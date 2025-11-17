România vrea bani pentru vize. Cum funcționează sistemul în alte țări

Proiectul legislativ privind Programul „Golden Visa” reglementează condițiile de acordare a dreptului de ședere în România pentru cetățeni străini ai statelor terțe, având ca scop atragerea de investiții străine directe în România.

Conform propunerii, adoptarea acestui cadru normativ instituie o derogare de la prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și se aplică exclusiv pentru cetățeni străini care respectă cerințele specifice ale noii legi. Această inițiativă conferă pentru investitorii străini în România dreptul de ședere temporară pentru 5 ani, posibilitatea de a-și include membrii de familie în același permis, acces la rezidență permanentă după 5 ani și, ulterior, posibilitatea de a solicita cetățenie română. Totodată, programul este supus consultării publice la Senat până la data de 13 noiembrie 2025. Prezentul articol analizează cadrul legal, procedurile și condițiile necesare pentru obținere cetățenie română prin Programul „Golden Visa” și alte aspecte privitoare la acest subiect.

Obiectul și scopul Programului „Golden Visa”

Programul „Golden Visa” reprezintă o procedură specială de acordare a unui permis de ședere temporară, bazată pe realizarea unei investiții pasive pe teritoriul României de către un investitor din afara spațiului UE, SEE (Spațiul Economic European) sau Confederația Elvețiană. Tipurile de investiții eligibile sunt strict definite și includ achiziția de titluri de stat românești, achiziția de proprietăți imobiliare, investiții în fonduri de investiții autorizate de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) sau achiziția de acțiuni la companii românești listate la Bursa de Valori București.

Toate aceste tipuri de investiții impun un prag valoric minim de 400.000 de euro sau echivalentul în lei, iar investiția trebuie menținută pe o durată de cel puțin 5 ani, esențială pentru menținerea permisului de ședere. Prin această inițiativă, Guvernul României urmărește să devină o destinație atractivă pentru investitorii străini în România, generând capital străin și stimulând dezvoltarea economică locală. Mai mult decât atât, prin ordin comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Afacerilor Interne pot fi stabilite și alte forme de investiții eligibile, cu ajustarea corespunzătoare a pragului valoric de 400.000 euro.

Condiții de eligibilitate și procedura de aplicare

Pentru a solicita participarea la Programul „Golden Visa”, cetățeni străini trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care: vârsta minimă de 18 ani, să dețină un document de trecere a frontierei valabil, să nu aibă semnalări în Sistemul informatic național sau în Sistemul de informații Schengen, să nu fi fost condamnați definitiv pentru fapte penale comise cu intenție în țara de proveniență și să nu facă obiectul unor cercetări penale în curs. O condiție esențială este cea referitoare la securitatea națională, cetățeni străini aplicanți să nu prezinte un pericol pentru securitatea României sau a partenerilor strategici.

În același timp, solicitantul trebuie să dovedească proveniența fondurilor ce vor fi folosite pentru investiție și să dețină o asigurare medicală valabilă pe teritoriul României. Cererea se depune la misiunea diplomatică sau la serviciul imigrări (Inspectoratul General pentru Imigrări), iar dosarul trebuie să conțină, printre altele, documente privind disponibilitatea fondurilor, cazier judiciar și documente care atestă legătura de familie, dacă este cazul.

Monitorizarea investițiilor și drepturile conferite

Dreptul de ședere temporară acordat prin Programul „Golden Visa” este valabil 5 ani și nu impune o durată minimă de ședere efectivă anuală, însă menținerea investiției străine pe toată perioada este obligatorie. După 5 ani, investitorii străini în România au acces la rezidență permanentă și la posibilitatea de a solicita cetățenie română, în condițiile Legii cetățeniei române nr. 21/1991. Monitorizarea investițiilor se realizează de către Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), care verifică tipul, valoarea și durata investiției și eliberează certificate de conformitate.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) este autoritatea responsabilă cu acordarea, prelungirea sau retragerea dreptului de ședere, acționând în colaborare cu ARICE și cu instituțiile de securitate națională. În vederea soluționării cererilor, IGI consultă obligatoriu Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Informații Externe (SIE) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Revocarea, conformitatea și riscurile juridice

Menținerea permisului de ședere este strict condiționată de păstrarea investiției timp de cel puțin 5 ani. În cazul retragerii parțiale sau totale a investiției înainte de termen, dreptul de ședere poate fi revocat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Cu toate acestea, revocarea poate fi evitată dacă investitorul înlocuiește investiția retrasă cu o altă investiție eligibilă de valoare egală în termen de 60 de zile. Un risc major de revocare intervine dacă permisul a fost obținut pe baza unor declarații false sau documente falsificate, caz în care dreptul de ședere este revocat de drept, fără posibilitate de reînnoire.

Totodată, dreptul de ședere poate fi revocat din rațiuni de securitate națională sau dacă solicitantul este implicat în activități care constituie amenințări la adresa securității României sau a partenerilor strategici, în orice etapă a procedurii. Autoritățile competente, inclusiv IGI, colaborează instituțional cu Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și instituțiile de securitate națională și de control financiar pentru a asigura conformitatea.

„Noile măsuri destinate stimulării investițiilor străine necesită o implementare riguroasă, care trebuie abordată cu atenție sporită pentru a evita lacunele de conformitate legislativă și pentru a preveni riscurile asociate cu integritatea fondurilor”, a declarat Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În concluzie, Programul „Golden Visa” reprezintă o oportunitate strategică pentru atragerea de capital străin și pentru investitorii străini în România. Succesul obținerii rezidenței depinde de îndeplinirea strictă a condițiilor de eligibilitate și de conformitate, sub supravegherea IGI și ARICE, cu avizul instituțiilor de securitate națională, dreptul de ședere fiind condiționat de menținerea investiției străine în România timp de 5 ani, deschizând ulterior calea spre cetățenia română.

Top 17 țări care oferă vize de aur

1. Portugalia

Portugalia este țara cu unul dintre cele mai bune programe europene de vize de aur. Viza de aur pentru Portugalia permite cetățenilor din afara UE să obțină rezidența pe termen lung sau permanentă în Portugalia prin efectuarea unei investiții de afaceri eligibile.

După ce dețin o viză de aur portugheză timp de 5 ani, investitorii străini și familiile acestora pot solicita cetățenia și rezidența permanentă în Portugalia.

Opțiunile de investiții:

Investiție de 500.000 EUR într-o afacere sau înregistrare a unei societăți portugheze existente.

Donație de 250.000 de euro pentru arte sau reconstrucția patrimoniului național.

Înființați o afacere care creează cel puțin zece locuri de muncă pentru cetățenii portughezi.

500.000 de euro vor fi alocați activităților de cercetare desfășurate de instituțiile de cercetare științifică integrate în sistemul științific și tehnologic național.

2. Grecia

Programul Golden Visa al Greciei îi primește pe cetățenii din afara UE/SEE care doresc să investească în țară și să se bucure de avantajele vieții în Grecia.

Cei care participă la programele de vize pentru investitori din Grecia pot călători, de asemenea, fără viză în alte țări ale UE. Persoanele pot solicita rezidența permanentă după cinci ani, iar după ce locuiesc în Grecia timp de șapte ani, este posibilă și obținerea cetățeniei grecești.

Opțiunile de investiții includ:

Achiziționați proprietăți imobiliare în valoare de minimum 250.000 EUR (sau 500.000 EUR în zonele cu cerere mare, cum ar fi anumite zone din Atena, Mykonos, Santorini și Salonic).

Un contract de leasing pe 10 ani de cel puțin 250.000 EUR pentru spații de cazare hoteliere sau proprietăți turistice.

Investește minimum 400.000 EUR în obligațiuni guvernamentale grecești, acțiuni ale unor obligațiuni corporative ale unor companii grecești, fonduri de investiții sau fonduri de capital de risc din Grecia.

