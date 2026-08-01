Prețul motorinei a urcat la 10,68 lei în Capitală. Clujul, lovit de cele mai mari scumpiri

Prețurile la carburanți au continuat să crească sâmbătă, 1 august, în mai multe orașe din România. Cele mai mari majorări s-au înregistrat la motorină, care s-a scumpit cu până la 20 de bani pe litru, în timp ce benzina a crescut cu până la 15 bani, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În București, doar Lukoil a modificat prețurile față de ziua precedentă, majorând motorina standard cu 15 bani, până la 10,68 lei/l, cel mai ridicat preț din Capitală. Benzina standard la aceeași companie a rămas la 9,44 lei/l.

Cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,36 lei/l, practicat de Petrom și Socar. Rompetrol, OMV și Mol mențin prețul la 9,42 lei/l, în timp ce Lukoil vinde benzina cu 9,44 lei/l.

La motorină, cele mai mici prețuri sunt de 10,42 lei/l, la Petrom și Socar. Mol afișează 10,47 lei/l, iar OMV și Rompetrol 10,48 lei/l. Lukoil rămâne cea mai scumpă opțiune, cu 10,68 lei/l, după majorarea de sâmbătă.

Cluj-Napoca și Timișoara, printre orașele cu cele mai mari scumpiri

La nivelul principalelor orașe, cele mai importante creșteri au fost înregistrate la Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca: benzina standard a urcat de la 9,26 la 9,41 lei/l (+0,15 lei), iar motorina de la 10,27 la 10,47 lei/l (+0,20 lei).

Timișoara: benzina a crescut de la 9,26 la 9,33 lei/l (+0,07 lei), iar motorina de la 10,33 la 10,38 lei/l (+0,05 lei).

București, Iași și Constanța: benzina rămâne la 9,36 lei/l, iar motorina la 10,42 lei/l, în cazul celor mai mici prețuri afișate.

Unde sunt cei mai ieftini carburanți din România

Cea mai ieftină benzină standard din țară costă 8,74 lei/l și este disponibilă la o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț rămâne 9,14 lei/l, afișat de o stație Gazprom, nivel care s-a menținut în ultimele trei săptămâni.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării, operatorii modificând uneori tarifele de mai multe ori pe parcursul unei zile.

Scumpirile vin după ce România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană în ultimul an. Potrivit celor mai recente date Eurostat, țara noastră se află pe locul al doilea în UE în ceea ce privește ritmul de majorare a prețurilor la combustibili.