Tribunalul București a respins cererea AnimaWings de intrare în insolvență. Decizia nu este definitivă

Tribunalul București a respins miercuri, 14 octombrie, cererea depusă de compania aeriană AnimaWings privind intrarea în insolvență. Decizia nu este definitivă.

Foto: AnimaWings

„În baza art.67 alin.2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenţei.

Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internaţional Craiova, Aeroportul Internaţional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru şi Asociaţii, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi Bucureşti SA şi acordă termen pentru soluţionarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00.

Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi Bucureşti SA cu menţiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancţiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri şi înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare”, se arată în decizia tribunalului.

Presiunile financiare invocate de AnimaWings

Pe 30 septembrie, AnimaWings a inițiat procedura de reorganizare judiciară, în încercarea de a-și proteja activitatea, de a-și restructura obligațiile financiare și de a-și stabiliza operațiunile.

Compania anunța că nu își suspendă activitatea și că va continua să opereze zboruri, însă programul ar putea suferi modificări în perioada următoare.

Presiunile au fost amplificate, susține compania, de contextul economic dificil, scăderea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor cu petrolul, care au majorat cheltuielile de operare din industria aviatică.

În aceste condiții, AnimaWings spune că structura sa financiară a ajuns temporar într-un punct în care are nevoie de protecția oferită de procedura de reorganizare judiciară pentru a-și putea restructura obligațiile și continua activitatea.

În prezent, AnimaWings operează cu două aeronave Airbus A320 disponibile. Compania spune că încearcă să păstreze cât mai multe dintre zborurile și rutele deja programate.

CEO-ul AnimaWings: „Este o decizie dificilă, dar necesară”

CEO-ul AnimaWings, Marius Pandel, spune că procedura reprezintă o soluție prin care compania încearcă să își protejeze activitatea și să depășească perioada de dificultate financiară.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acționăm noi, responsabil, și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings.

Prioritatea imediată sunt pasagerii noștri și menținerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, a declarat Marius Pandel.