Depuneți cel puțin 400.000 de euro într-o bancă din Grecia.

3. Malta

Programul de rezidență permanentă prin investiții în Malta (Programul de rezidență permanentă din Malta - MPRP) este una dintre cele mai ieftine rute ale UE către rezidența permanentă.

Această țară vorbitoare de limbă engleză din spațiul Schengen este atractivă pentru investitorii din SUA și Marea Britanie.

Programul de rezidență permanentă din Malta oferă călătorii fără viză în spațiul Schengen timp de 90 din 180 de zile.

Programul de rezidență permanentă din Malta oferă următoarele opțiuni de investiții:

O achiziție de bunuri imobiliare în valoare de 375.000 € sau un contract de leasing imobiliar în valoare de 14.000 €.

O contribuție guvernamentală de 30.000 € (în caz de achiziționare) sau 60.000 € (în caz de închiriere)

Donație de 2.000 €.

O taxă administrativă de 50.000 EUR (achitată în două rate pe parcursul depunerii cererii)

Fiecare adult suplimentar aflat în întreținerea aplicației va avea nevoie de 10.000 EUR.

4. Cipru

Programul Cyprus Golden Visa este o cale rapidă către obținerea cetățeniei europene. În doar câteva luni, investitorii străini pot obține un permis de ședere pe termen nelimitat în Cipru, în cazul unei investiții de 300.000 de euro în economia cipriotă.

Schema de rezidență permanentă în Cipru permite investitorilor să includă membrii familiei apropiate în cererile lor. Alte beneficii includ educație de calitate și călătorii în spațiul Schengen al Europei. Cipru are, de asemenea, un sistem fiscal favorabil atât pentru rezidenți, cât și pentru nerezidenți.

Opțiunile de investiții eligibile pentru obținerea Vizei de Aur pentru Cipru sunt:

Achiziționați o proprietate rezidențială în valoare de cel puțin 300.000 de euro.

Achiziționați o proprietate comercială în valoare de cel puțin 300.000 de euro.

Plasați o investiție minimă de 300.000 EUR în capitalul social al unei companii cipriote.

Plasați o investiție minimă de 300.000 EUR în unități ale unei organizații de investiții colective din Cipru (de exemplu, AIF, AIFLNP, RAIF).

5. Italia

Viza de Aur pentru Italia, sau Viza de Investitor pentru Italia, permite solicitanților și membrilor apropiați ai familiilor acestora să dețină rezidența într-o țară a UE.

Mai mult, Viza de Aur pentru Italia oferă titularilor acces fără viză în spațiul Schengen atunci când călătoresc. Are un timp de procesare rapid și nu există cerințe de ședere.

Patru investiții începând de la 250.000 EUR sunt disponibile în cadrul schemei Golden Visa pentru Italia:

Investind cel puțin 2 milioane de euro în obligațiuni guvernamentale.

Achiziționarea de obligațiuni sau acțiuni corporative în valoare de 500.000 EUR.

Investind 250.000 de euro într-un startup inovator.

Efectuarea unei donații filantropice de cel puțin 1 milion de euro.

6. Letonia

Programul „Viza de Aur” al Letoniei se adresează cetățenilor din afara UE care doresc rezidența în Letonia și, eventual, în UE în sens larg. Este atractiv deoarece permite străinilor să se bucure de viață într-o țară frumoasă și accesibilă ca preț.

Viza de Aur pentru Letonia oferă investitorilor și un permis de ședere pe 5 ani, fără cerința de rezidență.

Opțiuni de investiții pentru Viza de Aur a Letoniei:

Investiție de afaceri de 50.000 EUR într-o companie letonă.

Investiție de 250.000 de euro în imobiliare.

7. Ungaria

Viza de Aur pentru Ungaria este unul dintre cele mai noi programe europene de investiții. De asemenea, se adresează cetățenilor din afara UE și din afara SEE care doresc rezidența europeană și oferă un permis de ședere pe zece ani. Aceasta oferă investitorilor acces la spațiul Schengen, precum și oportunitatea de a trăi și lucra în Europa.

