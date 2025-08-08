Șeful Senatului, despre proiectul privind pensiile private: „Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului”

Fondurile acumulate în Pilonul II de pensii private rămân în proprietatea contribuabililor, iar noua opțiune de retragere inițială de 25% este mai avantajoasă decât prevederile din multe sisteme similare din Uniunea Europeană, declară președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Nu se naţionalizează nimic. E important să ştim că banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului contribuabilului, moştenitorii primesc soldul rămas. Opţiunea de retragere iniţială de 25% este mai generoasă decât în multe sisteme similare din UE. România se aliniază practicilor din majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană şi din OCDE - clubul statelor dezvoltate din care ne dorim să facem parte”, a transmis Abrudean vineri, 8 august, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că aderarea la OCDE înseamnă reforme reale, standarde ridicate și creșterea încrederii investitorilor străini în România.

„Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE. Cunosc standardele şi exigenţele acestui for internaţional, iar legislaţia privind pensiile private este un pas clar în această direcţie”, a adăugat el.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private, prezentat vineri în primă lectură în ședința de guvern, prevede două forme de plată: pensia de tip retragere programată, acordată pe o perioadă determinată cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, plătită pe toată durata vieții participantului, a explicat Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Ileana Horvath, director în cadrul ASF, a recomandat participanților la fondurile private să opteze pentru variante avantajoase pe termen lung.

Aceasta a precizat că valoarea medie a unui cont individual Pilon II este de 19.909 lei, iar pentru Pilonul III – 6.675 lei. Majoritatea participanților se încadrează în pragul minim de 15.370 lei, sumă care poate fi retrasă integral într-o tranșă unică, însă opțiunea implică taxe și impozite ce pot diminua considerabil suma finală.

„Prin urmare, din punct de vedere al protecţiei sociale a participantului, considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie şi care nu mai au alte venituri”, a punctat Ileana Horvath.