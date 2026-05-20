Ilie Bolojan, întâlnire cu șefii de la Dacia: Rabla, energie și investiții, în centrul discuțiilor

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut miercuri o întrevedere de lucru cu Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe și Country Head România în cadrul Groupe Renault, discuțiile fiind axate pe situația actuală și perspectivele industriei auto din România, a transmis Executivul.

„Potrivit Executivului, în cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes strategic privind piaţa auto din România, inclusiv impactul programului Rabla asupra sectorului şi necesitatea menţinerii unor politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei naţionale”, se arată într-un comunicat al instituției.

„De asemenea, au fost analizate efectele creşterii preţurilor la energia electrică asupra costurilor de producţie din industria auto şi impactul acestora asupra competitivităţii producătorilor din România, într-un context economic european şi internaţional tot mai competitiv”, arată Guvernul.

„Discuţiile au vizat şi programele de achiziţii ale autorităţilor publice, precum şi strategia privind administrarea flotelor auto ale instituţiilor statului, fiind subliniată importanţa susţinerii producţiei locale şi a unui cadru predictibil pentru investiţii şi dezvoltare industrială”, notează instituția.

„În cadrul întâlnirii au fost prezentate direcţiile strategice de dezvoltare ale Dacia în România, planurile de investiţii şi perspectivele de evoluţie ale pieţei auto. Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat importanţa dialogului constant dintre autorităţi şi mediul de afaceri, precum şi necesitatea adoptării unor măsuri care să sprijine competitivitatea industriei auto, unul dintre sectoarele strategice ale economiei româneşti”, se menţionează în comunicat.