Acestea sunt opțiunile de investiții disponibile:

Achiziția de unități de fond imobiliar pentru cel puțin 250.000 €.

Donație de 1.000.000 de euro către o instituție de învățământ superior.

8. Serbia

Programul de rezidență prin investiții din Serbia se concentrează pe investițiile imobiliare. Deși nu există o sumă minimă cerută, solicitanții trebuie să achiziționeze proprietăți imobiliare pentru a se califica.

Programul este ideal pentru cei interesați de rezidența într-o țară cu un cost al vieții scăzut, asistență medicală și educație gratuite și o locație strategică în Europa.

Opțiuni de investiții:

Achiziționarea de apartamente

Achiziționarea de case

Achiziționarea de proprietăți comerciale

9. Statele Unite

Statele Unite oferă două programe de vize pentru investitori: viza EB5 pentru SUA și viza E2 pentru SUA . Aceste programe permit investitorilor să obțină statut de rezidență legală în Statele Unite, cu condiția să contribuie substanțial la economia SUA.

Viza EB5 oferă o cale către cetățenia americană cu cel puțin 5 ani de rezidență, în timp ce viza E2 permite investitorilor să înceapă sau să extindă afaceri în SUA. Ambele vize acordă o carte verde , privilegii de muncă și incluziune familială.

Cerințe de investiții:

Viză EB5: Cel puțin 1,05 milioane USD (sau 800.000 USD într-o zonă de angajare vizată) sau investiție într-un proiect al unui Centru Regional EB5 aprobat de guvern.

Viză E2: De obicei, valoarea inițială este de 100.000 USD într-o afacere din SUA. Trebuie să dețineți cel puțin 50% din afacere sau să dețineți o participație majoritară.

10. Canada

Programul de vize pentru start-up-uri din Canada este conceput pentru antreprenorii care doresc să înființeze o afacere în Canada. Acesta vizează idei de afaceri inovatoare care pot crea locuri de muncă pentru canadieni. Candidații selectați primesc rezidența permanentă, oferind o cale către cetățenia canadiană.

Pentru a se califica, candidații trebuie:

să aibă o idee de afaceri susținută de o organizație desemnată, cum ar fi un fond de capital de risc, un grup de investitori providențiali sau un incubator de afaceri.

să îndeplinească cerințele lingvistice minime (engleză sau franceză).

Să aibă suficiente fonduri pentru a vă stabili în Canada.

11. Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite oferă singura viză de aur a Emiratelor Arabe Unite din Orientul Mijlociu. Aceasta oferă o oportunitate unică investitorilor străini și profesioniștilor calificați de a obține rezidența pe termen lung prin efectuarea de investiții calificate pentru o perioadă de cinci până la 10 ani.

Guvernul Emiratelor Arabe Unite are un set de criterii de eligibilitate care trebuie îndeplinite împreună cu unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de investiții:

Investiții de 2 milioane AED (545.000 USD) în investiții imobiliare în zone desemnate.

Operarea unei afaceri consacrate ca partener, cu o cifră de afaceri de cel puțin 100.000 AED (aproximativ 27.000 USD).

Primirea de sprijin de la un incubator de afaceri din Emiratele Arabe Unite pentru o afacere inovatoare evaluată la cel puțin 500.000 AED (aproximativ 136.000 USD).

solicitantul vizei să fie un talent specializat remarcabil în domenii specifice, inclusiv sport, cultură, asistență medicală, artă, știință și inginerie.

12. Antigua și Barbuda

Programul de cetățenie prin investiții din Antigua și Barbuda este o modalitate populară și ieftină de a obține unul dintre pașapoartele din Caraibe. Investitorii au oportunitatea unică de a solicita cetățenia în doar câteva luni.

