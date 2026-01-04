Criză de șoferi de TIR în România: 900 de profesioniști așteptați în 2026. Ce salarii primesc și din ce țări sunt recrutați

Deficitul acut de șoferi profesioniști schimbă rapid harta transporturilor rutiere din Europa, iar România se află tot mai clar în centrul acestei transformări. Pentru anul 2026, încă 900 de șoferi de TIR din Asia sunt așteptați să ajungă pe piața locală, ca răspuns direct la lipsa severă de personal din acest sector strategic.

Interesul crescut al șoferilor asiatici pentru România, coroborat cu politicile de deschidere către forța de muncă non-UE, consolidează poziția țării ca destinație de referință pentru transportul rutier internațional.

Recrutările sunt derulate de Work from Asia, compania care a semnat anul trecut un acord special cu guvernul filipinez pentru aducerea în România a 3.000 de șoferi de TIR, unul dintre cele mai ample parteneriate de acest tip realizate până în prezent. Pentru 2026, compania anunță extinderea recrutării către mai multe state asiatice, cu un obiectiv total de 900 de șoferi.

Aduși din Filipine, Indonezia, India, Sri Lanka și Nepal

„Pentru noul an, extindem recrutarea șoferilor de TIR și în alte țări din Asia. Pe lângă Filipine, vom recruta și din Indonezia, India, Sri Lanka și Nepal”, a declarat pentru „Adevărul” Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul” în Româania, șoferii de TIR aduși din țări din afara UE sunt plătiți cu 850-1.500 de euro, în timp ce salariul mediu în UE pentru șoferii de TIR este cuprins între 2.300 și 2.500 de euro.

Potrivit specialistului în recrutare, experiența cu șoferii filipinezi recrutați până acum confirmă eficiența acestui model. „Șoferii filipinezi s-au integrat perfect. Majoritatea sunt deja detașați pe curse internaționale în Uniunea Europeană, se auto-recomandă colegilor și avem din ce în ce mai mulți aplicanți”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh pentru „Adevărul”, precizând că pentru anul 2026, și-a propus plasarea a 600 de șoferi filipinezi și a 300 de șoferi din alte țări asiatice.

Această extindere are loc într-un context mai larg al pieței muncii din România, tot mai dependentă de forța de muncă din afara Uniunii Europene. Pentru anul viitor, Guvernul a aprobat un nou contingent de 90.000 de muncitori străini, destinat acoperirii deficitului din sectoare-cheie precum transporturile, construcțiile, HoReCa și producția. Transportul rutier rămâne unul dintre domeniile cele mai afectate, deficitul de șoferi profesioniști fiind estimat la zeci de mii de posturi neocupate.

În același timp, pentru anul viitor sunt așteptate schimbări importante în cadrul legislativ care reglementează recrutarea și plasarea forței de muncă din afara Uniunii Europene.

„Așteptăm implementarea Ordonanței de Urgență și a normelor operaționale pentru a intra pe linie dreaptă de lucru. Preconizăm un delay operațional de una până la două luni, în funcție de modul în care va fi implementată”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh. Acesta a explicat că, după aprobarea și publicarea actelor normative în Monitorul Oficial, va urma o perioadă de acreditare atât pentru agențiile de recrutare, cât și pentru angajatorii cu care acestea colaborează. „Vor exista amânări operaționale, deoarece se vor anula mii de cereri deja depuse la IGI, cu programări stabilite pentru primăvară”, a mai precizat el.

În acest context, România își consolidează statutul de destinație stabilă și atractivă pentru șoferii de TIR din Asia, devenind tot mai frecvent un punct de plecare pentru activitatea de transport rutier internațional în Uniunea Europeană.

Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de muncitori străini, pentru 2026

Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat ministrul Muncii în seara zilei de 30 decembrie.

„Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă”, precizează instituţia într-un comunicat.

Guvern: Este nevoie de peste 11.000 de șoferi de TIR

Principalele domenii de activitate afectate de lipsa de personal sunt: curier (26.275), manipulant mărfuri (20.912), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (20.484), muncitori în construcţia de clădiri (17.799), lucrător comercial (16.246), şofer de autoturisme şi camionete (12.237), ajutor bucătar (12.077), conducător auto transport rutier de mărfuri (11.135), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (10.878) şi agent de securitate (10.438).

În acelaşi timp, până la data de 30 septembrie 2025, au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detaşare pentru lucrători străini, iar în curs de soluţionare erau 7.418 de solicitări, conform Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Prin comparaţie, în 2024 au fost emise 105.977 avize de angajare/detaşare. În aceeaşi perioadă de referinţă, au fost eliberate 61.954 permise de şedere temporară în scop de angajare şi 156 de permise de şedere în scop de detaşare, faţă de 110.365, respectiv 339 în anul 2024.

De asemenea, datele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe arată că, până în 26 septembrie 2025, au fost eliberate 42.544 de vize pentru angajare în muncă cetăţenilor străini care urmau să intre în România şi au fost respinse 9.851 cereri de eliberare a vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă/detaşare. Un număr de 272 de astfel de vize au fost anulate/revocate, iar 4.648 de cereri sunt în curs de soluţionare.

Conform Inspecţiei Muncii, numărul de contracte individuale de muncă (CIM) noi ale salariaţilor cetăţeni ai unor state din afara Uniunii Europene, încheiate în perioada 1 ianuarie – 25 septembrie 2025, a fost de 73.213. În anul 2024, numărul total de CIM noi a fost de 98.966.

Contingentul de lucrători străini se stabileşte anual sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii.