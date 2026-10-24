 Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit | adevarul.ro
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Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit

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Perioada de Black Friday îi pune pe cumpărători în fața a mii de oferte, însă un procent mare afișat pe pagina unui produs nu înseamnă automat că acesta are cel mai bun preț. Cumpărătorii pot evita deciziile luate în grabă dacă își pregătesc din timp conturile pe magazinele online, pot salva produsele de interes și pot urmări evoluția prețurilor înainte de începerea campaniilor de reduceri.

Un afiș cu mesajul „Black Friday Sale”, așezat deasupra unui ceas analogic, pe un fundal negru.
Black Friday 2026. Cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice prețurile înainte de profita de reduceri. Foto: arhivă

Primul pas pentru cumpărăturile de Black Friday este crearea unui cont pe magazinele online de unde urmează să fie achiziționate produsele. Datele de contact trebuie să fie corecte, iar adresa de livrare ar trebui verificată înainte de începerea campaniei. În cazul platformelor care permit salvarea unei metode de plată, această opțiune poate simplifica finalizarea comenzii.

Pentru securitatea contului, este recomandată activarea autentificării în doi pași, acolo unde această funcție este disponibilă, precum și folosirea unor parole diferite pentru fiecare platformă. În perioada promoțiilor, cumpărătorii trebuie să fie atenți la mesajele care solicită datele cardului sau parole prin linkuri primite prin SMS ori e-mail. Accesarea directă a site-urilor oficiale reduce riscul de a ajunge pe pagini false care imită magazine cunoscute.

O altă măsură utilă este alcătuirea unei liste cu produsele dorite și notarea prețurilor înainte de începerea reducerilor. Funcțiile de favorite și alertele de preț disponibile pe unele platforme pot ajuta la urmărirea modificărilor. Compararea acestor informații cu prețurile din timpul campaniei permite o evaluare mai clară a ofertelor.

Cum pot afla cumpărătorii dacă prețul unui produs a scăzut cu adevărat

Consumatorii pot începe să urmărească din timp produsele pe care vor să le cumpere. O metodă simplă este să noteze prețul actual, să salveze pagina produsului sau să facă o captură de ecran, apoi să compare informațiile cu prețul afișat în timpul campaniei.

Pentru o verificare mai detaliată, pot consulta istoricul prețurilor. Platforma Pricy.ro permite consultarea evoluției prețurilor pentru numeroase produse și magazine online. În funcție de produs și de datele disponibile, utilizatorii pot vedea variațiile din ultimele luni și pot evalua dacă prețul din campanie este avantajos față de cel practicat anterior.

O alternativă este Compari.ro, unde pot fi comparate ofertele mai multor comercianți pentru același produs. Pentru o comparație corectă, trebuie verificat modelul exact, inclusiv capacitatea, culoarea și celelalte caracteristici relevante. Două produse care arată similar pot avea specificații diferite și, implicit, prețuri diferite.

Unele platforme oferă și alerte de preț, care îi anunță pe utilizatori când un produs ajunge la suma dorită. Astfel, cumpărătorii își pot stabili un buget și pot urmări ofertele fără să fie nevoiți să verifice permanent paginile magazinelor. Înainte de finalizarea comenzii, este important să verifice prețul direct pe site-ul comerciantului și eventualele costuri de livrare.

Black Friday 2026 se schimbă în România: reducerile încep mai devreme și se întind pe săptămâni

Ce înseamnă cel mai mic preț din ultimele 30 de zile

În România, regulile privind anunțarea reducerilor prevăd că prețul anterior folosit ca referință, este, în general, cel mai mic preț practicat de comerciant pentru produsul respectiv în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii. Regula este prevăzută de legislația privind indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor.

Asta înseamnă că procentul de reducere trebuie analizat în raport cu prețul de referință relevant, nu doar cu o sumă mai mare afișată lângă prețul actual. Prețul recomandat de producător poate oferi un reper suplimentar, dar nu arată sigur cât a plătit în mod obișnuit un cumpărător pentru acel produs.

Pentru explicații suplimentare, consumatorii pot consulta informațiile publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care recomandă verificarea prețurilor obișnuite și compararea ofertelor înainte de cumpărare.

La ce să fie atent un consumator înainte să plaseze comanda

Prețul produsului nu este singurul criteriu de care trebuie să țină cont cumpărătorii. Costurile de transport, termenul de livrare, disponibilitatea în stoc și condițiile de retur pot influența costul final al achiziției. De asemenea, este important să verifice dacă produsul este comercializat direct de magazin sau de un partener Marketplace, deoarece condițiile de vânzare pot varia.

În cazul comenzilor online, informațiile despre retur și garanție trebuie consultate înainte de finalizarea plății. Cumpărătorii nu ar trebui să presupună că toate produsele beneficiază de aceleași condiții și nici să se bazeze doar pe recenziile publicate pe pagina comerciantului.

Un alt aspect important este stabilirea unui buget înainte de începerea campaniei. Ofertele limitate în timp pot încuraja deciziile rapide, însă o reducere nu reprezintă neapărat o economie dacă produsul respectiv nu se află printre achizițiile de care consumatorul are nevoie.

Cum pot proceda consumatorii dacă observă o reducere suspectă

Dacă prețul afișat sau modul de prezentare a reducerii ridică semne de întrebare, consumatorii pot păstra dovezi, precum capturi de ecran cu prețul produsului, pagina magazinului, data și condițiile promoției. Acestea pot fi utile în cazul în care solicită explicații din partea comerciantului sau decid să depună o sesizare.

În cazul în care comanda a fost deja plasată, confirmarea achiziției, factura și celelalte documente relevante ar trebui păstrate. Consumatorii pot transmite sesizări către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin canalele oficiale ale instituției.

Pregătirea din timp, compararea ofertelor și verificarea istoricului prețurilor pot contribui la alegeri mai bune în perioada Black Friday. O reducere afișată nu reprezintă automat o economie, motiv pentru care prețul final, condițiile de livrare și informațiile despre comerciant trebuie analizate înainte de efectuarea unei achiziții.

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