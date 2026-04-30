Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Analiză Joia neagră pentru leu în fața euro. BNR explică deprecierea: „Așa se întâmplă în perioade tulburi”

Moneda națională a suferit joi o depreciere severă, cursul oficial afișat de Banca Națională a României (BNR) depășind decisiv pragul psihologic de 5,1 lei pentru un euro. Tensiunile de pe scena politică, dublate de vulnerabilitățile economice cronice ale României, au împins moneda europeană la un nou maxim istoric.

Euro. FOTO: Arhivă

Joi, la ora 13:00, BNR a cotat moneda unică europeană la 5,1417 lei, marcând cel mai ridicat nivel din istorie. Precedentul record negativ pentru moneda națională fusese atins recent, pe 8 mai 2025, cu 10 zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, atunci când un euro a fost cotat la 5,1222 lei.

Și de această dată deprecierea leului survine într-un context politic extrem de dificil, în condițiile în care guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea cădea în urma moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.

BNR promite o calmare a situației

Contactat de „Adevărul”, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a explicat că reacția pieței valutare este un răspuns direct la climatul de incertitudine, subliniind totuși că există premise ca situația să se tempereze.

„Așa se întâmplă când avem perioade de incertitudine și tulburi din punct de vedere politic. Aceste consecințe s-au văzut în piață. După ultimele date pe care le avem acum, putem spune că situația se va calma”, a declarat Dan Suciu pentru „Adevărul”. 

Consilier al premierului Bolojan: „Presiunea pe curs era inevitabil să apară”

Dincolo de reacția emoțională a piețelor, fundamentele economice slabe ale României joacă un rol crucial în această depreciere. Economistul Ionuț Dumitru, economistul șef al Raiffeisen Bank și consilier onorific al premierului, a explicat pentru „Adevărul” că instabilitatea politică se suprapune peste o situație fiscală și bugetară deja precară.

„Cauzele cred că sunt clare. Instabilitatea politică, toate discuțiile acestea despre moțiunea de cenzură și posibilitatea căderii Guvernului, într-un context în care România are nevoie de ajustare fiscală și are încă o situație dificilă la nivel bugetar. Faptul că, peste multiplele probleme sau provocări pe care le aveam, mai apare una și mai importantă, legată de situația politică, care are implicații la nivelul măsurilor pe care Guvernul trebuie să le ia în perioada următoare cu privire la absorbția de fonduri europene, în PNRR în special, care se încheie curând, și cu privire la consolidarea fiscală în următorii ani. Toate aceste lucruri conduc la un sentiment de neliniște în rândul investitorilor, iar presiunea pe curs era inevitabil să apară la un moment dat", a explicat Ionuț Dumitru.

Efectele deprecierii leului nu vor rămâne doar pe ecranele brokerilor, ci se vor transfera rapid în economia reală și în buzunarele populației. Potrivit lui Ionuț Dumitru, românii vor resimți această criză pe două coordonate principale.

„Sigur că o depreciere de curs are implicații pe diverse paliere. Are efecte directe asupra inflației, și relativ rapid. Are implicații pentru cei care au rate în euro și veniturile în lei. Deci sunt implicații importante", a subliniat economistul.

Pentru stat, impactul asupra veniturilor bugetare nu este neapărat semnificativ în mod direct, însă efectul general asupra economiei, manifestat în primul rând prin presiuni inflaționiste, reprezintă o problemă majoră.

„Pentru Guvern, în ceea ce privește veniturile bugetare, impactul nu este neapărat atât de semnificativ; este mai degrabă important pentru economie, în general, în primul rând prin inflație. Dar faptul că avem niște fundamente economice slabe este clar. Pe fondul acestor fundamente economice slabe, deficite bugetare, deficite de cont curent, acele deficite gemene despre care discutăm de ani de zile, apar semne de întrebare legate de capacitatea și dorința Guvernului sau ale autorităților publice de a corecta această situație, într-un context politic de tipul celui prin care trecem acum. Este clar că investitorii devin mai prudenți, iar nervozitatea în piețele financiare crește", a explicat Ionuț Dumitru.

Românii își mută economiile în euro

Semnalul de alarmă privind vulnerabilitatea monedei naționale fusese tras încă de miercuri, înaintea acestui nou record, de către Lucian Croitoru, consilier pe probleme de politică monetară al guvernatorului BNR.

„Tensiunile politice se transmit în îngrijorarea piețelor. Cu cât tensiunile sunt mai puternice, iar piața percepe că politicile economice vor fi afectate de criza politică care ar putea duce la creșterea deficitului, a inflației, cu atât leul se depreciază mai puternic. O parte din economisiri se reorientează către euro dacă piața percepe modificări generate de tensiunile politice. Dacă această criză se încheie cu bine, atunci piețele își revin și cursul de schimb își va reveni odată cu ele", a declarat Lucian Croitoru.

