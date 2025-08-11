search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

O companie din Ungaria deschide o mină de sare în România

0
0
Publicat:

O companie din Ungaria se pregătește să deschidă o mină de sare în România, la Valea Florilor, județul Cluj. Potrivit presei maghiare, compania a câștigat concesiunea în 2024.

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

Extracția sării din zonă ar putea fi continuată timp de secole, a declarat pentru portfolio.hu Márton Veres, un reprezentant al companiei. Salt-Veres Zrt. este deținută de tatăl său, iar compania este unicul proprietar al societății Diana Exploatări Miniere SRL din România, care deține concesiunea minieră, scrie Profit.ro.

După cum a spus Márton Veres, procesul de solicitare a drepturilor de exploatare a fost lansat în 2009, dar licența a fost obținută abia în decembrie anul trecut.

Războiul ruso-ucrainean și închiderea minelor ucrainene au dat piața peste cap. Aproape 2 milioane de tone de sare s-au pierdut din regiune, care trebuie înlocuită din alte părți”, a spus expertul.

Mina de la Valea Florilor a fost explorată în 1980-1981, în perioada lui Ceaușescu.

„Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme – adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării.

În lucrările ulterioare doi ingineri minieri transilvăneni au avut un rol important: Zoltán Ambrus și profesorul József András. Lor trebuie să le mulțumim pentru alegerea bună a concesiunii pe care a făcut-o tatăl meu la acea vreme”, a spus Márton Veres.

Dreptul de exploatare este de 20 de ani

Dreptul de exploatare este valabil 20 de ani, după care poate fi prelungit la fiecare 5 ani. În această perioadă, se estimează că pot fi extrase economic 30 de milioane de tone.

Conform studiilor geologice, rezerva totală este mult mai mare, chiar de sute de milioane de tone. Astfel, extracția din acest zăcământ poate fi continuată pe termen lung, chiar și timp de secole.

În prezent deținem licența de producție, ceea ce nu înseamnă încă deschiderea minei – procedura de autorizare este în curs de desfășurare, la finalul căreia putem primi licența de deschidere.

Conform legii, trebuie să așteptăm 330 de zile, astfel că putem deschide mina, probabil, până la sfârșitul anului 2025. Scopul nostru este să atingem capacitatea anuală de 800 de mii de tone în 2-3 ani și să asigurăm o producție continuă, stabilă și ieftină”, a adăugat Márton Veres.

Compania va lucra cu combine electrice, într-un sistem închis, automatizat, cu structuri autoportante, cu o prezență umană minimă.

Proiectul poate fi operat de 30-35 de persoane în două ture, iar producția și procesarea vor avea loc în întregime în subteran, astfel încât locuitorii nu vor trebui să se confrunte nici măcar cu poluarea fonică.

Alimentarea cu energie va fi de asemenea asigurată într-o măsură semnificativă cu energie regenerabilă, astfel amprenta ecologică a minei va fi minimă, iar astfel expunerea lor la prețurile energiei va fi de asemenea diminuată.

Mina va arăta complet diferit față de mina de sare de la Praid, recent închisă din cauza dezastrului produs recent. După cum a spus Márton Veres, diferența este uriașă. Aceasta va fi o mină industrială nouă și modernă. Mina de la Praid este o zonă care a fost exploatată timp de sute de ani, unde producția de sablare a continuat până în ultimii câțiva ani.

Iar partea comercială a proiectului constă în faptul că cererea de sare în România este în prezent de aproximativ 1,5 milioane de tone, care este acoperită în mare parte de compania de stat Salrom, prin intermediul a 7-8 mine. Această mină va avea o capacitate foarte mare, de 800 de mii de tone pe an, ceea ce ar acoperi 80-90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau întreaga cerere a Slovaciei, Croației și Serbiei la un loc.

Însă, datorită purității ridicate a sării, piața-țintă a companiei ar putea fi și industria chimică, industria farmaceutică și industria alimentară, dar sarea ar putea fi folosită chiar și în hrana pentru animale și ca material antiderapant pe drumuri pe timpul iernii. Puritatea ridicată este deosebit de avantajoasă, deoarece nu este necesară o purificare suplimentară, ceea ce înseamnă economii majore de costuri.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
Scandal uriaș! Acuzații grave de spălare de bani zguduie Vaticanul
mediafax.ro
image
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
fanatik.ro
image
Cine este Rareș Achiriloaie. A încasat patru salarii de la stat conform declarației de avere de anul trecut
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
După 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotărât! Georgina Rodriguez a făcut anunțul cel mare
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Celebrul actor care a ajuns să locuiască în mașină! Făcea furori înainte, dar acum e schimbat radical
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Oprire sau staționare? Confuzia din trafic care îi costă scump pe șoferii români
playtech.ro
image
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
PSD renunță la propria decizie privind pensiile. Simona Bucura-Oprescu semnase pentru modificarea legii
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice