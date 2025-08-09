Un gigant din industria auto investește în piața din România și vrea să cumpere fabricile de la Pitești și Scornicești

Nemak, un gigant din industria auto, se pregătește să investească în piața din România. Compania dorește să cumpere afacerea Georg Fischer (GF) cu componente ușoare din țara noastră.

Potrivit Profit.ro, compania mexicană vrea să preia producția din România a elvețienilor de la Georg Fischer, specializați în componente ușoare.

Intrarea pe piața din România face parte dintr-o înțelegere mai mare dintre cele două companii și vizează cumpărarea a două fabrici, aflate în Pitești și Scornicești, cu aproximativ 500 de angajați.

Vânzarea producției din GF din România vine în contextul îmbunătățirii rezultatelor financiare obținute de subsidiara din țara noastră. Astfel, afacerile companiei au ajuns la aproximativ 225 milioane de lei.

În plus, îmbunătățirea situației se vede și la capitolul pierderi, fabricile înregistrând pierderi de doar 5 milioane de lei, o scădere semnificativă de la cele 56 de milioane de lei din 2023.

GF mai are o fabrică în România, pe lângă cele de la Pitești și Scornicești. Aceasta este aflată la Arad, are 163 de angajați, dar nu a fost inclusă în acordul cu gigantul mexican. Cu toate acestea, ar fi început deja procedurile de vânzare.

Nemak S.A.B. de C.V, cu sediul în Garcia, statul mexican Nuevo Leon, produce o gamă largă de piese și sisteme auto, cu accent pe piesele auto din aluminiu, în principal blocuri motor, chiulase și componente de transmisie.

Este un furnizor de nivel 1 pentru principalii producători de echipamente originale (OEM) și se numără printre cei mai mari 60 de furnizori din industria auto la nivel mondial.

Peste 90% din volumul vânzărilor a fost furnizat celor mai mari 8 producători de automobile: Ford, General Motors, Fiat-Chrysler, Volkswagen Group, Hyundai-Kia, BMW, Renault-Nissan și Daimler-Benz.

Capacitatea sa instalată se află în principal în America de Nord, unde compania are 10 fabrici în Mexic, 6 în Statele Unite și 1 în Canada. Celelalte fabrici sunt situate în Europa, în Austria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Rusia, Slovacia, Spania și Polonia; în America de Sud, în Argentina și Brazilia; și în Asia, în China și India.

Nemak este o filială a conglomeratului industrial mexican Alfa, care deține 75,24% din acțiunile Nemak, în timp ce Ford Motor Co. deține 5,45% din acțiuni, iar restul de 19,31% sunt acțiuni publice oferite la BMV.

În 2021, Nemak a câștigat un contract cu Tesla și și-a extins facilitățile de producție din Sheboygan, Wisconsin. Compania refuzase anterior o cerere din partea Tesla în 2018.