Critici din PNL pe tema pensiilor private. Florin Roman îl acuză pe Bolojan că lovește în Pilonul II: „Vorbim de un fals liberal”

Guvernul Bolojan urmează să aprobe, în ședința de vineri, un proiect important legat de plata pensiilor private, ca răspuns la recomandarea OCDE privind necesitatea unui cadru legislativ pentru plata pensiilor private.

Deputatul liberal Florin Roman îl atacă direct pe președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, pentru intenția de a face schimbări în Pilonul 2 de pensii private. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Roman își exprimă totuși speranța că guvernul condus de un liberal nu va reuși să pună în practică, o veche dorință a PSD.

”PNL a fost zeci de ani, gardianul Pilonului 2 de pensii private. A celor care muncesc cinstit în această țară, chiar și când dl Ciolacu a vrut “naționalizarea”. Pe înțelesul fiecăruia, dacă nu se notifica în scris administratorul, nu mai rămâneau bani în cont, pentru beneficiar, asta spunea dl Ciolacu.

Nu le-a ieșit pentru ca am demascat mascarada și atunci au încercat exact ce propune azi un guvern condus de un liberal și cu o componentă USR, ce atunci nici nu dorea deloc să se audă ca se umblă la pensia privată. Noi am făcut-o din convingere, USR din motive de susținere financiară.

E ca și cum depui bani

la o bancă pentru economii și când vrei să îți retragi banii, toți o singură dată, banca îți dă banii înapoi în rate. Ca așa vrea ea.

Dacă această măsură este adoptată de un guvern condus de un liberal, înseamnă că vorbim de un fals liberal, mai degrabă un social-democrat pur sânge.

Este o măsură ilegală și neconstituțională. Sper ca nimeni din actuala conducere a PNL să nu gireze o asemenea măsură. Efectul aplicării ei ar însemna că PSD egal PNL, egal USR!

P.S. Citesc ca doamna Cambera din partidul lui Dacian Ciolos, fosta membră din Comisia de Administrație pe care o conduc este consilier al domnului Bolojan. Îl rog pe președintele Bolojan să se uite pe cifre, că e matematician, și să facă o comparație, dincolo să ne spună că e “om nou” în politică despre doamna Cambera. Dragi colegi liberali sunteți ok? Mai țineți minte că în fiecare ședință îl întrebam ce gânduri are cu Dacian Ciolos și cum nega? Vai, vai…”, a scris Florin Roman.

Nu este pentru prima dată când Florin Roman îl critică pe Ilie Bolojan. În luna iulie, el criticat decizia Guvernului de a suspenda plățile pentru investițiile finanțate prin programul „Anghel Saligny”. Acesta a susținut că „nu are nimic de-a face cu adevăratul liberalism” și a făcut o trimitere ironică la demiterea Guvernului Cîțu, în 2021, prin moțiune de cenzură, tocmai pentru programul „Anghel Saligny”.

De asemenea, la congresul PNL din 12 iulie, candidatul la funcția de prim vicepreședinte PNL, Florin Roman, a avut un schimb de replici acide cu Ilie Bolojan.

Schimbările vizează Pilonul II de Pensii, iar deponenții nu vor mai avea posibilitatea să scoată toți banii la împlinirea vârstei de 65 de ani. Retragerile se vor face lunar, cu un plafon de maximum 25% din suma totală.