Candidații care doresc să dobândească cetățenia din Antigua și Barbuda pot alege una dintre următoarele opțiuni de investiții:

să contribuie cu cel puțin 230.000 de dolari la Fondul Național de Dezvoltare (FDN), un fond guvernamental.

să achiziționeze de proprietăți imobiliare aprobate de guvern, în valoare de minimum 200.000 USD.

să aibă o contribuție minimă de 260.000 USD la Fondul Universității din Indiile de Vest.

13. Dominicană

Programul de cetățenie dominicană prin investiții a devenit popular datorită timpului rapid de procesare și cerințelor flexibile. În doar câteva luni, investitorii calificați pot obține un pașaport Dominican, dublă cetățenie , călătorii fără viză în peste 140 de țări și beneficii fiscale atractive.

Acestea sunt opțiunile de investiții:

O contribuție la Fondul de Diversificare Economică (FED), care sprijină proiecte din sectorul public și privat din Dominica.

O contribuție minimă de 200.000 USD pentru un singur solicitant și 250.000 USD pentru o familie de patru persoane.

Achiziționarea de proprietăți imobiliare aprobate de guvern cu o valoare minimă de 200.000 USD.

14. St. Kitts și Nevis

Programul de cetățenie prin investiții din St. Kitts și Nevis oferă investitorilor și familiilor acestora un pașaport de aur în câteva luni, în schimbul unei contribuții la națiune în valoare minimă de 250.000 de dolari.

Programul de cetățenie prin investiții al țării oferă călătorii fără vize în peste 150 de țări, timpi rapizi de procesare a cererilor și nicio cerință de rezidență.

Opțiunile de investiții includ:

Investește cel puțin 250.000 de dolari în Contribuția Statului Insular Durabil (SISC).

Investește cel puțin 400.000 de dolari în acțiuni ale unei proprietăți imobiliare.

O investiție minimă de 400.000 USD în proprietăți aprobate, cum ar fi hoteluri, vile și unități de condominiu.

O achiziție de locuință în calitate de proprietar unic, cu o valoare minimă de 800.000 USD, care poate fi revândută după cinci ani.

15. Sfânta Lucia

Programul St Lucia Citizenship by Investment oferă investitorilor și membrilor familiilor acestora un pașaport St Lucia, care oferă acces fără vize în peste 145 de țări. De asemenea, programul are timpi rapizi de procesare și nu necesită rezidență.

În plus, cetățenia oferă acces la beneficii fiscale, educație publică și servicii medicale într-un mediu stabil din punct de vedere politic și frumos.

Acestea sunt opțiunile de investiții:

Investește minimum 300.000 de dolari în proiecte imobiliare aprobate de guvern. Proprietatea trebuie deținută timp de cel puțin 5 ani.

Faceți o contribuție nerambursabilă la Fondul Economic Național (NEF) de cel puțin 240.000 USD.

Investiție de cel puțin 3,5 milioane de dolari într-un proiect de întreprindere în St. Lucia.

16. Grenada

Programul Cetățenie în Grenada prin investiție în 2013, acesta a oferit persoanelor eligibile și membrilor familiilor acestora oportunitatea de a solicita cetățenia și un pașaport din Grenada în schimbul unei investiții în economia insulei.

Iată opțiunile de investiții disponibile:

Investiție de cel puțin 235.000 de dolari în Fondul Național de Transformare.

Investiție de cel puțin 270.000 de dolari în acțiuni ale proiectelor imobiliare din Grenada.

Investiție de cel puțin 350.000 de dolari într-un proiect imobiliar aprobat de guvern.

17. Vanuatu

Cetățenia din Vanuatu prin investiții este unul dintre cele mai atractive programe din lume. Principalul avantaj este că are cel mai scurt timp de procesare pentru cetățenie, ceea ce înseamnă că investitorii pot obține un al doilea pașaport în doar una până la două luni.

Pe lângă procesul simplu, oferă investitorilor călătorii fără vize în peste 130 de țări și avantaje fiscale, inclusiv lipsa impozitului pe venit sau pe câștigurile de capital.

Acestea sunt opțiunile de investiții disponibile: