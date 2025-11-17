România, în centrul unei anchete fiscale din Grecia: companii mutate fictiv pentru a evita taxele

Autoritățile fiscale din Grecia au lansat o anchetă extinsă asupra zecilor de mii de firme elene care și-au mutat sediile în România, Bulgaria și Cipru. Suspiciunea este că relocările sunt fictive și urmăresc doar evitarea taxelor mai ridicate din Grecia.

Potrivit presei elene, peste 28.000 de companii grecești sunt vizate în prezent de verificări. Fiscul din Grecia suspectează că, în majoritatea cazurilor, mutarea sediului social este doar formală. „Marea majoritate a companiilor care au recurs la această practică nu au o prezență substanțială în țările de stabilire, dincolo de o cutie poștală sau un cont bancar”, arată autoritățile fiscale, potrivit Dnews. În realitate, activitatea comercială ar rămâne pe deplin în Grecia.

Cifrele prezentate în presa din Atena arată amploarea fenomenului: peste 18.000 de firme cu interese grecești sunt înregistrate în Bulgaria, aproximativ 8.500 în România și în jur de 1.500 în Cipru. În aceste state, înregistrarea unei companii se face rapid și cu costuri reduse, iar cotele de impozitare sunt mai mici – între 10% și 16%, față de 22% în Grecia. Tocmai aceste diferențe au încurajat numeroase companii să își transfere artificial sediul central, fără a desfășura activitate comercială reală în afara granițelor Greciei.

Cooperare strânsă cu România, Bulgaria și Cipru

Administrația fiscală greacă a intensificat verificările și a început o colaborare directă cu instituțiile fiscale din România, Bulgaria și Cipru. Potrivit surselor citate, Bulgaria trimite deja date în timp real despre noile companii înființate de cetățeni greci, ceea ce permite autorității fiscale elene (AADE) să identifice imediat transferurile suspecte.

Primele controale au scos la iveală că multe dintre firmele investigate „se ocupă exclusiv de clienți greci și nu mențin nicio infrastructură profesională substanțială în străinătate”. Au început verificări încrucișate ale veniturilor și declarațiilor fiscale, iar procesul se anunță unul de durată.

Companiile fără activitate reală, considerate „aranjamente artificiale”

Anchetatorii fiscali analizează acum substanța economică a fiecărei companii: existența unui birou real, a personalului angajat, a operațiunilor administrative și a activității comerciale în statul unde firma susține că își are sediul social.

În lipsa acestor elemente, firmele sunt încadrate drept „aranjamente artificiale”, iar profiturile lor sunt impozitate în Grecia, în baza regulii generale anti-abuz prevăzute de Legea 4174/2013. Sunt vizate și cazurile în care persoane fizice rezidente fiscal în Grecia controlează, direct sau indirect, companii din țări cu impozitare redusă, fără ca acestea să dețină o entitate operațională reală.