economice cu care se confruntă societatea, cauzate de prețurile foarte mari la energie electrică și necesitatea de a lua măsuri urgente pentru diminuarea pierderilor și adaptarea societății la aceste dificultăți, inclusiv prin reducerea de costuri, precum și ca măsură de protecție a salariaților, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara SA a hotărât întreruperea temporară a activității societății pentru perioada 14 februarie 2025 - 31 martie 2025 și plata a 75 la sută din salariul de bază pentru salariații afectați de această măsură”, informa, în luna februarie a acestui an, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara.

Emblema industriei din Hunedoara, de un secol și jumătate

Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de peste 140 de ani. Primul furnal a fost inaugurat în 1884, iar până în anul 1902 la Hunedoara au fost construite cinci furnale, care foloseau ca materii prime minereurile metalice extrase din Teliuc și Ghelari, lemnul din vastele păduri din Munții Poiana Ruscă, transformat în mangal, și calcarele extrase din carierele Hunedoarei, aflate și ele în Ținutul Pădurenilor.

După Primul Război Mondial, activitatea uzinelor metalurgice din Hunedoara a stagnat mai mulți ani, doar unul dintre cele cinci furnale fiind folosit, în timp ce un alt furnal – cel de la Govâjdia – a fost dezafectat. În anii ’30, Uzinele de Fier ale Hunedoarei au beneficiat de investiții masive, care au culminat cu construcția, în perioada 1937 - 1941, a primei Oțelării Siemens-Martin și a unui nou laminor.

După Al Doilea Război Mondial, regimul comunist a extins combinatul siderurgic din Hunedoara.

Cetatea oțelului din anii ’70

În anii ’60 a fost construită o nouă oțelărie Siemens-Martin (nr. 2), dotată cu opt cuptoare cu vatră, cu o capacitate de 420 de tone fiecare, și un furnal (nr. 7) cu un volum util de 1.000 de metri cubi.

Combinatul siderurgic ajunsese atunci la o producție anuală de circa două milioane de tone de oțel, iar la începutul anilor ’70, la peste trei milioane de tone de oțel – aproape jumătate din producția României. Municipiul Hunedoara, împreună cu localitățile Ghelari și Teliuc, avea atunci o populație de peste 80.000 de locuitori, din care un sfert munceau în complexul siderurgic.

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea, în etape, a numărului de salariați, de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de actualul grup ArcelorMittal.

Între timp, începând din anii ’90, numeroase capacități de producție considerate neviabile – printre care oțelăriile Siemens-Martin, Cocseria, Aglomeratorul și furnalele – au fost închise, dezafectate și demolate. La două decenii de la privatizarea și vânzarea de către statul român a combinatului siderurgic din Hunedoara, și de la marile demolări din combinat, doar o mică parte din fostul complex siderurgic a supraviețuit.