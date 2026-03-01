Transportul maritim, afectat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Mari companii suspendă navigaţia prin Golf

Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf, invocând situaţia de securitate în continuă schimbare din Orientul Mijlociu, informează The Guardian.

Compania franceză CMA CGM a anunţat că a ordonat tuturor navelor sale aflate în Golful Persic şi celor care se îndreptau spre această zonă să se refugieze „cu efect imediat”. De asemenea, operatorul a suspendat trecerea prin Canalul Suez până la noi ordine.

La rândul său, Hapag-Lloyd a anunţat că opreşte tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz, care leagă Golful de marea liberă, „până la noi ordine”.

Şi grupul danez Maersk şi-a avertizat clienţii cu privire la posibile întârzieri în livrări, în contextul redirecţionării navelor pentru a evita zonele de risc.

Deciziile vin după ce liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi ale Statelor Unite asupra Iranului, potrivit anunţului făcut de Donald Trump şi confirmat ulterior de presa iraniană de stat.

Regiunea se confruntă cu o escaladare rapidă a violenţelor, Teheranul ripostând cu lansări de rachete asupra Israelului şi asupra unor state din Golf, ceea ce amplifică temerile privind extinderea conflictului şi perturbarea fluxurilor comerciale globale.