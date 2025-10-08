Fraudă de proporții cu carburanți la Craiova descoperită de Antifrauda ANAF. Ministrul Nazare reclamă o breşă în sistemul de verificare al Trezoreriei

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că Antifrauda ANAF a anunţat, miercuri, o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova iar cazul indică ”nu doar o fraudă de amploare în comerţul cu carburanţi, ci şi o breşă în sistemul de verificare al Trezoreriei.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova, după ce s-au descoperit nereguli grave.

”Antifrauda ANAF a anunţat azi o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova. În prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei. Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect”, precizează ministrul Nazare, scrie News.

Nazare arată că acest caz indică ”nu doar o fraudă de amploare în comerţul cu carburanţi, ci şi o breşă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat şi restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”.

Ministrul a dispus să fie identificați şi sancţionați toţi cei care au permis această breşă. Totodată, ANAF a sesizat autorităţile de urmărire penală pentru suspiciunile de fals şi evaziune fiscală identificate. ”Integritatea şi corectitudinea nu sunt opţionale, iar mandatul ANAF este unul clar: să îşi facă treaba”, spune Alexandru Nazare.